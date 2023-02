A través de un comunicado, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Guayaquil, detalló que entre la noche del 9 de febrero y este 10 de febrero, ha atendido 37 emergencias a través del plan de acción por época invernal, en distintos puntos del Puerto Principal.

Según el informe emitido por la Sala Situacional de la Corporación para la Seguridad Ciudadana (CSCG), en total se reportaron un deslizamiento de tierra, 3 colapsos estructurales, 8 caídas de árboles y 25 calles y avenidas acumuladas por el agua lluvia. La emergencia, catalogado de nivel 1, no reportó muertos, ni heridos y tampoco fue necesaria la activación de alojamientos temporales.

La dirección municipal de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes, realizó la remoción de árboles caídos en la ciudadela El Cóndor, Urdesa Central, en la V etapa de la Alborada, en la avenida Barcelona, el Guasmo Sur, Sauces IV, la Huancavilca Sur y en la avenida Isidro Ayora.

Tras el deslizamiento de tierra, así quedaron algunas calles de Urdenor 2. Freddy Rodriguez

En El Cóndor, por ejemplo, la ciudadanía lamentó que el enorme árbol que oxigenaba el sector se haya desplomado. "Perdimos sombra, aquí la teníamos. Me apena que haya pasado lo que pasó. No me atrevo a decir si fue por falta de mantenimiento municipal o por cosa ya de la naturaleza. Tenía años, muchísimos años. Quizás no lo podaron de forma adecuada", indicó Ingrid Andrade, residente del vecindario.

En la Huancavilca Sur, donde cerca de la medianoche del pasado 10 de febrero un árbol colapsó, la comunidad se alarmó por el sonido que dio la especia al caer. "Pensé que era un terremoto. Siento hasta que tembló la casa. Mi sorpresa fue después al ver a nuestro querido árbol en el piso y con cables de los postes enredados en él. Hasta la luz se le fue al barrio", detalló la residente Lina Caicedo.

Con respecto a los colapsos estructurales, estos se dieron en el centro, en las intersección de las calles Antepara y Padre Solano; y Aguirre entre la avenida Quito y Machala; y en el sur, en la calle 19 y callejón Robles Chambers.

En la avenida Las Aguas, en el norte, el tráfico quedó paralizado la noche del 9 de febrero. Emilia Sánchez

Este 10 de febrero, sin embargo, prácticamente toda la ayuda estuvo puesta en Urdenor 2, detrás del colegio Espíritu Santo, donde -como publicó EXPRESO- se cayó un muro y a consecuencia de este hubo un deslizamiento grande de tierra.

En el sitio, según relataron los residentes, tuvieron que pasar la noche con un ojo abierto y otro cerrado, y a esperas de que el escenario no se complique todavía más. Allí, el deslizamiento de tierra dejó estancados con agua y tierra a ocho vehículos y al menos, seis inmuebles.

Los moradores indicaron que la torrencial lluvia que comenzó a las 18:00 del 9 de febrero hizo que con la fuerza del agua cediera el muro de cemento de aproximadamente un metro de altura construido, al parecer, por el propietario del terreno más afectado.

"Al traspasar el agua la tierra se vino abajo y tapó los vehículos de mis vecinos, especialmente uno que era el que contenía todo. A las casas también les entró tierra y agua", contó Franco Briceño, habitante de este sector de la ciudad. El ciudadano indicó que el deslizamiento comenzó aproximadamente a las 22:00 y que una hora después llegó una cuadrilla del Municipio y Personal del Cuerpo de Bomberos para ayudar a retirar los escombros y la tierra que cubría a los carros y la calle.

Joffre, otro habitante que lleva ya 8 años residiendo en la manzana 204, aún asustado manifestó a este Diario que sino hubiese sido por un carro que contuvo gran parte de la tierra, su casa hubiese quedado cubierta de lodo y agua.