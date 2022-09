Este jueves fue aprobada en segundo y definitivo debate la ordenanza que permite la rebaja de dos multas de tránsito, precisamente por las infracciones que más conflictos y desorden generan en las vías. Por ello, gran parte de la ciudadanía critica al Concejo Cantonal, al considerarlo oportunista e irresponsable.

Las nuevas disposiciones, que entrarán en vigencia una vez que la ordenanza sea publicada en el Registro Oficial, incluye la reducción del 50 % de la sanción por invadir el carril exclusivo de la metrovía y bloquear las intersecciones de las calles, cuyos pagos están valorados en $ 425.

Para la comunidad, al menos para esa parte que evita cometer infracciones, que los ediles por unanimidad hayan dando luz verde a esta reforma responde a una estrategia de precampaña electoral que busca “contentar a la mayoría, aun si no es lo mejor, lo necesario, ni correcto”.

“No me parece lógico. Es que le doy vueltas y vueltas al asunto y no lo entiendo. El guayaquileño, en sí el ecuatoriano, no aprende si no le tocan el bolsillo. Ahora, debiendo pagar un salario básico irrespetan a diario y a cada rato. Han sido y siguen siendo los causantes de los atascos. Yo varias veces he pedido que paguen $ 500, $ 600. Que por no respetar al peatón paguen igual o hasta más. Guayaquil es como es porque todos son cómplices del caos... ¿Cómo avanzar?”, se quejó Aurelio Castillo, guayaquileño de 57 años de edad.

Es curioso que a pocos meses de que sean las elecciones, decidan bajar los precios de las multas ¿Acaso lo hacen para congraciarse y conseguir votos? Lo tenían que hacer desde el inicio. Alberto Arreaga

​ciudadano

EXPRESO consultó al Cabildo la razón de esta decisión, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. ¿Cuál es la intención de reducir el valor si las quejas por las contravenciones son permanentes? ¿Por qué se lo hace en este momento? ¿Tiene que ver con la cercanía de las elecciones?, fueron algunas de las preguntas enviadas.

“Ahora sí, viva la fiesta. Seguramente los conductores irrespetarán más que nunca e invadirán el carril de la metrovía y bloquearán la intersecciones. Si antes no respetaban, peor ahora. Esta es una ordenanza alcahueta, que solo busca ganar votos a favor. ¿Acaso aquí nadie es consciente de lo que pasa en la ciudad?”, criticó Emilio Moreno, un peatón que asegura haberse salvado de ser atropellado por un conductor imprudente.

“El otro día, una camioneta que transitaba por el carril de la metrovía a toda velocidad, al parecer no calculó bien y por poco me impacta mientras yo esperaba en la vereda. No hay respeto por nadie. Ahora menos lo habrá”, lamentó el hombre, de 29 años.

Por otra parte, la conductora Melina Miranda confesó que ahora se sentirá más tranquila al reducirse la sanción. “No me siento orgullosa, pero es la verdad. Si antes con una multa tan fuerte cientos de personas a diario invadían el carril de la metrovía, ahora será mucho peor. Es simple lógica. Hasta yo me siento en más libertad de poder hacerlo y quizá hasta cometa la infracción también. No puedo decir que de esta agua no beberé, aunque lo evitaré. Aquí no hay educación vial, lo reconozco”, manifestó la conductora, que con algo de suspicacia hizo algunos cuestionamientos. “Es curioso que ahora se quieran hacer los buenos con la ciudadanía. ¿Será que se quieren congraciar para obtener votos?”.

En 'horas pico' se observan largas filas hasta en el carril de la metrovía JUAN FAUSTOS SANDOVAL

EXPRESO ha venido publicando una serie de reportajes para evidenciar lo reiterativas que son estas multas en la ciudad; tanto así que en el primer trimestre del 2022, solo por invadir el carril de la metrovía, se registraron más de 11.000 sancionados por esta infracción, una de las más costosas impuestas por la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM).

Al conductor Xavier Torres le nace otro cuestionamiento. “Muchas veces hubo multas injustas porque los mismos agentes autorizaban el paso al carril y luego con las cámaras te multaban. ¿Ahora eso se multiplicará? Los recursos que generaban con un solo sancionado, ¿ahora van a necesitar dos para los $ 425?”, razonó molesto.

Si antes con una multa tan cara se irrespetaba, ahora sin duda se hará más. A la gente no le importará e invadirá el carril de la metrovía. Todo será un desastre en la ciudad. Melina Miranda

​ciudadano

Por otra parte, a partir de que se publique en el Registro Oficial la nueva ordenanza, el bloquear las intersecciones, una queja recurrente en la ciudad, también será sancionado con una pena menor, lo que a decir del conductor Winston Mena dará cabida a un atasco infernal.

“Por favor, aquí todos te cierran la calle. Todos, sin importar el tamaño del vehículo. Mejor me río al ver cómo modifican las normas a su conveniencia. Nuestras autoridades no tienen vergüenza”, indicó.

Sin embargo, entre las diversas opiniones también están quienes estiman que teniendo en cuenta cómo está la economía de Guayaquil y el país, resultaba conveniente aprobar la ley. “Es demasiada plata en una multa de tránsito. Ya era hora de que dejen de llevársele tan fácil el dinero al pueblo. Lo que cobraban era un robo. Y no lo digo porque yo sea de los que cometen una infracción, sino porque son los mismos agentes los que te dan la venia para que la cometas y luego, ¡pas!, la bendita multa”, analizó el ciudadano Tyron Salame.