Aquiles Álvarez: las finanzas del Cabildo estarán saneadas en diciembre de 2024

Que está trabajando de forma planificada y que las obras no han parado, pese a que los recursos están limitados, aseguró el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante el enlace radial que emitió este 6 de septiembre.

“Hemos visto con lápiz fino el presupuesto de cada fundación y empresa para saber la realidad. Si uno no ordena los números en su casa no puedes planificar nada. Somos estrictos en la planificación, la obra está en la calle, la obra social no ha parado para nada. Nosotros no podemos afectar a la ciudadanía por una mala planificación, eso no”, aseguró al recordar que cuando llegó al cargo encontró apenas $ 10,2 millones en caja, por lo que tuvieron que hacer reajustes en las direcciones y fundaciones, señaló.

“El 99,05 % que trabaja en el Municipio es el personal que estuvo en la época de Nebot y de la exalcaldesa. Administramos el Municipio con civismo, ningún empleado fue obligado a ir a un mitin o peor obligado a hacer control electoral. Una cosa es el Municipio, otra es la politiquería”, indicó; al detallar que cuando terminó la administración de Jaime Nebot el Municipio tenía 3.950 trabajadores, pero cuando asumió sus funciones había 5.500.

"Hoy, tras más de 100 días, esa cantidad ha bajado a 5.245. En esa línea, hemos reactivado una comisión dentro de la institución que tiene como meta optimizar la nómina", precisó; al estimar que, con los reajustes y monitoreos que se están ejecutando casa adentro, las finanzas del Municipio estarán finalmente saneada saneadas en diciembre de 2024.

Para la ciudadanía, si bien lograrlo sería un logro; desconfían de que no se vea afectada la entrega de obras. "Son varias las que estos tres primeros meses han quedado estancadas o que se realizan a paso de tortuga. El alcalde ha dicho que las obras no han parado, pero sí lo han hecho. Ha pasado... Aplaudo la intención de llegar a la meta, de que las finanzas estén saneadas en poco más de un año. Ojalá así sea por el bien de Guayaquil, pero a la par espero que mientras se sanea la deuda, la obra civil sobre todo no se detenga. Falta mucho para transformar a la ciudad", relató Amaro Macías, de la Nueva Kennedy. Uno de los sectores donde las quejas por los trabajos en pausa se han multiplicado.

Durante el enlace radial, Álvarez volvió a referirse a la intención de acabar con las fundaciones. Y no necesariamente porque estén mal hechas, sino más bien por un tema de estilo de la actual administración.

"Tenemos como visión terminar con las fundaciones por un tema de estilo nuestro. Queremos pasar de fundaciones a empresas públicas y la primera que migra es la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), porque consideramos que es prioridad la seguridad”. Por ello dijo que la dirección de la policía metropolitana, por ordenanza, pasa a ser parte de la estructura de la Empresa Pública de Seguridad, sin que esto implique afectar los derechos laborales de los agentes.

Otro asunto ambiental que abordó fue el cuidado del Estero Salado, donde la empresa Visolit recoge a diario la basura que hay en este cuerpo de agua. “Rescatar al Estero es otro tipo de proyecto y son recursos multimillonarios. Por las urgencias que tenemos debemos mantener el cuidado buscando campañas para culturizarnos y no ensuciarlo. Es muy difícil porque mucha gente y empresas no hacen conciencia, seremos fuerte a la hora de sancionar”, advirtió.

Frente a este punto, la ciudadanía exige que esas sanciones que "jamás se han dado" a la hora de preservar este ecosistema, ahora sí tengan luz verde. "Nunca hubo un debido control con respecto al Salado. Decían que la competencia era del uno, que del otro, que del mismo Gobierno. En fin, dejaron este tema a la deriva y mientras tanto el estero se seguía secando. Contaminando a tal punto que la vida en él moría", señaló la residente de Urdesa, Ibeth Castro.

