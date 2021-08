Otto Sonnenholzner: “Aún no sé si seré candidato a la Alcaldía de Guayaquil”

Hace un año renunció a la Vicepresidencia de la República, asegurando que lo hacía para encaminar al país hacia la libertad y la democracia, pero como ciudadano, desde su trinchera. Desde entonces se lo ha visto en el territorio recorriendo, haciendo obras sociales y en contacto con la gente. Guayaquil, su ciudad natal, ha sido uno de los puntos en donde su presencia ha sido notable. EXPRESO dialoga con él sobre el fin de estas acciones y la posibilidad de volver a la política en las próximas elecciones seccionales.

La pregunta clave. ¿Volverá Otto Sonnenholzner a la política? ¿Lo hará como candidato a la Alcaldía de Guayaquil?

No lo puedo confirmar porque todavía falta mucho. Lo que sí puedo decir es que no hemos dejado de trabajar en la identificación de líderes, que pueden ser personas que ahora ocupan cargos o que podrían brindarle un mejor liderazgo a la ciudad o la provincia. He recorrido 14 provincias ya tratando de estructurar un proyecto para las seccionales. Sé que hay incertidumbre en saber si me postularé, pero esa no es una respuesta que puedo dar ahora porque no lo he definido.

¿De qué dependerá hacerlo?

De varios factores, de la situación política, de si encontramos cuadros para la Alcaldía o de si hay la necesidad de que yo participe. Pero no me quiero anticipar.

Más allá de si se candidatiza o no, o tiene en mira algún candidato, ¿cómo puede el Puerto Principal resolver problemas tan críticos como la inseguridad?

Guayaquil al igual que la mayoría de ciudades del país, lo que necesita es de planificación a futuro: saber hacia dónde va a crecer, cómo va a garantizar que ese crecimiento cumpla con los estándares mínimos de sostenibilidad. En Guayaquil hay inseguridad, sí, y hay mucho por hacer, pero más allá de eso, tiene problemas de infraestructura básica que jamás van a permitir un desarrollo. Carencias de servicios, problemas de asfaltado, contaminación. Lo que pasa hoy con las lagunas de tratamiento, por ejemplo, ya raya en la violación de los derechos del ciudadano. Guayaquil, además, tiene sus límites alcanzados, tiene que proyectarse hacia vía a la costa, y para ello necesita de un nuevo plan de desarrollo, que hay que construirlo, independiente de quién sea el candidato. A la ciudad, así como al resto de cantones y del país, al menos a la mayoría, les ha faltado planificación. Y planificar no es cuestión de recursos, sino de determinación.

Es empresario y radiodifusor. Fue presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores (AER) en la provincia del Guayas; y catedrático de Economía en la Católica de Santiago de Guayaquil. Christian Vinueza

La reforestación, los árboles, la sombra urgen en la ciudad ,son los que van a combatir el calentamiento.

Volviendo al tema político y teniendo en cuenta que falta un poco más de año y medio para las elecciones, de postularse, debería ya ir buscando un partido. ¿Qué hay de cierto que ya hay acercamientos con SUMA?

Los hay con cuatro movimientos. Siempre he profesado la idea de que en el país hay un exceso de partidos, por lo que me parece un despropósito aumentar más todavía. Hay instituciones políticas ansiosas de atraer nuevos cuadros y con ellas estoy conversando.

Quito y la Alcaldía, la remoción y restitución del alcalde Yunda. ¿Cree que lo que está pasando en la capital responde a la fragmentación que hubo en el proceso electoral de 2019?

Sí, por eso parte de mi esfuerzo se centra en identificar líderes que puedan consolidar alianzas. Esa dispersión sí afecta a una elección seccional porque genera un arranque complicado, lo que dificulta la gestión. La violencia cometida en contra del alcalde, la rechazo. Si el señor es hallado culpable, tendrá que responder por la ley, pero si no, debe seguir con su mandato. Más allá de todo eso, lamento la situación que Quito está viviendo porque esa incertidumbre, esta sensación de caos dentro del concejo cantonal, afecta al quiteño. En la capital están los recursos de todos los ecuatorianos, esperando que una administración responsable de la ciudad los ponga al servicio de los quiteños. Por ejemplo, el Metro. Este tenía que inaugurarse hace un año, allí hay $ 2.000 millones en inversión, $ 800 millones puestos por el Gobierno del Ecuador y no está al servicio de la ciudad. Nosotros necesitamos tener líderes que puedan llevar a cabo los proyectos en beneficio de la ciudad y eso no está pasando.

Esta semana, el presidente Guillermo Lasso cumple tres meses en su función. El gran hito ha sido el plan de vacunación, pero han quedado en la cola temas como las reformas laborales y tributarias...

Ha sido muy positivo para el país que el proceso de vacunación avance y eso debe seguir, porque por desgracia la pandemia sigue... Estoy a la expectativa de conocer su plan económico. Creería que lo justo era que puedan revisar, al interno del Gobierno, cuáles son los objetivos que se pueden cumplir y se deben decir con frontalidad. A la final, podrán avanzar más rápido de lo que habían pensado o quizás hay que fijarse nuevos objetivos. Mas, creo que estos 3 meses son suficientes para ya presentarle al país este plan. He visto ciertas luces, pero sí falta, cuando el presidente lo considere, saber por dónde va a caminar el país en los 4 años. Hay otros temas asimismo en discusión: el futuro de la Contraloría General del Estado no es una preocupación menor, ese es posiblemente el principal aliado para combatir la corrupción. Además hay sobre la mesa una discusión sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana.

¿Y la Asamblea?

Será un escenario complejo el del Legislativo. Ojalá los bloques dejen de priorizar sus agendas personales y logren consensos a beneficio del país, que es lo que necesita. Hemos atravesado la peor crisis de nuestra historia, y si la gravedad de esta situación no nos une, entonces qué lo hará. Esa es mi duda, y es preocupante porque en la Asamblea no veo indicios de unidad.

Si el Legislativo llegase a impedir el desarrollo del país, se podría llamar a consulta o a la muerte cruzada

Pero cómo la ciudadanía puede confiar en una Asamblea que, por citar un caso, aún no puede sancionar a una asambleísta como Rosa Cerda, por su expresión: “si roben, roben bien”.

He hecho algunas consultas por respeto porque todos nos podemos equivocar, sin embargo no veo ninguna malinterpretación en sus palabras. Lo cierto es que en el país se van normalizando comportamientos que están reñidos con la ética o con la ley, y para mí eso es intolerable. No hay justificación ni argumento que permita pensar que es tolerable la corrupción.