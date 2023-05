Este 19 de mayo, según informó la Corporación para la Seguridad Ciudadana (CSCG) a través de un comunicado, fue asignado como director ejecutivo de la entidad César Sandoval Vargas. Sandoval entrará en reemplazo de Christian Chérrez, quien figuraba como cabeza de ese mismo cargo durante la administración de Cynthia Viteri. Junto al anuncio, la institución también informó que la Corporación pasará a llamarse Empresa Pública de Seguridad.

La entidad tendrá como asesor jurídico y director administrativo financiero a Romy Torres Calderero y a Álvaro Rojas González, respectivamente.

El objetivo de este cambio, según el comunicado, apunta a fortalecer la seguridad integral de la ciudad y el procesamiento de información de forma eficaz para agilizar los tiempos de respuesta. Problema que he evidenciado la ciudadanía y que EXPRESO ha relatado sobre las falencias de la CSCG al momento de atender las llamadas de emergencia.

Problemas que llegaban desde tardanza para atender las llamadas o que no se han registrado como es debido las emergencias. "Yo hace más de seis meses llamaba con urgencia al ECU911, estaba en la Francisco de Orellana con una persona desangrándose, llamaba y llamaba por una ambulancia, tardaban y aveces no contestaban, pero lo que más me enfurece es que llegó un punto en que me dijeron que no tenían registrada mi emergencia", comenta Emily Monroy.

Estas situaciones en su momento fueron interpeladas con Gustavo Zuñiga, pero el presidente en ese entonces de la CSCG aseguró que si estaban funcionando como se debe, y que su función es la de transmitir la emergencia a las autoridades pertinentes, no atenderlas.

“Se buscará incrementar el número de agentes metropolitanos en la ciudad. Además, con la Policía Nacional ya tenemos identificadas cuáles son las zonas de mayor priorización”, comenta Sandoval entre sus ejes de acción durante su gestión.

A lo que además asegura que este trabajo no tendrá un enfoque represivo por parte de los uniformados, también contará con ejes que "logren una convivencia pacífica", indica el comunicado del Cabildo.