Marlon Cabrera: “Los gremios deben alzar la voz y exigir mejoras en las lagunas”

EXPRESO ha venido publicando desde hace varias semanas la problemática que vive la ciudadanía en torno a las lagunas de oxidación de Guayaquil, que han sido tratadas de forma inadecuada, por lo que se ha iniciado un proceso administrativo contra Interagua, la operadora que la maneja; y el silencio que existe frente a este tema por parte de las autoridades. Ni el Municipio de Guayaquil ni Interagua ni la Fiscalía, así como tampoco el Ministerio de Ambiente han reaccionado. Este Diario dialoga con Cabrera sobre este comportamiento y el grado de contaminación con el que convive la ciudadanía.

¿Qué le dice ese silencio?

Desde mi punto de vista, hay dos razones por las que todos callan. O porque están recibiendo algún beneficio o porque tienen miedo a algún tipo de represalia. Lo que está pasando es gravísimo y allí hace falta que reaccionen no solo las autoridades.

¿La comunidad también? Ellos sí lo hacen. Hace años...

Los gremios, son muchos los que hay y no han alzado la voz. Es obligación de ellos actuar, pedir cambios, mejoras, al igual que la academia. Nosotros, vuelvo a los gremios, podríamos decir que tenemos las manos cortadas sobre todo por falta de dinero. No tenemos para pagar los estudios que hacen falta sí o sí hacer a las lagunas, al agua potable y al río Guayas cada cierto tiempo. La Defensoría del Pueblo debería entonces establecer un reglamento ciudadano que diga que las universidades tienen la obligación de hacer, cada dos semanas o al menos tres veces al año, esos análisis, con sus herramientas, su personal. Estos análisis deberán ser públicos, solo así sabremos qué está pasando.

La academia, con todo lo que sabe, con el nivel de expertos, docentes y técnicos que tiene, puede ser la mejor herramienta para solucionar problemas críticos de la ciudad.

Fue presidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador y del Colegio de Ingenieros Químicos del Guayas. Fue miembro de la Comisión de Auditoría Integral sobre el Crédito Público. Amelia Andrade

¿Ahora no lo son?

No son públicos. Los análisis los hace Interagua y para conocerlos, tiene que pedirlos. Si los gremios tuviéramos laboratorios, con gusto los haríamos, pero no los tenemos. Por eso requerimos de la academia, que además tiene docente, personal técnico valioso. Cada estudio podría costar alrededor de $ 100. El Municipio, como ente regulador, debería permitir que se hagan de forma externa estas pruebas. Hace más de diez años fui miembro de la comisión que hizo la auditoría de la deuda externa del país y tuve la oportunidad de conocer a profundidad la problemática. Las plantas de tratamiento ya estaban mal y siguen igual. No tienen un tratamiento adecuado. Que la solución serán las nuevas plantas es verdad, pero esas ahora no funcionan, es lo mismo que nada. El Municipio debe actuar.

Pero ya se habla de una posible sanción en contra de Interagua.

Eso no es suficiente. El Municipio debe exigir sin compromiso a nadie, un buen trabajo. Aquí lo que está en juego en la salud de los ciudadanos, y si todo sigue como está, habrá grandes afectaciones. El Municipio debe sacarse esa vestimenta de compromiso que tienen con las empresas y poner plazos. Si Interagua, por ejemplo, no resuelve a tiempo esta situación, deberá irse. A Emapag también debería pedirle explicaciones.

Guayaquil está abandonada. Y es que como los efectos, más allá del olor, no se ven, nadie hace nada. Lo que pocos ven es que esos gases nos están afectando; y que esa sedimentación mal tratada de las lagunas, también está yendo al Guayas y lo está afectando. Está aumentando su daño.

Imagen captada por EXPRESO de las aguas que se observan en la planta de tratamiento Guayacanes-Samanes MIGUEL CANALES

Si aún no está claro cuándo estarán listas la plantas de tratamiento Los Merinos, ¿qué se debe hacer con inmediatez?

Invertir para tener mejores tratamientos.

Las cosas que no se ven, no se sienten; y por eso no se actúa. Pero eso es un grave error. Convivimos con un amigo silencioso, por eso las autoridades deben reaccionar; y a la vez todos. Solo así se logrará un cambio.

¿Qué hará como Observatorio para exigir cambios?

Seguimos esperando reacciones por parte del Municipio, a quien hace tres meses ya solicitamos información sobre el estado de las plantas, pero no obtuvimos respuesta. Estamos insistiendo en eso. Pero ante esa situación, estoy preparando una convocatoria pública para que los gremios y la academia nos juntemos y luchemos por el mismo fin. Hay que trabajar en conjunto y no solo con ese tema, sino con todos.

Por ejemplo, el agua potable. No hay acceso para todos, ni siquiera para las cooperativas ya formalizadas que todavía reciben agua con tanqueros. ¿Alguien ha analizado el reservorio en el que transportan el agua? Puede que su estado no sea el adecuado. ¿Por qué no invertir el presupuesto a mejorar los servicios públicos? ¿Por qué no facilitar procesos? ¿Por qué no construir cisternas comunitarias? Hay tantas carencias e interrogantes que siguen en el aire. Y me preocupa, porque lo que pagamos a Interagua se invierte en las obras. ¿Y lo que ellos reciben? ¿Por qué ese dinero no lo dirigen a las obras? Que sean claros con las cuentas. De eso no sabe tampoco la comunidad.