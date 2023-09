El irrespeto al carril exclusivo de la Metrovía es diario y "nadie lo frena"

Lo que se ve en la imagen, captada en el kilómetro 7.5 de la vía Daule, es común en todos los carriles exclusivos de la Metrovía de la ciudad. A diario, decenas de infractores circulan por la ruta, generando atascos, incidentes y trabas para el peatón.

Esta vez, tras una serie de fotos enviadas a la Redacción y capturadas también por un equipo de este Diario, se pudo constatar lo que ya anticiparon los guayaquileños: que no hay norma ni controles suficientes que eviten que los conductores acaten una norma.

"Lo dijimos, siempre lo dijimos. Los conductores en esta ciudad requieren de sanciones enormes, que duelan al bolsillo, para obligar al cambio. Y digo obligar porque, lamentablemente, en Guayaquil nadie acata nada. Podría jurar que cuando la sanción era elevada, hasta hace unos meses, la gente se cuidaba más de respetar la norma. Aun así, hubo infracciones. El problema fue que ahora el pago de la multa es menor y pues todos actúan como las da la gana porque, para variar, se puede cancelar ese valor haciendo trabajo comunitario. Que absurda esa medida. Aquí las autoridades no sirven, ni están conscientes de la realidad de la ciudad", se quejó Ernesto Pardo, guayaquileño que habita en el sur; y a diario es testigo de como el carril exclusivo de la Metrovía, en la parada de la Domingo Comín que colinda con la ciudadela La Pradera, es irrespetada.

Me apena vivir en una ciudad donde no hay control, orden ni sanción. Vivo indignado. Me enoja ver que nadie mueve un dedo... Así, solo viviremos con más caos, sin un norte. No sé cómo a la ATM no le duele ver que los infractores se les ríen en su cara. Óscar Sandoval,

​conductor

EXPRESO estuvo en el sitio y constato que los conductores de autos y motocicletas se desplazaban por esa ruta incluso cuando había agentes de tránsito en el área.

"No me cabe en la cabeza que nadie haga nada. Si fuera vigilante, por Dios, así se haga un congestionamiento brutal, detendría el tránsito solo para multar. Lo haría una y otra vez hasta que aprendan. No sé que tipo de trabajo está ejecutando en realidad la ATM, si algo tan simple como notificar estas sanciones, las pasa por alto. Los vigilantes no solo que tienen trabajo de oficina, como se ha venido denunciando, sino que les vale poner orden en las calles", agregó Sebastián Peña, quien vive también en el sur.

En Cuenca y Eloy Alfaro las contravenciones en el carril exclusivo se cometen todo el día. Cortesía

En julio pasado, como lo publicó entonces EXPRESO, el Concejo Cantonal dio luz verde a una reforma a la ordenanza que reduce las multas de tránsito, que precisamente son las causantes de una serie de problemas y atascos.

Según comunicó la ATM, entre los cambios que se aprobaron constaba la reducción de la sanción por bloquear las intersecciones, que se sancionaba con un salario básico unificado ($ 450) y ahora con apenas el 10% de ese valor ($ 45); y por invadir el carril exclusivo de la Metrovía, donde ya no se paga $225, sino que el 25 % del salario básico ($112,5 ) o el 50 % si el conductor es reincidente.

Si bien, durante el primer debate de la reforma a la ordenanza, concejales como Raúl Chávez defendieron que la medida respondía al hecho de que el valor de las multas actuales no guardaba relación con la situación que hoy viven los guayaquileños; los ciudadanos apuntaron a que la decisión generaría “nada más que caos”. Hoy, advierten, su argumento ha sido justificado.

Frente a ello, ciudadanos como Jorge Villacís exhortan a que la ATM y el Municipio vuelvan a poner sobre la mesa del Concejo el problema, a fin de tomar nuevas decisiones, pero más severas.

"Ya estamos viendo que la rebaja no fue más que una alcahuetería, que nadie aprendió nada, ni ha intentado ser un buen ciudadano acatando las normas viales para vivir en orden. Si la gente no ha hecho caso, entonces habrá que reformar otra vez todo. No es justo vivir así, en medio del caos y de tanta gente que se te cruza y te puede hacer hasta chocar. A mi me duelen los ojos al ver tanta gente ignorante irrespetando a la sociedad. Me molesta, realmente me irrita, ver a los agentes de tránsito impávidos ante lo que pasa; y me indigna, a la vez, que el Cabildo no esté encima de la ATM exigiendo respuestas respecto a por qué todos los monitoreos son blandos... Siempre han dicho que somos una ciudad y país tercermundista, y estoy de acuerdo. Por actitudes como estas, lo somos", sentenció Villacís.

