Aunque hay quienes apoyan la reforma a la ordenanza que reduce las multas de tránsito, que precisamente son las causantes de una serie de problemas y atascos en la ciudad, hay también quienes critican que el Concejo Cantonal haya aprobado la medida de forma unánime, la tarde de este 20 de julio en segundo debate, puesto que la consideran una carta abierta a cometer “más y más infracciones”.

“La rebaja en el valor de las multas, las más críticas desde mi punto de vista, son una carta abierta a la alcahuetería. Los conductores guayaquileños, que se rigen por practicar la ‘viveza criolla’, ahora cometerán todas las contravenciones sin pena, pues su bolsillo no sufrirá... Las autoridades no comprenden que solo afectando al bolsillo, lamentablemente, la gente aprende. Ahora verán cómo se pone Guayaquil. Ha sido una mala decisión. Ojalá me equivoque”, pensó el guayaquileño Danilo Freire, quien cree que el carril exclusivo de la Metrovía ahora será una estación más de congestionamiento.

La avenida 25 de Julio, cerca de la parada de la Sagrada Familia (sentido sur/norte), es el punto donde más se irrespeta al carril de la Metrovía.



En 'horas pico' se observan largas filas hasta en el carril de la metrovía

Y es que según comunicó previamente la ATM, entre los cambios que se aprobaron constan la reducción de la sanción por bloquear las intersecciones, que se sancionaba con un salario básico unificado ($ 450), pero una vez aprobada la normativa será del 10% de ese valor ($ 45); y por invadir el carril exclusivo de la Metrovía, donde ya no se pagará $225, sino que el 25 % del salario básico ($112,5 ) o el 50 % si el conductor es reincidente.

Por estacionar en sitios prohibidos por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) o en doble columna impidiendo el uso del espacio público, el valor de la infracción se reducirá asimismo a $ 45.

Ciudadanía: "La exclusividad del carril es la farsa que nadie respeta"

Si bien, durante el primer debate de la reforma a la ordenanza, concejales como Raúl Chávez defendieron que la medida respondía al hecho de que el valor de las multas actuales no guardaba relación con la situación que hoy viven los guayaquileños; ciudadanos como Pedro Caldera, quien habita en Samanes 3, apuntan a que la decisión generará “nada más que caos”.

“No habría que pagarlas si la gente fuera más consciente, así de fácil. La norma puede decir que hay que pagar hasta $ 1.000 por invadir un carril, que si uno conduce respetando al otro y a las leyes, nadie se vería afectado. Hay afectaciones porque hay imprudentes. No se trata de ser bueno con la gente. Se trata de serlo cuando se lo merezca, y seamos realistas, aquí uno maneja como quiere, sin respetar al peatón, al semáforo, a las señaléticas o al ciclista...”, sentenció.

No estoy de acuerdo con esta medida. El guayaquileño es irrespetuoso y empezará a haber un cambio cuando lo reconozcamos. Bajarle el valor a las multas incentivará a que las sigan cometiendo. Romina García,

​guayaquileña

Los vehículos invaden las intersecciones y eso, además de riesgo, genera más tráfico. Miguel Canales Leon

En la reforma, que entrará en vigencia una vez que sea publicada en la gaceta municipal, sin embargo hay medidas que, a juicio de la ciudadanía, son adecuadas. “Que el conductor de un bus deba pagar $ 225 por dejar o recoger pasajeros en sitios no permitidos es más que válida. Ahora, coinciden, la ATM deberá hacer cumplir la regla. “He visto cómo los agentes miran hacia otro lado cuando cometen esa contravención. Nunca la sancionan. Que los conductores dejen de generar tantos problemas y dejen de ser irrespetuosos dependerá de que la entidad haga ahora sí un buen trabajo”, señaló Lucas Rendón, residente de Los Ceibos.