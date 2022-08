Las motos eléctricas circulan por Guayaquil y se han convertido en una alternativa de movilización para muchos. Sin embargo, no todo es bonito con estos vehículos. Quienes los usan cometen imprudencias que podrían causar accidentes, y nadie los controla.

Este tipo de transporte no tiene placa, lo que dificulta su identificación para imponer multas. La idea es que sean reguladas a través de una ordenanza municipal, pero aún no se conoce con exactitud cuándo estará lista.

“Hemos detectado que andan por las aceras, que circulan en contravía, por vías de circulación rápida, como el carril de la Metrovía. Los agentes están haciendo una acción preventiva: paramos al conductor y le indicamos la contravención que está cometiendo. Esperemos que una vez que esté la ordenanza, ya podamos controlar”, indicó Luis Lalama, jefe de Operaciones de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM); aunque esta respuesta para la ciudadanía no es suficiente, lógica, ni responde a un acto de prudencia.

“Los he visto andar por donde sea, con o sin luces, subiéndose hasta en las aceras, pero como no están reguladas, claro, nadie hace nada. La ATM debería ser el primer ente de control que, a gritos, debería exigir que se fije una norma. Para otras cosas sí sancionan, ni siquiera controlan si sus radares funcionan bien o mal; y en esto, que es necesario, no actúan. De aquí a mañana ellas serán las causantes de un accidente”, precisó Roberto Escandón, habitante de Urdesa.

Frente a ello, Lalama señaló que hasta ahora no se han registrado accidentes.

EXPRESO constató que algunos usuarios de estos vehículos sí cometen tales infracciones. Por ejemplo, la calle Colón y cuadras aledañas, y las vías del centro de la ciudad son utilizadas para dejar pedidos que guardan en una caja. El cartón es colocado por la zona de los pies, algo que podría ser incómodo si se trata de un objeto grande.

En el centro de la urbe, estos aparatos son usados para hacer entregas. Algunos conductores andan sin cascos. Christian Vinueza / EXPRESO

Ninguno de los conductores portaba casco de protección. Otros viajaban acompañados, pese al reducido espacio que tienen para sentarse. También circulan por aceras y pasos cebra, zonas destinadas para el uso peatonal. Incluso un par se desplazaba por el carril de la Metrovía.

EXPRESO consultó al Municipio cómo avanza el análisis del proyecto de ordenanza referente al tema y si existe una fecha para que el Concejo lo debata. También se solicitó detallar las disposiciones principales que lo conforman, pero hasta el cierre de la edición, no hubo respuesta.

Si bien existe la intención de contar con una ordenanza para las motos eléctricas, en julio de 2020 el Concejo expidió una norma con ciertos artículos que están orientados a transportes alternativos. Se trata de la ordenanza que regula el uso de bicicletas y vehículos de micromovilidad, que busca planificar, regular, gestionar e incentivar la movilización de personas a través del uso de la bicicleta, patines, longboard, scooters, patinetas.

El documento tiene 23 artículos. El 5 menciona que las bicicletas y vehículos de micromovilidad podrán circular en lugares donde hay ciclovías o en sitios diseñados o señalizados para el efecto. Se puntualiza que de circular en la calzada o vía pública sin señalizar, deberán moverse en el mismo sentido de los carros livianos; y que su velocidad máxima no debe sobrepasar los 20 kilómetros por hora.

Mientras que el artículo 9 precisa las obligaciones de estos conductores, como abstenerse de circular por aceras o sitios destinados al uso exclusivo de peatones.

Carlos Jiménez, experto en movilidad, sostiene que en los países desarrollados las motos eléctricas comparten el espacio que usan las bicicletas. Estos sitios están señalados y semaforizados y presentan separaciones y protecciones para el tráfico vehicular. “El problema en Guayaquil y en sí en Ecuador es que los espacios para ciclovías son mal señalizados y también son irrespetados por los conductores”, dice.

En Chile, acota, las aceras son anchas, de tal forma que por ellas pueden movilizarse tanto los peatones como las bicicletas y motos eléctricas. En el caso del centro es complejo, pues hay menos espacio, puntualiza.

Jiménez considera que también es necesario regular que existan estacionamientos para ellos y zonas de carga eléctrica en las áreas públicas. Respecto a este punto, ha visto en el casco central que estas motos se reabastecen de energía con unas extensiones de cables. El problema es que las conexiones sin criterio técnico pueden ocasionar fallos en el suministro de energía.

Irrespetar las normas de tránsito ya es costumbre para quienes conducen estas unidades. Christian Vinueza / EXPRESO

“Unas son a 110, otras a 220 (voltios). En el momento en que haya muchas cargándose, puede ser que dejen sin energía a toda una manzana, porque los transformadores no están pensados para tantos equipos cargándose al mismo tiempo”, analiza.

A su juicio, este tipo de movilidad se viene con fuerza, por lo que es necesario que el Concejo piense ya en el tema. “Por eso no hay que improvisar. La norma debe ser bien planificada”, piensa.

Cuenca

EN BUSCA DEL MISMO OBJETIVO

En Cuenca, provincia del Azuay, también se busca regular este tipo de vehículos eléctricos, para lo cual se creó un proyecto de ordenanza que deberá ser debatido en el Concejo Cantonal.

La normativa dispone la regulación de los transportes en esa categoría: los que no superen los 25 kilómetros por hora, cuyo peso sea menor o igual a 100 kilogramos y que sean de tracción humana o energías limpias. El tamaño debe ser menor o igual a un área de 1,30 por 1,95 por 2,70 metros, y que tengan una capacidad de carga menor o igual a 300 kilogramos.

Deben circular en las vías públicas, pero no en áreas que impliquen un riesgo de seguridad, como túneles, pasos a desnivel o carriles del tranvía.

Sus conductores deben usar elementos reflectivos, cascos y el vehículo debe contar con luces de distinción en las noches.