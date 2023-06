Al incesante calor y los apretones que de vez en cuando debía soportar de otros pasajeros, Esther León tenía que agarrarse con fuerza para no caer, mientras viajaba en una de las unidades de la metrovía. Y es que tanto pasajeros como conductores de este sistema de transporte urbano masivo también sufren por los baches que proliferan en muchos sectores de la ciudad y en los carriles exclusivos. La vía de la ruta que cubre la troncal 1 Guasmo-Terminal Río Daule, también está deteriorada.

Durante un recorrido, EXPRESO pudo comprobar los daños que ha sufrido el carril y cómo los conductores, en algunos casos, se resignan a caer en los huecos que se han formado. Eso, porque no pueden esquivar los baches como lo podrían hacer los vehículos en los carriles de circulación normal.

Con la mirada, un chofer de una unidad asintió de cómo ellos también padecen por el daño en la calzada.

“Son gastos extras que salen, mantenimiento de carros, llantas, amortiguadores, suspensiones, es lo que más se dañan por los baches”, señala José Luis, quien conduce un taxi amarillo y conoce de cerca cómo están las calles de la ciudad.

El detalle Troncales. La avenida 25 de Julio, por donde pasa la troncal 3 de la metrovía, también está deteriorada en varios tramos, especialmente desde la Floresta.

Apunta a todas las vías de la ciudadela la Pradera, en el sur de la ciudad, como uno de los sectores donde las calles están destrozadas. El pasado 3 de junio, EXPRESO publicó varias vías del sur que están deterioradas. Entre ellas, la calle 49 de la Pradera.

“Todas las calles de la ciudad están así, pero deben ver todo. Hay que andar como sea, porque si uno esquiva puede provocar un accidente”, indica el profesional del volante, a pocos pasos de una parada de la metrovía, desde donde se visualizan graves daños en la calzada. Las afectaciones más severas están pasando la parada La Cuba.

En varios tramos, el concreto está partido y hasta se puede observar la malla metálica del suelo. Además de los bordes que están destruidos.

“Solo ponen una capita de asfalto, por eso se forman esos baches en las calles”, comenta Diana Ramos, habitante de la Pradera.

Hierro. El desgaste de la calzada es evidente al dejar a la luz la malla metálica que tiene el suelo. Alex Lima

Material. La vía exclusiva fue construida de cemento, que ya evidencia daños. Alex Lima

La actual administración municipal, presidida por Aquiles Álvarez, emprendió el mantenimiento y asfaltado de varias vías de la ciudad.

Del 15 al 29 de mayo, a través de la Subdirección de Obras por Administración Directa han trabajado con nueve frentes, en un total de aproximadamente 13.000,00 metros cuadrados (m2). Por contratos se han realizado intervenciones en más de 49.000,00 m2, indicó el Municipio, desde donde aseguran que también trabajarán en calles del sur, aunque no se indica si incluirán los carriles de la metrovía.

No obstante, la Alcaldía advirtió que los trabajos de mantenimiento vial que se ejecutan en varios sectores de la ciudad se verán afectados, como consecuencia del daño en la torre de vacío No. 2 de la Refinería Estatal Esmeraldas, donde se produce el asfalto a nivel nacional. No habrá disponibilidad de este material hasta el próximo 10 de junio, comunicó la entidad.

