El crimen no excluye a las mujeres

Era una muchacha sana, ayudaba a su madre y no salía a ningún lado. Se dedicaba por completo a su hija. Así describieron a Noreley Piza, una joven madre que el pasado 20 de julio fue asesinada a balazos afuera del negocio de sus padres, en el norte de Guayaquil, mientras cargaba a su tierna niña, quien resultó herida durante el ataque.

La familia quedó desconcertada, pues la joven víctima no tenía enemigos y se desconocían entonces los motivos que llevaron a segarle la vida. Como Noreley, otras 97 mujeres de diferentes edades han sido víctimas de muertes violentas en Guayaquil en lo que va de este 2023 (desde enero al 28 de agosto), el75 % de ellas con arma de fuego, según estadísticas publicadas por FemicidiosEC del Consejo de la Judicatura(CJ).

Son víctimas de delitos como sicariatos, asesinatos, entre otros eventos violentos que crecen exponencialmente en el país, especialmente en la Zona 8 (la integran Guayaquil, Durán y Samborondón), donde se han cobrado la vida de 1.812 personas, entre hombres, mujeres y niños (hasta el pasado 11 de septiembre), 817 más que en 2022. De esos crímenes, 1.609 ocurrieron en Guayaquil, 179 en Durán y 24 en Samborondón, según cifras de la Policía Nacional.

El 2022, FemicidiosEC cerró con un total de 108 muertes violentas de mujeres en el Puerto Principal, por lo que según las cifras de este año, la tendencia va en aumento; a diferencia de los femicidios: en este 2023 van 4, mientras que en todo el año pasado se reportaron 9.

América Durante 2023, en América Latina y el Caribe se han registrado 1.950 femicidios, en un total de quince países.

Patricia Castro, del Comité de Juristas y Expertas de Derechos Humanos del Ecuador, señala como importante el trabajo que se debe hacer en la prevención. “Preparar a las mujeres, preparar a la niñez, para que eviten estar involucrados en delitos, eviten ser afectados, para que ellos también tomen medidas para defenderse y evitar caer en estos actos de violencia”, dice la experta, quien lamenta que en este último año la organización no haya podido brindar asistencia en ese tipo de casos por falta de recursos.

“Lamentablemente, habiendo presentado proyectos ante la Municipalidad de Guayaquil y de Naranjal, no destinan los recursos que por ley están previstos para apoyo en defensa de la mujer, para evitar la violencia. La ley les obliga que deben tener programas contra la violencia, pero no nos han dado el apoyo... Hemos tenido casos importantes como los niños que fueron abusados, torturados en Naranjal. La organización ya no puede seguir trabajando así, porque los recursos son enormes... Las instituciones del Estado no tienen todos los recursos para dar la atención que necesitan los hijos que son víctimas de abusos sexuales, o de madres por femicidios”.

A decir del Municipio de Guayaquil, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023 registraron 18.778 pedidos de apoyo o atenciones por violencia de género. A través de la línea de Información, Atención Especializada y Auxilio Inmediato (911 y 1800112112) recibieron 14.283 llamadas, mientras que en los procesos de prevención y sensibilización 949 personas fueron informadas sobre los servicios de reconstrucción del tejido social, construcción de paz (códigos de convivencia, aceptación de las diferencias, prácticas de autocuidado) y abordaje a la violencia basada en género en todas sus formas, según la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP).

#URGENTE | #Guayas: personal de #FiscalíaEc y de la #Unase, de @PoliciaEcuador, liberaron esta tarde a A. R. G., servidor judicial que fue secuestrado ayer en la vía Narcisa de Jesús - Terminal Terrestre, en #Guayaquil. Hay varios detenidos (noticia en desarrollo). pic.twitter.com/SkgzGE9bZy — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 16, 2023

Mientras que a través del Centro de Equidad y Justicia dicen que han brindado 1.868 atenciones psicológicas y 1.413 atenciones en asesoría legal (ambos de nivel 2 y 3). Además de gestionar un caso para casa de acogida, 8 botones de auxilio (Aynes) y 256 derivaciones para patrocinio legal de casos, que en su mayoría provienen de sectores como Portete, Nueva Prosperina, Florida,9 de Octubre, Pascuales, Sur, Modelo, Esteros, Progreso y Ceibos (ver gráfico).

A nivel de muertes violentas en general, la Policía de la Zona 8 apunta al distrito Nueva Prosperina como el más violento, con 469 casos, seguido del Sur (398), Durán (179), Pascuales (166), Esteros (160), Portete (155), Florida (120), 9 de Octubre (112), Progreso (60), Modelo (42), Samborondón (24) y Ceibos (17).

En un reporte reciente, la Fiscalía General del Estado informó que en la actualidad cuentan con 93 fiscalías especializadas en violencia de género a escala nacional, protocolos especiales para investigar y judicializar los casos de muertes violentas, y para mejorar la protección de las víctimas, a las que se suman (a escala nacional) 219 fiscalías multicompetentes que también atienden casos relacionados con violencia de género.

El distrito Nueva Prosperina es señalado como el más violento de la Zona. Hasta el 11 de septiembre registraba 469 casos de muertes violentas. MIGUEL CANALES

“Una urbe desorganizada y violenta”

Entre las causas que la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) ha detectado de esa violencia o maltrato contra la mujer en la ciudad, se mencionan varias características propias del contexto guayaquileño: idiosincrasia, conciencia social y prejuicios propios de un puerto principal, urbe esencialmente desorganizada y violenta.

“Es el centro de actividades comerciales como medio de supervivencia esencial, sitio de acopio, competencia feroz, ritmo y calidad de vida teñida de una agresividad desbordada; producida por el imperativo de la consecución de recursos y presiones económicas, lucha por la supervivencia, clima y medio ambiente hostiles, migración interna e internacional descontrolada, ritmo sociológico acelerado, profundo individualismo, calidad y cantidad de habitantes, entre otros factores”.

#ATENCIÓN | #Cañar: la víctima es una adolescente de 14 años. Luego de recibir la denuncia, #FiscalíaEc obtuvo las pruebas suficientes para que un Tribunal declare culpable de #violación a Édgar H.



Más información ⬇️https://t.co/gZfvcE9eIj pic.twitter.com/T7AwqoxSJ4 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 15, 2023

Una violencia que tiene lugar diariamente en espacios públicos y privados, siendo en ocasiones aleatoria. Hasta la fecha, añade el Cabildo, se ha brindado asistencia educativa por medio de la entrega de becas, tabletas o mochilas tecnológicas y acompañamiento psicosocial desde el Centro de Equidad y Justicia a niñas, niños y adolescentes, como víctimas colaterales de esta violencia extrema (femicidio/tentativa), referidas por distintas instancias.

Se busca además acercamientos con las comunidades (con especial énfasis en los sectores que registran mayores índices de violencia) en los que incluirán procesos continuos y dinámicos de participación activa y comprometida para fortalecer el espíritu comunitario del barrio, de solidaridad, de cohesión y participación ciudadana, en colaboración con diferentes organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil.

"Es así como, la reconstrucción del tejido social desde la participación ciudadana contribuirá en la promoción de una sana convivencia, en el fortalecimiento de los lazos comunitarios y de esta manera se genera una transformación social propicia para la paz", puntualiza el Municipio, al sostener que lo harán fomentando la comunicación, participación activa, solidaridad y cuidado mutuo de las y los miembros de la comunidad. Además, con sistema de vigilancia comunitaria, promoción de educación deportiva, cultural y artística que tiene un impacto directo en la seguridad. Acciones de prevención del delito iluminando parques, concienciando sobre medidas de seguridad básicas, adecuación de parques y actividades recreativas.

