Héctor Rodríguez pide renuncia de Edgar Lama por "cobros indebidos" en el IESS

El asambleísta de la RC presentó un informe de Contraloría que evidencia cobros indebidos de empresas vinculadas a Edgar Lama

Héctor Rodríguez denuncia glosa millonaria por cobros indebidos en empresas vinculadas al presidente del IESS.

El asambleísta del bloque de la Revolución Ciudadana, Héctor Rodríguez, denunció este martes presuntos cobros indebidos realizados por empresas vinculadas al actual presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Edgar Lama.

Según el legislador, un informe de la Contraloría General del Estado ratificado en tercera instancia establece una glosa de $ 3’757.712 por irregularidades en contratos con las compañías Teotón Servicios de Salud y Servicios Hospitalarios AlboTeotón S.A., pertenecientes al grupo familiar de Lama.

Rodríguez explicó que el documento de Contraloría, con resolución N.º 25457 del 21 de abril de 2025, confirma cobros indebidos que configurarían un caso de peculado y conflicto de intereses. “Se evidencia un esquema estructurado de saqueo al IESS”, advirtió el legislador.

Casos sin sustento médico ni respaldo documental

El informe revela que se procesaron 24 trámites sin documentación justificativa, los cuales afectaron a 1.397 beneficiarios del IESS. En varios expedientes se detectaron pagos sin los soportes necesarios para sustentar las transacciones.

Ejemplo 1 — Cirugía facturada sin evidencia de que se realizó

Prestador: Teotón Servicios de Salud

Monto cancelado: $ 112.340,15

Tipo de servicio: Cirugía y hospitalización por trauma

Hallazgos:

No consta historia clínica completa.

No existe informe quirúrgico firmado por el médico tratante.

No hay registro anestésico ni consentimiento informado.

No consta acta de auditoría médica.

Conclusión técnica:

El IESS pagó una intervención quirúrgica sin evidencia de que fue realizada.

Ejemplo 2 — Hospitalización facturada con estancias y medicamentos inexistentes

Prestador: Servicios Hospitalarios S.A.

Monto cancelado: $ 97.860,70

Tipo de servicio: 8 días de hospitalización y medicación especializada

Hallazgos:

La hoja médica solo registra 2 días de atención, pero se facturaron 8.

No existe hoja de enfermería ni registro de administración de medicamentos.

No hay firma del médico tratante ni registro de ingreso o alta hospitalaria.

Los medicamentos cobrados no tienen respaldo clínico ni farmacológico.

Conclusión técnica:

Se facturó una hospitalización y medicación que no puede comprobarse porque no hay trazabilidad clínica.

Posible conflicto de intereses en el IESS

El asambleísta Rodríguez calificó el caso como un ejemplo de opacidad institucional y encubrimiento dentro del sistema de salud del IESS. Señaló que las empresas del grupo familiar de Lama han recibido contratos por alrededor de $ 30 millones, lo que genera un claro "conflicto de intereses".

“Hay un intento de consolidar un monopolio en el manejo de las empresas de salud del grupo Lama, mientras otras clínicas competidoras no reciben los pagos del IESS y enfrentan riesgo de quiebra”, manifestó.

Pedido de renuncia al presidente del IESS

Rodríguez exhortó al presidente del IESS, Edgar Lama, a dar un paso al costado y presentar su renuncia ante las graves acusaciones y la glosa confirmada por Contraloría.

“Es inadmisible que tengamos un funcionario que contrata con empresas de su propio circuito familiar, beneficiadas con pagos indebidos por más de tres millones de dólares. Su permanencia pone en riesgo los intereses de los afiliados y del sistema de salud pública”, afirmó.

