Fiscalización a operadores judiciales: FF.AA. cuestiona restitución de militares

Dentro del proceso de fiscalización, que ejecuta la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, sobre las presuntas actuaciones irregulares de los operadores de justicia, en el marco del conflicto armado interno que enfrenta el país fueron convocados Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa Nacional, y Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.). Sin embargo, este último no asistió.

Esta reunión que, duró cerca de dos horas, tenía prevista empezar a las 15:30, pero inició con 13 minutos de retraso. Enrique Aristizábal, jefe de Estado Mayor Operacional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, fue en lugar de Vela.

Entre las declaraciones que hizo Loffredo, el ministro expuso la cantidad de personas detenidas por las FF. AA. y por la Policía Nacional (6.211 y 3.300, desde enero de 2024), frente a cuánto se ha incrementado la población carcelaria en Ecuador. “En 1.000 creo” y en “dos años. Ahí ustedes pueden darse cuenta, cuántos son los que no entraron. ¿Me van a decir que son 3.000 partes mal hechos? No, eso no es la realidad”. A su criterio, muchos de los detenidos son liberados sin que sigan el debido proceso de investigación fiscal.

¿Qué otras denuncias presentaron contra el sistema de justicia?

Pero es que este no es el último problema, aseguró Aristizábal. Añadió que a esa problemática se suman los soldados que han sido dado de baja y que la justicia los retorna a sus puestos. Aunque, la institución está depurando a sus malos elementos, aseveró el militar, “le pedimos a los jueces que nos ayuden a depurar”.

Según sus declaraciones, las FF. AA. está castigando disciplinariamente a los “pocos infiltrados o a unas pocas ovejas negras”, pero el sistema judicial los restituye a las Fuerzas Armadas, “no solamente con el grado”, sino que también deben pagarles el tiempo que no ha trabajado. A su criterio, “ellos deben ser declarados traidores a la Patria. Me encantaría que un militar traidor a la Patria sea fusilado”.

Para Loffredo, este no es un detalle menor, sino que es un detalle muy importante que debería ser tomado en consideración. “No se puede tener dentro de las filas a miembros de esa calaña”, recalcó Aristizábal.

Es por eso por lo que Ana Belén Tapia, asambleísta por Napo y por Acción Democrática Nacional (ADN), solicitó que ambos funcionarios entreguen información sobre: “¿Cuántos servidores han sido restituidos por orden judicial, cuando han estado inmersos en casos de corrupción?”. También que indiquen los nombres de las unidades judiciales que han emitido esas disposiciones y de los jueces que las han permitido. Tanto Loffredo como Aristizábal afirmaron que enviarán estas informaciones a la Comisión.

¿Qué requieren las Fuerzas Armadas?

Por otra parte, Nataly Morillo, vicepresidenta de la Comisión y legisladora por ADN, consultó sobre qué reformas necesaria las FF. AA. para que su trabajo no se vea frustrado, a lo que Aristizábal indicó que necesitan recursos. Además, recalcó que la reducción de presupuesto y del personal también ha afectado, ya que se han visto afectadas el sistema de inteligencia y de contrainteligencia.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, asistió a la sesión de la Comisión de Fiscalizació. Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no; él también había sido convocado. Cortesía: Asamblea Nacional

¿Qué otras fallas presenta el sistema judicial?

A esto, Loffredo también expuso el caso de que muchos uniformados policiales están en peligro al estar resguardando a miembros de Grupos de Delincuencia Organizada en sus domicilios. Esto, porque varios jueces acceden a las medidas sustitutas que piden los abogados.

Eso, a su juicio, representa una amenaza latente, ya sea que los gendarmes puedan perder la vida y la otra que sean cooptados por esos grupos. El peligro se produciría porque están viviendo con ellos.

Es por eso por lo que Aristizábal cree que debe ser un objetivo de Estado el mantener a sus Fuerzas Armadas en lo más alto. “Ellas son las que van a estar siempre defendiendo y ayudando a todas las instituciones del Estado”.

Cooperación internacional, resultados

En torno a los resultados de la cooperación internacional con EE. UU., Loffredo explicó que “nosotros tenemos un acuerdo a largo plazo con ellos, en el cual para mejorar las capacidades de defensa y seguridad del Ecuador se marcan hitos y conforme nosotros vamos cumpliendo ciertas actividades que ellos proponen, nos van también colaborando”. Fue por esto, la donación, en 2024, del avión C-130 Hércules.

De la cooperación también el Estado ha recibido motores fuera de borda para la Marina. A eso se suman camiones para operaciones logísticas y equipos para los soldados: visores nocturnos, entre otras cosas. No obstante, Loffredo no aclaró de a qué actividades que EE. UU. les habría propuesto se refería, tampoco los legisladores preguntaron.

¿Qué han decomisado las FF. AA. desde la declaratoria de conflicto armado interno?

Entre los resultados que las Fuerzas Armadas han registrado desde el 9 de enero al 15 de junio de este año, están los decomisos de:

5.083 armas de fuego

278.658 municiones

209.728 explosivos

7.188 armas blancas

293 retroexcavadoras

52 dragas

483 bocaminas

4 semisumergibles

42 pistas clandestinas

1’419.511 galones de combustible

1.513 acoples clandestinos

138.632,39 sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (SCSF)

19 cristalizaderos

8,50 hectáreas de plantaciones SCSF

$ 2’907.328,83 (dinero incautado)

6.211 personas aprehendidas

La sesión empezó con los 10 asambleístas de la Comisión y con dos de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral: Andrés Castillo y Francisco Cevallos. Este último solo leyó un documento sin hacer preguntas a los funcionarios públicos; luego se fue, al igual que Castillo.

Ferdinan Álvarez, quien preside la Comisión de Fiscalización, al final de la sesión aclaró que “más allá de buscar responsables y culpables, lo que vamos a buscar son recomendaciones y seguimientos constantes con obligaciones que deban adquirir cada una de las instituciones”. Esto, porque a su criterio, “la fiscalización no tiene que ser solamente para lo malo, también es para plantear soluciones y es lo que estamos haciendo nosotros”.

