¿Quién es Édgar Lama, presidente del IESS señalado por conflicto de intereses?

El funcionario trabajó como abogado personal del presidente Noboa y su familia tiene un hospital que ofrece servicios al IESS

Édgar Lama von Buchwald preside el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el 3 de junio; antes fue ministro de Salud y abogado personal de Noboa.

Édgar José Lama von Buchwald tiene 31 años y es el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) desde el 3 de junio. Actualmente, ha sido señalado por conflicto de intereses por un representante de una prestadora externa de salud.

José Guevara, médico endocrinólogo y presidente ejecutivo del Complejo Hospitalario Interhospital, en una entrevista con EXPRESO denunció que el IESS le adeuda $ 30 millones desde diciembre de 2023. A su criterio, el titular del IESS tiene la supuesta intención de “hacerme quebrar”.

Para el galeno, debido a la afinidad familiar que tiene Lama con algunas prestadoras de salud externas (su familia es propietaria de complejos hospitalarios que ofrecen sus servicios al Seguro Social), “él no podía estar en el Consejo Directivo del IESS”. Además, denuncia “cómo pasó la supervisión de la Superintendencia de Bancos, que es la que tiene que aprobar que la persona sea idónea para ese cargo”.

Pero ¿quién es Édgar Lama von Buchwald?

Lama es abogado, graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en 2018. Cinco años después se tituló como magíster en Dirección de Empresas, en la Universidad de los Hemisferios.

El jurista es uno de los seis hijos de Édgar Lama Valverde y Claudia von Buchwald Hanze. Su padre es uno de los tres hijos de Teófilo Roberto Lama Pico, médico, graduado de la Universidad de Guayaquil y quien fundó la Clínica Kennedy, el 7 de octubre de 1978, que luego se convertiría en el Grupo Hospitalario Kennedy.

Por su parte, Lama Pico nació en la provincia de Los Ríos, en 1936. Su padre es de origen chino y su madre de Manabí (Ecuador). Él también fue exministro de Salud (diciembre de 2023 – abril 2005).

División del grupo hospitalario

El Grupo Hospitalario Kennedy estuvo conformado por cinco empresas:

Teoton Servicios Médicos S.A.S., que incluye la Clínica Kennedy y la Clínica Kennedy Samborondón;

Servicios Hospitalarios S.A. Alboteoton, con la Clínica Kennedy Alborada;

Laboratorio Clínico HCKA S.A.;

Laboratorio Clínico Samborondón HCKS S.A.;

Centro de Gastroenterología Kennedy S.A Gastrok.

Pero desde el 30 de mayo de 2024, el grupo se dividió. Lama Valverde adquirió la Clínica Kennedy Alborada y el Laboratorio Clínico HCKA S.A. Las funciones de la clínica empezaron el 20 de noviembre de1998, de acuerdo con información del portal digital del Servicios de Rentas Internas (SRI), en las calles Crotos y avenida Rodolfo Baquerizo Nazur.

A partir de eso, la clínica cambió su denominación comercial ‘Hospital de Especialidades de la Ciudad’; pero mantuvo su razón social. Además, Édgar Lama von Buchwald fue el gerente general de la firma desde el 14 de agosto de 2024.

Ahora, en el cargo, figura su hermana Elsa, desde el 12 de febrero de 2025, según información del portal digital de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Ella también es su representante legal, de acuerdo con información del SRI.

Sus pasos antes del IESS

Su cercanía con el presidente Daniel Noboa Azín data de hace años. Fue asesor de Noboa, cuando él era legislador, en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (mayo 2021 – mayo 2023.

Luego, fue su abogado personal y trabajó en el Grupo Noboa hasta febrero de 2025, mes en el que vinculó al sector público. Además, había sido el abogado que más actuó en el pleito que Daniel Noboa tiene con las empresas del padre de su primera esposa, Gabriela Goldbaum.

Antes de que sea el representante de la Función Ejecutiva ante el Consejo Directivo del IESS, Édgar Lama von Buchwald fue ministro de Salud por 102 días. Él ingresó a esta cartera de Estado el 15 de febrero de 2025 hasta el 27 de mayo de 2025.

Luego, fue el que encabezó la terna que envió el Ejecutivo a la Asamblea para que sea su representante ante Consejo Directivo del Seguro Social. Así, el 3 de junio de 2025, el asambleísta oficialista Andrés Guschmer lo mocionó para que sea el nuevo presidente del Consejo Directivo y con 82 votos a favor, fue designado.

