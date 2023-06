Que Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, diga estar preocupado por los problemas en el Municipio no es nuevo. Pero el lunes 19 de junio, en el Salón de la Ciudad, esa preocupación se ‘formalizó’ con la presentación del tan esperado video que revelaría cómo heredó la institución de manos de la exalcaldesa Cynthia Viteri. En resumen, la crisis es más honda y hasta calificó a la planificación administrativa, a nivel financiero, como “un desastre”.

La cita fue bautizada como “primer informe de transición” y abordó tres ejes: movilidad (en el que primó la metrovía), la situación financiera del Cabildo, y el estado de la plaza Guayarte.

Sobre el primer caso el alcalde recalcó que dos de los tres consorcios que actualmente operan en la ciudad registran deudas millonarias: Metroquil $1’2 millones y Metroexpress $ 3, 2 millones. El tercero habría indicado que no tenía deudas.

Reconoció que hay una demanda “gigante” de articulados y alimentadores, pero que la entidad no tiene como suplir esa demanda. “La metrovía tiene que volver a nacer. Necesitamos transporte digno con alimentadores y articulados, con aire acondicionado, wifi; es cuestión de tiempo, son cosas que no se pueden lograr de un día a otro (...) No es de soplar y hacer botellas”, resaltó en funcionario.

En torno a la Aerovía recordó que el operador del sistema presentó una demanda de arbitraje contra la ciudad por $ 20,3 millones, por lo que no emitió más comentarios. También llevó a la mesa los males que ‘ruedan’ por la ciclovía. Que el primer gran problema es su desconexión y que el apuro y mala planificación hicieron del proyecto solo un intento fallido de movilidad sostenible, se oyó en el video.

En tanto, la plaza Guayarte no está pasando su mejor momento. El alcalde espera que se cobren los más de 260.000 dólares que, aseguró, deben, con corte de junio, los locales y anunció que la dirección de Riesgos recomendó, de carácter urgente, su cierre.

“Es una plaza que será replanificada y no priorizando lo comercial”, argumentó el funcionario, y subrayó que el lugar, que se levanta en la avenida Carlos Julio Arosemena, no cuenta con los permisos de Bomberos. Y el posible cierre va por temas de seguridad.

Entre otros puntos, comentó que el presupuesto prorrogado de este 2023 empezó en $ 782 millones y luego se modificó en $ 755 millones, pero aún con esa disminución, dijo, “hay problemas” y que la diferencia entre lo recaudado y previsto recaudar es de $ 157 millones. “Se adquirieron compromisos y eso hizo que obras se paralicen por más de un año...”.

Lo que ha hecho es decir desde aquí empieza mi administración, empiezan los cambios radicales para cambiar la antigua perspectiva. Esteban Ron, analista político

Teniendo en cuenta este escenario, EXPRESO le consultó cómo sacaría a flote, por ejemplo, a la metrovía. El alcalde señaló que conocía que la situación, “era un desastre” y que los consorcios no tienen recursos y que “han vivido” de los salvatajes que dio el Cabildo. “Sabemos lo que tenemos que hacer y la vamos a sacar adelante con sus 7 troncales, le vamos a dar vida a la cuarta”, acotó.

En cuanto a la movilidad, citó a la metrovía, aerovía y ciclovía, ¿pero qué pasa con el río? Fue la otra interrogante. Al respecto, adelantó que el próximo jueves se pondrá en conocimiento del Concejo la Empresa Pública de Movilidad, en el que se prevé que estará la metrovía, aerovía y, en efecto, el transporte fluvial.

Bajo la mirada del abogado y analista político, Esteban Ron, la acción del alcalde, que congregó a ediles, directores y otros funcionarios municipales, obedece a temas de transparencia y tienen cuatro variables u efectos. El primero obedece al tema político-administrativo; el segundo, el efecto jurídico, que limita aquí arranca su gestión. “Es decir, desde aquí me compete y esto también para los mecanismos de control, como el caso de la Contraloría”, acotó.

La primera urgencia es buscar alternativas para mejorar las finanzas y poner en marcha obras que estén paralizadas

Jorge Chuya, analista

Asimismo, el carácter histórico, que marca el cambio de administración, que siembra en lo social y esto, precisó, es cuán se ve identificado el ciudadano. “Finalmente está el efecto de carácter económico, la eficiencia en el gasto público...”.

Mientras que para el analista político Jorge Chuya, lo que Guayaquil necesita es “repararse a nivel institucional”. “(La actual administración) está dando pasos acertados al transparentar la información y ofrecer una imagen de una Alcaldía más abierta al público”, puntualizó al recordar que los cambios que se requieran, “no ocurrirán de la noche a la mañana; todo es un proceso que debe ser estructurado”.

Por su parte, Álvarez, concluyó la jornada en el Salón recordando que llega al Cabildo desde las 06:00 y se va a las 19:00. Y que, añadió, sí trabaja y no está “de farra ni de viaje”.