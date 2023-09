Guayaquil: El hampa ronda los exteriores de las paradas de la metrovía

Lleva la cartera abrazada a su pecho para evitar que se la arranchen. Mientras camina con rapidez, mira hacia atrás a cada rato, para asegurarse de que nadie la vaya siguiendo. Ingresa rápido a la parada de la metrovía, donde se siente algo segura por la vigilancia privada que existe adentro. No obstante, asegura que teme llegar a su próximo destino, desembarcarse y salir de la estación, porque afuera puede ser víctima del hampa.

Ella es Belén Moreira, de 30 años, quien todos los días utiliza este sistema de transporte masivo desde su casa, ubicada en el sur de la ciudad, para llegar hasta su trabajo, en el centro.

Dice que antes de ingresar y luego de salir de las paradas, se siente desprotegida, debido al poco control policial que existe en los exteriores y alrededores de la mayoría de las estaciones, situación que es aprovechada por los delincuentes para cometer asaltos y robos a los usuarios.

Dentro de las paradas sí hay controles, que realizan los guardias; pero afuera de las estaciones, pocas veces se ve a miembros de la Policía Nacional ejecutando operativos. Jairo Miskyri, usuario de la metrovía



Reconoce que ella no ha sido víctima del hampa, pero sí ha sido testigo de cómo un delincuente le arranchó el celular a un adolescente que se alistaba a ingresar a la parada ubicada cerca de la Biblioteca Municipal y luego escapó a toda carrera.

“Cuando los otros pasajeros quisieron perseguir al ladrón, las aglomeraciones y los puestos de venta que hay en los exteriores interrumpieron el objetivo y el delincuente escapó con facilidad”, cuenta Moreira.

Ella no es la única que ha presenciado estos casos. Luis Meza menciona que en los exteriores de la parada ubicada frente a la Caja del Seguro, siempre hay alguien que es víctima de un robo, ya sea de cartera, mochila, celular, entre otros artículos apetecidos por los antisociales.

#GUAYAQUIL | Usuarios se quejaron por la falta de resguardo en unas estaciones del sur de la Metrovía. Venció el contrato con la empresa y se incorporarán 76 agentes.



“Los delincuentes andan en moto. Esperan que los pasajeros salgan de las estaciones para arrebatarles lo que más puedan. Lo hacen a cualquier hora, pero en las noches la situación se descontrola por la poca iluminación que hay en las calles”, expresa el usuario.

Meza reconoce que adentro de los paraderos hay controles que proporcionan los guardias privados contratados por el Municipio. No obstante, “afuera no hay nadie que vele por nuestra seguridad. De vez en cuando vemos a los metropolitanos apostados en la zona, pero no existen policías que patrullen en los exteriores de las paradas del centro de la ciudad, que es donde más pasajeros salen e ingresan. Los uniformados deben velar por la seguridad de los usuarios de este servicio”, recalca.

Bertha Aguirre, directora de Control de Tránsito de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM), informó a EXPRESO que la institución trabaja en conjunto, de forma permanente, con el resto de autoridades.

En el interior de las estaciones hay guardias privados que se encargan de la vigilancia y de que exista orden cuando los pasajeros abordan las unidades. Carlos Klínger / EXPRESO

“Los operativos de control los hacemos la ATM, los metropolitanos y la Policía Nacional. El trabajo en la calle y en los exteriores de la metrovía es parte de la rutina que ejecutamos siempre”, sostiene.

Los hampones se ubican en los exteriores de las paradas para acechar a sus víctimas, a quienes les roban carteras, celulares, mochilas y todo cuando pueden llevarse. Sofía Hidalgo, usuaria de la metrovía

Además de esto, Aguirre dice que los agentes hacen un trabajo con la ciudadanía. “De allí que muchas veces hemos capturado ladrones para entregarlos a la Policía. La ATM monitorea y si ve algo sospechoso lo que hace, además, es llamar al ECU-911. Por eso no puedo decir que ahora se incrementará personal para que ejecute monitoreos o controles, o que pediremos a las otras entidades que lo hagan, puesto que todo esto ya lo venimos haciendo”.

Miembros de la Policía pertenecientes al circuito 9 de Octubre, que cubre el casco comercial y la zona bancaria de Guayaquil, aseguran que efectúan patrullajes, especialmente en las horas pico, cuando hay mayor demanda de pasajeros. “Inclusive hemos detenido a los antisociales con armas y otros objetos, pero al no haber denuncias los delincuentes se mantienen en las calles generando caos y temor”, anota.

Los delincuentes se mezclan con los vendedores informales apostados en los alrededores de las paradas. Cuando los pasajeros salen de las estaciones son presas del hampa. Nancy Vélez, usuaria de la metrovía

La poca iluminación en los exteriores de las paradas de la metrovia aporta en la inseguridad que afrontan los usuarios. Carlos Klínger / EXPRESO

Destaca que todos los días hacen trabajo de inteligencia en las diferentes paradas y zonas conflictivas. “Trabajamos articuladamente, pero los delincuentes aprovechan la existencia de informales en las afueras y alrededores de las paradas, para cometer sus delitos”.

Sugerencia La Policía indica que la ciudadanía debe denunciar los delitos, para que los delincuentes no queden en libertad.



Sin embargo, la ciudadanía cree que estas acciones son insuficientes y que no están dando los resultados que se esperan: brindar seguridad y tranquilidad a los usuarios de la ‘metro’.

