Si hay algo que los guayaquileños quieren es vivir en una ciudad amigable, habitable, productiva y con entornos sanos que aporten al bienestar colectivo. Y en este punto los gremios de profesionales y las cámaras productivas del país, que representan también a la sociedad civil, son un pilar fundamental.

El Concejo Cantonal pone sobre la mesa la guía para ordenar a Guayaquil Leer más

Cada uno, desde sus espacios, trabaja de forma incansable por cumplir una serie de objetivos que apuntan precisamente a que Guayaquil sea una ciudad desarrollada y próspera.

Aunque la violencia y la delincuencia están presentes e intentan ponerle trabas a ese fin, la lucha de los gremios y el trabajo que con las comunidades hacen, permiten pasar el ‘bache’ y seguir adelante. Este 2023, los planes que tienen estos gremio para aportar a la innovación del Puerto Principal se centran en convertir al ciudadano en un líder que se haga no solo respetar y escuchar, sino que logre que sus necesidades y requerimientos sean atendidos por el Estado local; y que a la par, su patrimonio urbano sea recuperado. Para ello proponen ser un puente que fomente el diálogo con la autoridad, poner en debate temas de interés social e impulsar actividades de beneficio colectivo.

#GUAYAQUIL | Expertos coinciden en la importancia de aprovechar al Guayas y sus afluentes como motores turísticos y económicos. Se debe incluir al Salado.



Los detalles: https://t.co/7hQxNP9wbp pic.twitter.com/3pyp0wxeh8 — Diario Expreso (@Expresoec) June 25, 2023

El río, sus cerros, manglares, el estero Salado, sus puertos, que han sido parte de la historia guayaquileña, integran la lista de los ecosistemas por los que, advierten, trabajarán para devolverla la vida e identidad a esta ciudad; que inclusos en los momentos más críticos, históricamente ha logrado levantarse.

Francisco Jarrín / Presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil (CIG) EXPRESO

Francisco Jarrín / Presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil (CIG): “Hay que desarrollar espacios que permitan acciones que atiendan problemáticas ciudadanas”

Sostenibilidad y tecnología, tema de feria Leer más

“Existen 3 atributos de Guayaquil que son necesarios destacar: es una ciudad portuaria; es la ciudad de mayor concentración poblacional, con una población total que actualmente supera los 3,2 millones de habitantes y es una ciudad con una importante zona de influencia, que ha dado paso a amplios encadenamientos productivos, situación que se ve reflejada en el aporte que realiza la provincia al Producto Interno Bruto PIB al Ecuador (27% en promedio, 2015-2020, siendo la provincia con mayor aporte al PIB total del país).

Pese a todo esto es válido pensar en una renovación y para eso es posible que se deba empezar por pensar en cómo aprovechar aún más todos los atributos y beneficios que ofrece Guayaquil, y a partir de ello, continuar trabajando en desarrollar las diferentes áreas que forman parte de las fortalezas y oportunidades de la ciudad. Ante esto tenemos varias acciones a considerar: El desarrollo de espacios o mecanismos de diálogo, que permitan conversaciones fluidas y orientadas a proponer acciones que atiendan a problemáticas ciudadanas y a identificar oportunidades de mejora, ya sean en el aspecto social, ambiental, de movilización, urbanístico, productivo y turístico.

Es válido pensar en una renovación y para eso es posible que se deba empezar por pensar en cómo aprovechar aún más todos los atributos y beneficios que ofrece Guayaquil. Francisco Jarrín / Presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil (CIG)

En línea con lo anterior, es posible que lleguemos a identificar un portafolio de inversiones que permitan resolver problemáticas de la ciudad. Por toda la actividad portuaria y aeroportuaria que mueve Guayaquil se debe fortalecer toda la cadena logística por la importancia que tiene para todo el país, tanto para la actividad económica interna como para el comercio exterior. Para esto es de vital importancia que se concreten acciones coordinadas para que se implementen corredores seguros para el traslado de mercaderías; que se construya el denominada Quinto Puente que conecta múltiples cantones y provincias y que dinamizará el traslado de mercaderías con un menor tiempo. Otras labores están encaminadas a capacitar a jóvenes y emprendedores, así como evaluar las reformas a ordenanzas municipales que podrían aportar a un mayor dinamismo de la ciudad.

Juan Carlos Diaz -Granados / Director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil EXPRESO

Juan Carlos Diaz -Granados / Director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil: “Tenemos como meta impulsar la actividad comercial para aumentar la prosperidad”

“En la Cámara de Comercio de Guayaquil tenemos como meta impulsar la actividad comercial para aumentar la prosperidad de los guayaquileños. En este sentido, la Cámara se organiza y le hace frente, junto con sus socios, a los problemas que amenazan la prosperidad y el bienestar.

A modo de ejemplo, la inseguridad que vive Guayaquil y el país en general, ha sido un golpe fuerte para el sector. Mientras creemos que el Estado debe de garantizar la seguridad de los ciudadanos, también creemos que desde el sector comercial no nos podemos quedar con los brazos cruzados. En este sentido, nos hemos reunido con más de 50 socios que son responsables de más de 2,500 sucursales en el país para elaborar un plan de acción en función de las necesidades que requiere cada sector.

La potencial metamorfosis bajo los puentes Leer más

Para resolver los problemas de Guayaquil o el país, todos debemos aportar. No es suficiente señalar los problemas, hay que actuar.

Por este motivo, solemos organizar foros para analizar los temas más importantes del momento y que todos los sectores tengan identificado los principales riesgos y oportunidades. Como referencia, en este mes, hemos organizado un foro político y económico donde se tratarán temas clave de cara a las elecciones anticipadas. Además, en colaboración con el Comité Empresarial Ecuatoriano, hemos entablado diálogos con los candidatos presidenciales.

En definitiva, nos motiva el organizar, impulsar y compartir ideas y acciones que impulsen la actividad comercial y el bienestar de los guayaquileños. De esta manera, podremos renovar a Guayaquil y que esto motive a otras ciudades del Ecuador”.

Kleber Siguenza /presidente de la Cámara de Agricultura EXPRESO

Kleber Siguenza /presidente de la Cámara de Agricultura: “Los huertos urbanos y las ferias agropecuarias son otras necesidades de Guayaquil”

“Existen obras urgentes que requiere la ciudad y que podrían ser impulsadas desde el liderazgo de los gremios productivos. Es urgente, por ejemplo, la construcción del sistema vial sur (quinto puente o puente sur), que ante el repetido engaño y desidia del sector público requiere del empoderamiento de las cámaras de la producción y de la sociedad civil para que mediante un enfoque de colaboración público - privado logremos, a la brevedad posible la cristalización de esta megaobra que dinamizará la economía, potenciará las exportaciones y mejorará la calidad de vida de millones de habitantes de la zona de influencia de la vía perimetral, puertos y del gran Guayaquil.

Huertos orgánicos aterrizan en tres distritos de Guayaquil Leer más

Promover la implementación de ferias libres agropecuarias y comerciales para que los pequeños y medianos productores tengan espacios apropiados donde ofrecer sus productos directamente al consumidor, logrando con esto dinamizar la economía y bajar el costo de vida de las familias. Por otra parte, podríamos también empezar a promover la implementación de huertos urbanos que permitirán a las familias disponer de alimentos sanos a la vez que mejorar su economía.

El ritmo de la regeneración urbana y de la renovación y creación de nuevas obras y edificaciones funcionales y estéticas tanto públicas como privadas, ha sido muy lento en el contexto de un mundo que avanza a un ritmo vertiginoso, en ese sentido, hace falta identificar las causas por las cuales el sector privado no se motiva e involucra más, para corregirlas”.

Virgilio Gonzenbach / presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil Christian Vinueza

Virgilio Gonzenbach / presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil: “Un plan integral donde se integre la visión de los principales motores de su desarrollo”

Cámara de Arquitectura: “Es deber del Municipio destinar, por cuenta propia, fondos a su patrimonio” Leer más

“Guayaquil, la ciudad más poblada y dinámica del Ecuador, actualmente encuentra uno de los retos más importantes de su historia, recuperar su identidad como polo de desarrollo, bienestar y progreso para sus habitantes. La única forma de comenzar el camino del progreso es a través de un desarrollo ordenado, responsable y eficiente, partiendo de la construcción participativa de un plan urbano integral. Un plan en donde se integre la visión de los principales motores de su desarrollo físico: el gobierno local, la empresa privada y la sociedad. El diálogo constructivo y la toma de decisiones equitativa garantizan el respeto a las normas y el beneficio de todos los habitantes.

Se consideran 3 aspectos importantes: seguridad, movilidad y transparencia. Para la primera, es necesario contar con financiamiento para contar con información, personal y equipamiento para aportar a la seguridad en la ciudad. Se propone que un porcentaje de los impuestos locales sean asignados para este rubro, a través de la creación de una fundación o empresa pública, que administre estos fondos de manera transparente y responsable.

La única forma de comenzar el camino del progreso es a través de un desarrollo ordenado, responsable y eficiente, partiendo de la construcción participativa de un plan urbano integral Virgilio Gonzenbach / presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil

Napoleón Ycaza: “Nos urge una nueva ruta que no interfiera más con las vías urbanas” Leer más

En una ciudad en donde habitan más de 3 millones de habitantes, y que moviliza diariamente a miles de personas, es necesaria la elaboración de un plan de movilidad, que integre soluciones eficientes, como el correcto diseño vial, la construcción de pasos elevados que permitan el correcto flujo vehicular y que provean seguridad al peatón, así como la implementación de un sistema integrado de movilidad, con semaforización inteligente, georreferenciación del sistema de transporte y monitoreo constante.

La transparencia también se extiende a la disponibilidad de información. Facilitar los datos sobre la ciudad como coberturas de servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad, telefonía, internet y datos, permite a los ciudadanos estar informados y participar activamente en decisiones públicas. Con una gestión proactiva, Guayaquil tiene el potencial para convertirse en un modelo de renovación urbana”.

Dennis Díaz / presidente del Colegio de Arquitectos del Guayas vicepresidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador Amelia Andrade

Dennis Díaz / presidente del Colegio de Arquitectos del Guayas vicepresidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador: “Nuestro trabajo apunta a darle sombra y a fortalecer la identidad de nuestra ciudad"

Carlos Jiménez: “Cobrar por rodar en horas pico puede desatascar a La Puntilla” Leer más

“La arborización es nuestra meta, queremos ver a nuestra ciudad verde, con sombra e identidad. Por ello, a mediano y a largo plazo y de la mano de la empresa privada sembraremos árboles nativos en la ciudad. Estos serán donados, todos tendrán la información de qué son, cuáles son sus beneficios y características, a fin de que los guayaquileños y turistas sepan cuáles son nuestras especies; y a la vez en cada una de ellas irá el nombre de la empresa o empresario que aportó a que Guayaquil sea más verde y, a raíz de ello, más amigable y habitable para convivir.

Para cumplir con nuestro objetivo, solicitaremos a la Alcaldía que nos ceda además espacios para plantar más y más árboles. Un corredor verde, zonas que den cobijo serán ideales para la ciudad y su gente.

Dennis Díaz: “No hay tiempo para las obras macro que enfrenten a El Niño en #Guayaquil” https://t.co/8vRANA5f06 — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) June 17, 2023

La evidencia de la insignificante planificación de tres Municipios Leer más

En Quito, el Colegio de Arquitectos del Ecuador implantó ya este proyecto y ha dado resultados maravillosos. Como vicepresidente de esa entidad, pensé entonces en extenderlo. Con sombra, la gente caminará; saldrá de sus casas, ocupará el espacio público, llenará las peatonales y calles de su barrio. En fin, vivirá mejor.

A esto sumaremos, por la ciudad, otro proyecto ligado al arte. Pintaremos murales y llenaremos de colores las áreas grises guayaquileñas. Ya tenemos los artistas que los harán, ahora solo nos resta obtener la aprobación de los lugares donde será posible tener los lienzos; que como los árboles, generan una sensación de bienestar.

En muchos países hoy desarrollados, el arte va de la mano del urbanismo y es la herramienta que a un barrio o zona le da identidad. Es increíble ver como a través de ella las comunidades preservan su espacio. Ven bonitos sus entornos, los cuidan y defienden. Los respetan. Todo, vital para ser una buena sociedad”

Marlon Cabrera / presidente del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos Alex Lima / EXPRESO

Marlon Cabrera / presidente del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos: “Siempre buscaremos que los ciudadanos vivan con dignidad y esperanza a un buen futuro”

“Promover la investigación, movilización y participación responsable de la ciudadanía, para el acceso y disfrute de los servicios públicos siempre será nuestro compromiso con la ciudad. Como organización, hemos trabajado en beneficio del desarrollo de Guayaquil, empoderando a los ciudadanos, en especial aquellos en indefensión, con carencias de servicios básicos como el agua potable, el alcantarillado o la energía eléctrica. Hemos buscado siempre que las empresas responsables de estos servicios, cumplan con su principal obligación que es dar un servicio eficiente y de calidad, y ese objetivo lo priorizaremos siempre.

Marlon Cabrera: “Los gremios deben alzar la voz y exigir mejoras en las lagunas” Leer más

Como aporte a los ciudadanos, a fin de que vivan con dignidad y esperanza de un mejor futuro, en especial las nuevas generaciones, que es algo necesario y que se puede hacer; además estamos trabajando en varios barrios y comunidades como Guasmos, Bastión Popular, Flor de Bastión, Pascuales, Florida, Mapasingue, Nueva Prosperina, Nueva Esperanza , Monte Sinai.... A sus habitantes, en base a las necesidades que experimentan o campos en los que quisieran especializarse, los ayudamos a emprender; dándoles asesorías, seminarios y una serie de talleres que aporte a su aprendizaje. Somos una organización civil que incorpora a 52 diferentes organizaciones representativas de los barrios urbanos, marginales, profesionales y organismos no gubernamentales. Por ello buscamos el bienestar colectivo en todas sus áreas.

Como organización, hemos trabajado en beneficio del desarrollo de Guayaquil, empoderando a los ciudadanos, en especial aquellos en indefensión, con carencias de servicios básicos como el agua potable, el alcantarillado o la energía eléctrica. Marlon Cabrera / presidente del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos

Durante los momentos más difíciles de la pandemia, no detuvimos nuestro trabajo llegando a los sitios más necesitados proveyendo de alimentos y medicinas, construyendo sinergias de alto impacto incluyendo el uso de tecnologías que aportaron en el desarrollo tecnológico de los ciudadanos. Y este es otro punto en que continuaremos enfocándonos.

Marlon Cabrera es el presidente del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. Luego de que EXPRESO haya publicado una serie de reportajes sobre el agua potable y la eterna deuda que Durán tiene con sus habitantes, este Diario dialoga con Cabrera.



Lee la entrevista ⬇️ — Diario Expreso (@Expresoec) April 7, 2023

Walter Zumba / presidente del Colegio Regional de Ingenieros Geólogos del Litoral Cortesía

Walter Zumba / presidente del Colegio Regional de Ingenieros Geólogos del Litoral: “Recuperar el salado es nuestra intención, a la par de oxigenar nuestro aire”

Ambiente niega el otro proyecto que generó la Autoridad Aeroportuaria Leer más

“A Guayaquil la queremos oxigenada, por ello es que desde el Colegio Regional de Ingenieros Geólogos apuntamos a trabajar con el Municipio de Guayaquil y la Prefectura del Guayas, en tres proyectos para detener la contaminación del estero Salado; frenar la explotación del material pétreo en las canteras; y mejorar el proyecto del dragado en el río Guayas. En lo que respecta al Salado, sabemos que existe una fuga de los propietarios, por ejemplo, de viviendas en Urdesa, que no soportan ya los fuertes olores que emana el lodo ahí concentrado, y eso precisamente es lo que queremos evitar. No queremos que las familias por esas razones se vayan de sus barrios. Queremos y apuntamos a recuperar ese ecosistema; y a la par, frenar las denotaciones que están afectando a la zona de vía a la costa y el aire que ahí se respira.

Walter Zumba, el presidente del Colegio Regional de Ingenieros Geólogos del Litoral habla sobre el nulo control que hay en Guayaquil para preservar su ecosistema.



Lee la entrevista ⬇️ — Diario Expreso (@Expresoec) May 31, 2023

En la administración de Jaime Nebot fue evidente el interés que el alcalde tuvo para solucionar el problema, pero no fue posible porque la disposición no fue acatada. Esta tenía el sustento legal del síndico municipal, que manifestaba, que las empresas que explotan las canteras debían cumplir con lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, que dice que las empresas deben nombrar a un representante técnico y cuyo nombramiento debe ser registrado en la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, para coordinar acciones que permitan hacer un trabajo que no afecte al entorno y se ejecute según las normas vigentes.

Caminatas en el cerro Blanco buscan despertar el cuidado por la naturaleza Leer más

La idea es regular el esta acción. Autorizar el volumen diario que debe ser explotado a fin de saber en cuantos años se terminarían las reservas y planificar de que lugar se explotaría el material. Queremos preservar el territorio...

Con lo del dragado pasa algo similar. Retirar los sedimentos alrededor del islote El Palmar no es lo único que se requiere. Por eso le apostamos a un estudio batimétrico del cauce del río Daule, que nos diga cuál es la extensión idónea a dragar y a qué profundidad para evitar que, con los años, la sedimentación vuelva o sigamos sufriendo inundaciones”.

Asatiani Véliz Llaguno / Presidente del Colegio Regional de Ingenieros Químicos del Litoral Cortesía

Asatiani Véliz Llaguno / Presidente del Colegio Regional de Ingenieros Químicos del Litoral: “Asesoraremos a las autoridades, sin límite alguno, para lograr un bienestar colectivo"

Guayaquil: Retiran 6 toneladas de desechos del estero Salado Leer más

“Nuestra meta siempre será la de aportar a la matriz productiva de Guayaquil y del país. Por eso permanentemente estamos y seguiremos asesorando a las autoridades con el fin de que todo esté bien, de que los productos que consumimos sean los adecuados y los servicios que nos llegan, como por ejemplo el agua, cumpla con todos los niveles y controles que requiere. Todo esto vital para vivir. El bienestar colectivo es la meta. Desde hace algún tiempo, por citar un caso, estamos preocupados por la calidad del agua que se consume y que se capta del río Daule, que es nuestra fuente de abastecimiento para la potabilización del líquido vital de la ciudad. En los países del primer mundo se la capta desde abastecimientos de fuentes hídricas subterráneas, que no tenemos pero que podríamos empezar a tener.

Vulnerables. Las garzas blancas y demás fauna que se nutre del manglar se ven afectadas por la presencia de basura. ALEX LIMA

El ‘nocivo’ cruce en el Salado para entrar y salir de Urdesa Leer más

El tema de los plaguicidas y metales pesados que están en la cuenca baja del río Daule también nos preocupa y nuestro fin es continuar aportando hasta el cansancio, sin límites, cada que haya alertas, a fin de que el Estado local ejecute trabajos de prevención y ponga en práctica las debidas recomendaciones.

Por ejemplo, volviendo al primer punto, a lo que apuntamos o en lo que hacemos énfasis en que ayudaría a Guayaquil y a sus ciudadanos es que ahora que viene el Quinto Puente, la captación del agua no se la haga ya del río Daule, sino que sea subterránea y venga de El Chobo. La dotación si viene de esa fuente vendrá bien, pura, nos hará bien a todos. El río Daule está contaminado.

Guayaquil: El estero contamina a 1.600 familias de Jardines del Salado https://t.co/5IFi4VVXF6 — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) July 15, 2023

Otro de nuestras misiones, de igual forma siempre estará ligada a la recuperación del Salado, que debió ya recuperarse. Pese a las promesas del pasado, a ese patrimonio no se lo recuperó. Ahí no hay vida ya aeróbica, hay microorganismos que viven en ausencia de oxígeno y lo que pedimos es que haya una remoción de los sedimentos para, de a poco, empezar a salvarlo. Tener este cuerpo hídrico será recuperar nuestra identidad...”.