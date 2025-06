¿Qué pasará con Progen? Asamblea ensaya nuevo intento de fiscalización

Aunque días atrás la mayoría oficialista y sus aliados bloquearon la propuesta de llevar el caso al Pleno, la fiscalización sobre la terminación del contrato entre el Estado ecuatoriano y la empresa Progen, así como la situación con Austral Technical Management (ATM), comienza a abrirse paso en la Asamblea Nacional.

El 11 de junio de 2025, tras el anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la terminación unilateral del contrato, la bancada de la Revolución Ciudadana intentó debatir el tema en el Pleno. Sin embargo, la moción no prosperó por falta de seis votos, lo que le permitió al oficialismo cerrar la discusión.

Pese a este revés, el bloque correísta no se dio por vencido y, a través de la Comisión de Garantías Constitucionales (una de las pocas que preside), inició un proceso de fiscalización. No obstante, la Comisión de Transparencia, controlada por el oficialismo, reclamó competencia exclusiva sobre el caso y recordó que investiga a Progen desde abril de 2025.

Progen Industries, investigada por contratos eléctricos, respaldó la auditoría y confía en que revelará irregularidades en CELEC.



El correísmo apela a la "ética parlamentaria" de los asambleístas

Más allá de la disputa entre comisiones, el asambleísta correísta Blasco Luna (quien impulsó sin éxito el debate en el Pleno) insiste en que este proceso merece respuestas claras, ya que podría representar un millonario perjuicio para el Estado ecuatoriano ante la aparente inacción del Gobierno.

“Es muy grave. Terminación unilateral, aparte de un anticipo sobre el 70 %. Con ATM es similar. Equipos que no cumplen con las especificaciones técnicas”, señala el asambleísta. Asimismo, considera que, por “ética parlamentaria”, los demás legisladores deberían sumarse al proceso e incluso apoyar sanciones políticas, de ser necesarias.

Sin embargo, Luna critica la actitud de la mayoría legislativa: “Vemos que, al día de hoy, prima más un pedazo de mendrugo con moho, porque les dan prebendas. Un verdadero proceso de transparencia no les interesa”.

A inicios de año, la ministra de Energía, Inés Manzano, dijo que Progen tenía que cumplir el contrato. La Asamblea buscaba enjuiciarla políticamente, pero el oficialismo lo evitó. Foto: Flickr Presidencia de la República

ADN dice que intención del correísmo se resume en un show mediático

Desde el oficialismo, el asambleísta Adrián Castro respondió afirmando que nunca han estado en contra de la fiscalización a Progen y que ha sido el propio Gobierno el que ha impuesto sanciones a la empresa por incumplimientos contractuales, e incluso ha removido a funcionarios involucrados.

“En la Asamblea no se ha impedido fiscalizar el caso Progen (...), lo que sucedió en el Pleno es que la RC, como se queda sin temas que debatir por estar pensando en la fórmula de la tinta mágica, trata de llevar este caso al Pleno por un show político”, sostuvo Castro, sin precisar qué acciones tomará ADN sobre el tema.

Incluso invitó a la oposición a continuar con la fiscalización: “Nadie les ha dicho que no lo hagan. Háganlo. Fiscalicen a jueces y lo que pasa en sus provincias. Pero no necesitan un show mediático donde insulten a una ministra o pongan a un delincuente como testigo contra una fiscal. Para eso hay que trabajar, y eso es algo que muchos no saben hacer (...)”.

Ecuador enfrenta un nuevo problema tras la cancelación unilateral, por parte de CELEC, de los contratos con la empresa estadounidense Progen, que ha anunciado que prepara una demanda de arbitraje internacional contra el Estado ecuatoriano.



El PSC participará en la fiscalización; Pachakutik toma distancia

Desde el Partido Social Cristiano (PSC), el asambleísta Alfredo Serrano lamentó que un tema tan sensible para el país esté siendo usado como arma política, y que incluso se lo tache de “show”. Aunque su partido no tiene representación en la Comisión de Garantías Constitucionales, anticipó que asistirán a las sesiones para opinar, aunque sin derecho al voto, con el fin de no duplicar esfuerzos.

Por otro lado, este Diario intentó contactarse con las dos facciones de Pachakutik, representadas por la vicepresidenta Carmen Tiupul y Alex Toapanta, para conocer su posición, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta.

