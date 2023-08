El envío inmediato de videos de las cámaras de videovigilancia al sistema judicial es parte de la tercera fase del convenio interinstitucional que mantiene el Municipio de Guayaquil, a través de la ahora denominada Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil - Segura EP, anteriormente Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), con el Servicio Integrado de Seguridad ECU911. Este trabajo en cooperación data del 21 de agosto de 2019.

Ayer, estos organismos públicos firmaron la renovación del convenio, en el Salón de la Ciudad. Dentro de este convenio, Fernando Cornejo, presidente del directorio de Segura EP, indicó que a partir de ahora, la ciudad contará con un sistema automatizado, “como un hito”. “Se entregará la información al sistema judicial de manera inmediata, cuando los jueces o fiscales lo requieran”, indicó.

Sin embargo Bolívar Tello, director general del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, señala que ese almacenamiento de la información precisamente ya existe desde el primer momento en que se inició el convenio, en 2019, y estaba a cargo de la antigua Corporación y, ellos entregaban la información solicitada a petición de los órganos judiciales y Fiscalía. “Con la firma de la adenda, se incluyó a Segura EP para que acceda a nuestra plataforma SAEI-FJ y pueda entregar ese tipo de información a Fiscalía y jueces”, agregó el director general del ECU911.

Es un proyecto completo, se tiene la renovación de los sistemas de videovigilancia y de gestión de alertas y de despacho, ya pasó su tiempo de vida útil desde 2016.



Bolívar Tello

Director general del Servicio Integrado de Seguridad Ecu911

Andrés Sandoval, gerente general de Segura EP, no obstante, asegura que la diferencia está en que “ahora la información será entregada de manera automatizada y cumpliendo todos los protocolos de seguridad”.

No obstante, la ciudadanía, que en repetidas ocasiones ha denunciado falencias en el sistema de cámaras, no cree que la eficacia sea inmediata. De hecho denuncian que existen aún problemas en la entrega de los videos de seguridad por parte de los organismos municipales y estatales.

La entonces Corporación aseguraba que sí atendía las llamadas, pero la ciudadanía ha venido denunciando que no es así. archivo

El abogado Luis Montes comenta que “nunca hay una respuesta inmediata” por parte de la entidad municipal; una vez pidió los videos de las cámaras de ‘ojos de águila’ de la CSCG y la funcionaria le dijo: “por gusto está haciendo esto (pedir las tomas), porque a la fecha, lo que usted está pidiendo ya está borrado” y había pasado un mes del accidente de tránsito. “Mi cliente estaba esperándome y no sabía qué decirle”, al final Montes no pudo seguir con el caso, manifiesta.

De qué sirve que aumenten el número de cámaras si no hay los resultados que queremos. Las cámaras pueden estar listas, pero borran la información, de nada sirve.



Luis Montes

Abogado

Hace dos años aproximadamente, en Ceibos, unas personas querían meterse al edificio donde vive Juan Faggioni, y él junto con sus vecinos pidieron al ECU 911 los videos, pero no se los quisieron entregar, ya que “dijeron que esos videos son privados e incluso a la Policía solo les enviaría una captura y no el video, y así fue. El ECU911 no te entrega absolutamente nada”, expresa.

Para el abogado Juan Ordeñana, aunque el trámite para obtener los videos no es complejo, “hay ocasiones que no proveen esa información, porque han existido fallas en el sistema y es por negligencia de los funcionarios”. De las tres veces que ha tenido que solicitar el material audiovisual, una vez se lo entregaron; las otras dos ocasiones no, “porque en el sector (en Sauces) las cámaras no funcionaban” y porque no lo entregaron a tiempo. En ese hecho, Ordeñana atendía un caso de un accidente de tránsito que había ocurrido en el centro de la urbe.

Según datos de Segura EP, la entidad municipal cuenta con 18.000 cámaras de seguridad, de ellas, el 15 % están inoperativas. En cambio, el ECU 911 cuenta con 1.500 cámaras en Guayaquil; de ellas, el 20 % tienen fallas operativas. Para mejorar el servicio, la entidad gubernamental tiene previsto adquirir e instalar 37.000 cámaras en el país, de las cuales “más de 8.000 serán para las provincias de Guayas, Santa Elena y Galápagos”, señala Tello. A Guayaquil se le designarán alrededor de 1.600 cámaras.

Esta compra todavía está en la fase de elaboración de los términos de referencia y dependerá del presidente Guillermo Lasso si lo ejecuta en su gobierno o lo deja para la siguiente administración, indicó Tello. Este proyecto también incluirá la renovación del sistema de gestión de alertas y de despacho. Se desconoce el presupuesto que se requiere, ya que están haciendo los estudios de mercado. Esperan tenerlo listo a fin de mes.

El lunes me robaron en Mapasingue Oeste y aunque todos los taxis tienen incorporados las cámaras del Municipio, cuando yo aplasté el botón de pánico ningún organismo me socorrió.

Darwin Chevez

Abogado y socio de la Cooperativa de taxis de la Albán Borja

Sobre los contratos con la empresa Telconet, que les generaba los equipos y el servicio de analítica a la entonces Corporación, que solicitó a la Contraloría someterlos a un examen especial; el alcalde Aquiles Álvarez informó que el tema se lo está analizando.

“Sandoval y Cornejo se han reunido ya con representantes de Telconet. Son tres hitos en el contrato los que hay que definir: si colocaron las cámaras; si cumplieron con el fortalecimiento de las cámaras, y con la prueba de la analítica. En este último hay puntos de discusión y si solventan las observaciones, por supuesto que vamos a tener que honrar el contrato”, indicó Álvarez.