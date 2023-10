Bertha Aguirre: “Los agentes de la ATM tendrán chalecos y cascos antibalas”

Inició su carrera en 1993 en la Comisión de Tránsito del Guayas (actual Comisión de Tránsito del Ecuador). En 2015 ingresó a la ATM como jefe de Control y Operaciones. Es especialista en organización, planificación, regulación, ejecución y control del tránsito vehicular.

La coronel Bertha Aguirre Cajas, quien como directora de Control de Tránsito comanda el cuerpo de oficiales y agentes civiles de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), dialogó con EXPRESO sobre la seguridad que brindará a los uniformados, las tareas de vigilancia y los operativos que desplegará para hacer respetar las normas de tránsito.

Frente a la inseguridad que vive la ciudad, ¿qué medidas está tomando la institución para proteger a sus agentes?

Hemos considerado la adquisición de chalecos antibalas para proteger a los agentes de los problemas que se suscitan en la calle que es donde ellos laboran. Además, estamos pidiendo cascos antibalísticos que complementen la seguridad de los uniformados que diariamente se enfrentan a conductores como parte de su trabajo. La adquisición de este material obedece a un proceso interno que desconozco cuándo se pondrá en marcha y qué tiempo tomará ejecutarlo.

¿Cómo reforzar la seguridad vial en vía a la costa donde con frecuencia suceden accidentes y trancones?

Siempre estamos identificando los problemas y les damos solución inmediata para que haya una mayor movilidad. Por ejemplo, en el feriado que viene vamos a reforzar las salidas de la ciudad como vía a la costa, vía a Daule, puente de la Unidad Nacional, puente Lucía, terminal terrestre y todas aquellas de mayor circulación para que la ciudadanía vaya a disfrutar de su feriado sin contratiempos.

¿Y de qué manera se pretende mejorar la vialidad en el norte, centro y sur de la ciudad. Hay algún plan?

Nuestro servicio es permanente y en todos los sectores de la ciudad. Fomentamos, disponemos y regulamos acciones que vayan en beneficio de la comunidad. De acuerdo a la intensidad de cada zona le damos la atención respectiva.

¿Los 1.037 agentes que tiene la entidad son suficientes para ejecutar este trabajo?

Estamos en un nuevo proceso para iniciar un curso de formación que permitirá contar con más personal que controle el tránsito de la ciudad. Los interesados deberán visitar la página oficial de la ATM en donde se informará cuándo comenzará el reclutamiento que todavía no tiene fecha establecida. Hago énfasis en esto porque hay personas que se están aprovechando de esta situación para pedir dinero. Nosotros no lo estamos haciendo.

¿Se ha negado el permiso a una carrera automovilística que se tenía previsto realizar el pasado 7 de octubre?

- Todo permiso para cualquier evento que se quiera hacer en las vías debe ser coordinado con el Municipio directamente. A la ATM se le pidió el informe del impacto vial que esto podría originar en la ciudad. Nosotros lo hicimos y lo entregamos. Y hasta allí fue nuestro trabajo. Nosotros no negamos ni aprobamos ningún evento en la vía.

Las infracciones que cometen los conductores de las tricimotos son cuestionadas por la ciudadanía de varios sectores por donde circulan estas unidades. ¿Se ha previsto sanciones drásticas para controlar esta situación?

Hemos realizado los operativos de controles respectivos, nos hemos reunido con los conductores para recordarles que deben acogerse a las disposiciones que establecen la dirección de control de tránsito y la dirección de transporte. Se les ha reiterado que no deben circular por avenidas principales. Lamentablemente, el irrespeto a las normas de tránsito es grande y no hay una corresponsabilidad. Nosotros seguiremos manteniendo los controles y operativos en conjunto con Policía y Fuerzas Armadas. Hay sanciones y multas, pero si a ellos no les preocupa pagar por las contravenciones que cometen, es problema de ellos.

¿Se ha previsto un censo para conocer la realidad de este servicio de transporte que a algunos beneficia, pero que muchos cuestionan por la forma descontrolada en la que recorren la vía?

No tenemos una cifra exacta de cuántas tricimotos circulan en la ciudad y cuántas de ellas están regularizadas. Tampoco puedo decir si habrá un censo para conocer esta realidad, pero estamos revisando qué medidas podemos tomar.

