El retiro de un radar en vía a la costa no frena los reclamos

Que la ATM haya desinstalado el radar ubicado en el kilómetro 18,5 de vía a la costa, que ha sido -según denuncias de decenas de ciudadanos- el causante de generar múltiples ‘multas fantasmas’ que ya “rayan en lo absurdo”; no les da tranquilidad a los usuarios ni tampoco les quita la rabia que sienten. De hecho, apuntan a que si lo quitan es únicamente porque el dispositivo fue vandalizado... “Si no fuera ese el caso, seguiría allí quitándonos más dinero, el que precisamente ya no tenemos por la falta de control que hay en el caso”, sentenció la conductora Viviana Salazar, quien este 12 de septiembre como otros tantos afectados, llegó al sitio para ser testigo de lo que pasaba.

Y es que luego de que los reclamos por ese equipo salieran a la luz y vayan, con el pasar de los días, multiplicándose, como lo ha venido registrando EXPRESO; el gerente general de la ATM, José Franco Magallanes, recién posesionado en el cargo, llegó al lugar para, en efecto, retirarlo y analizar si registra o no un fallo.

“He dispuesto a los directores de tecnología y estratégicos de la institución que hagan una revisión integral de este dispositivo. Si nosotros tenemos que tomar medidas sobre el tema, si tenemos que rectificar, lo vamos a hacer. Que quede eso claro. Pero si tenemos que realizar también las sanciones, las haremos. Aquí no estamos defendiendo a los radares”, aseguró Magallanes; que ante la pregunta de si le llama la atención ver la cantidad de reclamos que ha causado el equipo, mantuvo el silencio, para referirse en cuestión de segundos al tema del vandalismo reportado.

“Lo que me llama la atención es que lo hayan dañado, que le hayan tirado piedras”, agregó; al asegurar que ha sido por ahora apagado y que será reemplazado por uno nuevo, si así lo amerita.

Pero esta acción no logró calmar en absoluto el descontento ni de Salazar ni de Tania Loor ni de Álex Pashman, que registran 6 multas cada uno en este fotorradar; ni de Gloria Bedoya, que ya suma 29 en el mismo tramo; y peor aún de Juan Llerena, quien se prepara para pedir un recurso de apelación sobre la sentencia que se le negó al solicitar una acción de protección por su caso.

La ATM asegura que someterá a una inspección no solo al radar del kilómetro 18,5, de vía a la costa, sino a todos los de la ciudad.

Llerena ha recibido en apenas 9 meses 36 multas, todas en vía a la costa, pero el 90 % de ellas específicamente en el “bendito radar”.

El equipo. Fue ayer desmantelado por ser vandalizado. Al radar se le hará una revisión técnica integral. Joffre Flores

“Yo no he pagado todas las multas ni lo voy a hacer porque esto que estamos viviendo responde a una mentira que ya se ha vuelto insostenible. Yo no tengo un solo centavo en mis cuentas porque todo el dinero que pongo, me lo debitan... Si hoy me ve aquí es porque sé que hay un nuevo gerente que ha dicho que hablará con la verdad. Nosotros no estamos reclamando injusticias, buscamos que se transparenten las cosas y no exista más maltrato. Yo ya realicé pruebas con el director de impugnación de la ATM en mi vehículo y se confirmó que hubo diferencias entre mi radar y mi auto. Esto tiene que parar”, exigió el ciudadano; que como el resto se instaló al pie de la arteria para ver cómo desmontaban el equipo.

En el lugar, mientras el personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) monitoreaba el retiro, los afectados que se veían, en su mayoría, por primera vez, intercambiaban información para ver las similitudes de los “daños”.

Bedoya, de 64 años, y quien registra multas incluso cuando su carro tiene incorporado un limitador de velocidad que no le permite circular a más de 90 kilómetros por hora, por ejemplo dijo estar harta de que los traten como si fueran hasta criminales viales.

“Yo tengo 29 multas en el fotorradar del kilómetro 18,5; y otras 10 en otros radares de la misma arteria, y nunca acelero. Simplemente no puedo. La ATM ha vulnerado todos mis derechos. Nos hace ver como personas que andan por la vida manejando como les da la gana. ¿Y saben cómo repercute esto? En que si hay un accidente, no tendremos ni opción a la defensa, porque solo con ver que tenemos 10, 15, 20, 40 sanciones será fácil para cualquiera determinar que somos unos criminales, cuando no es así...”, dijo con indignación.

Al sitio llegaron los directivos de la ATM y algunos de los tantos afectados por el dispositivo. Joffre Lino

En esta ocasión y si bien le ganó ya 10 juicios de impugnación a la ATM por el mismo caso, se hizo también presente el ciudadano Eduardo Estrada para dialogar con los perjudicados y pedirles que no se rindan.

A su juicio, la acción de retirar el equipo no es otra cosa que un show. “Lo que ha pasado aquí hoy (ayer) es un cuento. Uno que arma siempre la ATM, la CTE (Comisión de Tránsito del Ecuador) o cualquier otra entidad que tenga radar. Hoy lo que hay que hacer es parar esta sinvergüencería... Y la persona encargada de hacerlo es el presidente de la República, puesto que esto pasa a nivel nacional. ¿Por qué no lo para? Es lo que me urge también saber”, señaló.

