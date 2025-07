La mala hora de Chonillo, investigación y uno de los alcaldes con peor imagen

Al inicio de su gestión, Luis Chonillo, alcalde de Durán, sufrió un atentado. Su equipo municipal también ha sido amenazado en múltiples ocasiones. Sin embargo, ahora, se encuentra en el ojo de la justicia y de sus mandantes.

Para los expertos en Comunicación Política, la imagen del burgomaestre está muy deteriorada. A juicio de Carlos Salvador, analista político, su figura “ya ha caído ya en un grado de deterioro bastante más grave del que ya llevaba” y se atreve a asegurar de que empeorará de acuerdo con el avance de la indagación que realiza la Fiscalía General del Estado.

El lunes 30 de junio, la Fiscalía abrió una investigación en contra de Luis Chonillo, porque en varias ocasiones su nombre fue mencionado en la audiencia de juzgamiento de Julio Martínez, alias Negro Tulio, quien sería el cabecilla de una fracción del grupo de delincuencia organizada Chone Killers. Además, ordenó a Contraloría General del Estado que haga un examen especial al Municipio de Durán, al Registro de la Propiedad y al Cuerpo de Bomberos.

Es por esto por lo que políticamente, “creo que no da para más”, opina el analista político Giuseppe Cabrera. A esto se le adiciona que ha sido un alcalde ausente, que no ha explicado claramente el por qué su vida corre peligro. “¿A quién le debe algo? ¿Por qué alguien quiere poner en riesgo su vida?”.

Asimismo, sostiene que los resultados que arroje la investigación fiscal le significarán que tendrá responsabilidades no solo legales, sino que también consecuencias políticas. “En el juicio será donde se pruebe si efectivamente él tuvo algún financiamiento de un GDO, que ahora pide cargos y contratos y favores en la municipalidad después de financiar la campaña”. Ante esto, afirma que “no creo que le quede más trayectoria política que la que él ahora tiene”.

Y es que, al ser un alcalde invisible, expone Andrea Endara, politóloga y coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande, hace que la gente que no lo ve en territorio vea cierto sentido. Por lo tanto, sean ciertos o no todas estas acusaciones, para el imaginario de la sociedad ecuatoriana y en especial la de Durán, si él no está, no da la cara y a la vez no ofrece las evidencias correspondientes para desmarcarse de esta situación con los Chone Killers, Chonillo sería otra figura política que continuaría con el historial que ha marcado a los alcaldes de ese cantón.

Pero este golpe que da el sistema judicial a la figura del alcalde, de alguna manera denota una cierta vinculación de este personaje con una estructura delictiva, que ha sido catalogada por el Gobierno como terrorista, y con toda esta trama de corrupción, agrava aún más la situación de Chonillo, expone Salvador. “Para Chonillo va a ser muy difícil desmarcarse de esta situación, más aún todavía si no está en el país para defenderse adecuadamente”, por lo que su imagen se deterioraría muchísimo más.

A esto se suma los intentos de la población de Durán de removerlo de su cargo sin éxito, recuerda Endara. Sin duda ha perdido bastante apoyo por parte de la ciudadanía, menciona, como demuestra su índice de popularidad: es el segundo peor valorado como alcalde.

Según con el ranking de imagen positiva de los principales alcaldes, Chonillo es el penúltimo de la lista de entre 16 burgomaestres evaluados, con un 14,5 % de aprobación frente a una desaprobación del 39,1 %.

A eso se suma un desconocimiento de la población sobre su gestión del 46,4 %. La encuesta la hizo una consultora argentina CB Opinión Pública, entre el 14 al 20 de junio de este año.

Pero el solo hecho de que él ya vaya a cumplir cerca de un año sin que presencialmente ejerza funciones, y al no existir legalmente la figura en la que él administra una ciudad fuera del país, para Cabrera, debería ser motivo de remoción, sentencia. Para la ciudadanía, sostiene Salvador, es cuestionable la justificación o no de sus gastos por viáticos y gastos personales del alcalde.

Y, ante una ausencia de respuesta de destitución por parte de los mecanismos políticos, el sistema judicial resolverá su salida, declara. “Si la Fiscalía ya tiene más indicios seguramente encontrará muchas más pruebas”, subraya el analista político.

Para Cabrera, en una democracia sana, él ya no debería seguir en el cargo. Además, adolece el peso de no tener el respaldo político directo y decidido de alguna de las dos fuerzas políticas que en este momento lo apoyaban. Chonillo terció por una coalición de seis organizaciones políticas: Partido Avanza, movimiento Construye, RETO, Movimiento Ciudadano, Movimiento Durán Puede Más y Movimiento Renovación (Durán).

Es que en el movimiento Renovación prácticamente la imagen era él, manifiesta Endara, entonces tampoco es que pueden hacer mucho. “Es lo que pasa mucho en el Ecuador, que los movimientos y los partidos responden a un líder mesiánico y cuando este desaparece o pierde poder, la organización política se desintegra o pierde muchísimo poder y se invisibiliza”.

Pero “no es lo mismo caer solo, como parece que está cayendo ahorita el alcalde, que caer con el respaldo de una estructura política”. Para Cabrera, aquí lo que cabe es pedir cuentas a los concejales: “¿Por qué tarda tanto? ¿Cómo puede haber un alcalde en ausencia desde agosto del año pasado?”.

Para Endara, Chonillo debería pronunciarse, así sea de manera virtual e indicar dónde está. Sin embargo, Salvador vaticina que la investigación fiscal “definitivamente dejará muy mal parado al alcalde” y “lo que se va a venir de aquí en adelante va a ser para peor en función de los intereses de Chonillo: permanecer al frente del Municipio de Durán”.

