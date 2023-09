La crítica, que la ciudadanía la venía haciendo ya desde las primeras semanas instalados en el Concejo, se acentuó este 31 de agosto; cuando los ediles reelectos de Guayaquil aprobaron en segundo debate que se derogue la ordenanza que permitía entregar un fondo de sostenibilidad a la Metrovía. Precisamente un salvataje que, a excepción de Terry Álvarez, edil por la Revolución Ciudadana, el resto aprobó apenas en marzo pasado, en la administración anterior.

Troncal 4: luego de un proceso jurídico se contratarán los trabajos nuevamente Leer más

“Solo puedo excluir a este concejal reelecto de la lista de ‘bailarines’. El resto, entre quienes están Mayra Montaño, Úrsula Strenge y Nelly Pullas (concejal alterna de Jorge Rodríguez), todos del Partido Socialcristiano (PSC), me han demostrado, sobre todo en esta última sesión, que opinan, aprueban y ‘bailan’ al son de quien está a la cabeza del Municipio. No digo que su decisión de no dar más salvatajes sea errónea, porque no lo es. Es la mejor idea... Lo que cuestiono es que ahora sí están en contra de entregar más dinero a un servicio malo y obsoleto, cuando apenas en marzo ‘regalaron’ una millonaria suma”, pensó el arquitecto Adrián Laderas; quien se alegra de que el “dinero de los guayaquileños” no sea más malgastado, pero reconoce estar sorprendido de cómo estos funcionarios “actúan según les conviene”.

(Te puede interesar leer: Metrovía: El Municipio le 'inyecta' 8 millones de dólares para "cubrir gastos")

Que está claro que nunca velaron por lo que le requería la ciudad, señaló el residente de Urdesa, Francisco Pálate; quien se lamenta de que antes, por cuatro ocasiones, se haya aprobado ‘inyectar’ cientos de miles de dólares para que el servicio de transporte público urbano se mantenga a flote.

Los usuarios se han hartado de movilizarse en unidades repletas desde hace años. Ellos describen ir como sardinas. Miguel Canales Leon

Y es que para él, ese fondo que tuvo como fin ayudar al sistema durante la pandemia, fue válido solo en 2021 que entregaron los dos primeros salvatajes. “Los que vinieron después fueron innecesarios. La Metrovía debió buscar, por cuenta propia, cómo ayudarse. Y todos esos millones que se dieron, bien podían servir para arreglar la ciudad y no dejarla tan vulnerable. En esta decisión, punto clave eran los concejales. Pero ya vieron, todos aplaudieron entonces la medida, y ¡oh sorpresa!, ahora ellos mismos dicen que hay que parar con la entrega de fondos....”, añadió.

Crítica. La ciudadanía quiere un Concejo que sea capaz, cuando sea necesario, de cuestionar, alzar la voz y exigir respuestas a los directores y al mismo alcalde.

Metrovía: La angustia circuló por paradas que amanecieron sin guardianía Leer más

“Son ‘bailarines’, durante la gestión anterior, los representantes del PSC avalaron todo lo que decía la exalcaldesa Cynthia Viteri. Yo creía que era por ser la cabeza del partido, ahora veo que todo gira en torno a quien ocupa el sillón de Olmedo”, aseguró Fiorela Reina, habitante de la Kennedy.

Tras este cuestionamiento, EXPRESO consultó a los concejales reelectos a qué se debe su cambio de decisión en torno al caso de la Metrovía, pero apenas dos contestaron: Álvarez y Pullas.

8,3 millones fue el último fondo que el Municipio entregó al servicio para que se mantenga a flote.

En esta ocasión, este Diario no incluyó en el cuestionamiento a Egis Caicedo, quien renunció a su cargo de concejal hace dos días y tampoco a Jorge Rodríguez, del PSC, quien pidió licencia por vacaciones, no participó de la sesión y fue reemplazado por Pullas.

Álvarez, uno de los pocos que en la gestión anterior rechazó la idea de ‘inyectar’ dinero al sistema, dejó claro que en el pasado se opuso al salvataje. “No los creí convenientes. Que se los siga dando en los últimos dos años no encajaba y lo hice saber, lo digo con todo el respeto que pudieron haber tenido las decisiones en la administración anterior. En todo caso, mi participación ha sido siempre pensando en la ciudad”, sentenció.

En la administración anterior no estuve a favor del salvataje porque lo creí innecesario. Participo en torno a lo que requiere Guayaquil, en lo que la haga crecer y mejorar, y lo hago saber. La ciudadanía lo sabe.

Terry Álvarez,

​concejal

“¿Qué garantías hay con tantos millones a la metrovía? Ni una” Leer más

Pullas, quien alegó deberse “a los ciudadanos y aprobar o derogar ordenanzas en torno a ello”, aunque la ciudadanía opine que no ha demostrado ponerlo en práctica; explicó a EXPRESO que si ahora su decisión fue distinta fue porque los informes así lo demostraron.

“Dado el informe técnico y jurídico y tomando en cuenta la reestructuración de la movilidad por decisión administrativa y con conocimiento y resolución del Concejo, no es pertinente realizar esas transferencias. Siempre como concejal expreso mis opiniones basadas en esos informes, muchas de estas sugerencias han sido siempre acogidas y cuando no, me he abstenido”, defendió.

Siempre como concejal expreso mis opiniones basadas en los informes técnicos y jurídicos, muchas de estas sugerencias han sido acogidas y cuando no me he abstenido. Yo me debo a los ciudadanos.

Nelly Pullas,

​concejal alterna

A los ciudadanos, no obstante, les preocupa pensar que su actuar no irá acorde a lo que le urge a los votantes. “Llevamos años no sintiéndonos representados por el Concejo. Que hoy callen ante un cuestionamiento tan sencillo, enciende las alertas. Yo lo que quiero es que así como nos visitan en tiempo de campaña, vengan y conozcan lo que nos falta. No digo que en las sesiones se peleen entre sí, ese show no lo queremos; sino que cuando sea necesario oponerse, lo hagan pensando en la gente para no repetir errores”, argumentó Tahiz Cabello, de la Alborada.

Repetidas ‘inyecciones’ al sistema

La Metrovía recibirá una inyección económica por ordenanza municipal Leer más

Los $ 8,3 millones que se destinó a la operación del sistema de transporte urbano, no fueron el único salvataje que se dio durante la administración anterior. Ese, de hecho, fue el cuarto. A inicios de 2021, como publicó este Diario, se conoció que el primer aporte económico que se dio a la Metrovía salió de las arcas de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Ese monto fue de 992 mil dólares. En ese mismo año, el Concejo Municipal le echó un salvavidas más de $ 1,6 millones.

(Te puede interesar leer: Otro millón desde el bolsillo de Guayaquil a la metrovía)

La tercera ‘inyección’ se dio el año anterior y fue bautizada como ‘Fondo de sostenibilidad operativa por los estragos ocasionados por la COVID-19 por el periodo junio de 2021-abril de 2022’. Correspondió a $ 3,5 millones y con eso se pretendía mantener con vida este modelo de transporte, al que le llovieron (y llueven) críticas ciudadanas por el mal estado de algunas paradas, unidades y el servicio en sí.

Para más contenido de calidad, suscríbete aquí.