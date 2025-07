"No se puede lanzar concursos sin recursos": CPCCS explica procesos estancados

Mientras la atención se centra en la Fiscalía General del Estado, las deudas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) siguen pendientes: otras cuatro entidades permanecen con autoridades prorrogadas por la falta de avances en los concursos de selección.

A la ya demorada renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), pendiente desde 2021, se suman la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo de la Judicatura. Este último proceso fue recientemente destrabado tras completarse las ternas requeridas.

Renovación del CNE: el concurso más atrasado empieza a ver una salida

En el caso del CNE, el concurso lleva más de un año estancado en la antesala de la etapa de oposición, debido a varios recursos legales y a la fallida contratación del sistema de seguridad informática, necesario para realizar el sorteo de los catedráticos y la elaboración de preguntas y casos hipotéticos para los exámenes.

Aunque la contratación del equipo de seguridad informática se discutía desde enero de 2025, recién el 24 de julio el Pleno del CPCCS notificó a la Comisión Ciudadana de Selección sobre la adjudicación del contrato a la empresa SBV Auditores Asociados. Sin embargo, el problema no se resuelve únicamente con esta contratación.

Pese a que los comisionados vieron con buenos ojos la adjudicación del contrato, recordaron que han insistido en varias ocasiones al Pleno del CPCCS para que convoque a un notario público y así avanzar con el sorteo de los catedráticos, pero hasta ahora no han recibido respuesta.

El CPCCS está conformado por siete consejeros. ARCHIVO: CPCCS

Defensoría del Pueblo, TCE y Judicatura: procesos con realidades distintas

En cuanto a la Defensoría del Pueblo, el proceso para designar a una autoridad definitiva sigue estancado desde 2022, específicamente en la etapa inicial de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Pese a más de una convocatoria, no se han logrado avances significativos.

Un escenario similar enfrenta el concurso para la renovación del TCE, que tampoco ha podido conformar su Comisión Ciudadana desde 2022. Mientras tanto, los jueces electorales se sumaron al grupo de autoridades prorrogadas desde mayo de 2025.

La renovación del Consejo de la Judicatura, uno de los procesos que se preveía culminar antes, también ha enfrentado tropiezos, especialmente por la desintegración de las ternas. No obstante, el 24 de julio el Consejo de Participación Ciudadana informó que ya se completaron todas las listas y que el proceso está listo para reactivarse.

¿Por qué persisten las demoras, pese a la promesa de avanzar con los concursos?

En declaraciones para EXPRESO, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, afirmó que sí hay avances en los procesos de selección y designación, aunque reconoció que la institución ha enfrentado diversas dificultades.

En el caso del CNE explicó que, más allá de los obstáculos legales, el CPCCS lanzó cuatro procesos de contratación para el sistema de seguridad informática de la etapa de oposición, pero en su momento no hubo empresas interesadas.

“Hemos solventado los problemas que heredamos. Pero a mí no me escuchan quejarme, sino trabajando”, dijo. Aunque en mayo aseguró que el proceso no se demoraría, ahora promete que, si no surgen nuevos inconvenientes, el concurso podría finalizar en un plazo de dos meses “como máximo”.

El CNE es la entidad con autoridades con más tiempo en funciones prorrogadas. ARCHVIO: CNE

Respecto a los concursos de la Defensoría del Pueblo y del TCE, Fantoni señaló que no han sido abandonados, pero que la complicada situación institucional dificulta su avance.

“Estamos haciendo los trámites administrativos para conformar todas las comisiones y equipos, pero actualmente no contamos con recursos para pagar dietas”, se justificó. Agregó que el Ministerio de Finanzas está al tanto de esta situación y que ya han conseguido recursos para el concurso de la Fiscalía General del Estado.

Fantoni reconoció que la falta de presupuesto es uno de los principales factores de estancamiento. “El CPCCS no puede lanzar un concurso si no tiene garantizados los recursos para el pago de dietas. Sería una irresponsabilidad”.

La administración de Andrés Fantoni divide criterios en el CPCCS

Sin embargo, dentro del Pleno del CPCCS hay posturas encontradas respecto a su gestión. Por ejemplo, la consejera Nicole Bonifaz sostiene que, más allá de los problemas administrativos y financieros, Fantoni no ha impulsado una gestión efectiva para avanzar con los concursos.

“Hay cero avance”, afirmó. Y reiteró que no percibe una verdadera voluntad para retomar los procesos de designación.

Por el contrario, la consejera Piedad Cuarán defendió la gestión de Fantoni y aseguró que el CPCCS trabaja en todos los frentes pendientes.

“El Consejo no solo está realizando el concurso para la Fiscalía, sino que ya ha remitido las ternas de otras entidades para la renovación del Consejo de la Judicatura. En cuanto al proceso del CNE, se está contratando el sistema de seguridad y adecuando las oficinas del antiguo edificio, para que trabajen allí las comisiones ciudadanas y los equipos técnicos”, informó.

El presidente del CPCCS Andrés Fantoni ha destacado que bajo su administración se han destrabado varios procesos, pese a los problemas administrativos. Cortesía: CPCCS.

Fantoni en la mira: se busca su revocatoria de mandato

El 14 de julio de 2025, el Observatorio Control Ciudadano anunció que ha iniciado los trámites para impulsar la revocatoria de mandato del presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), Andrés Fantoni, por presunta ineficiencia en la conducción de los concursos.

Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio, explicó en su momento que Fantoni ha incurrido en reiterados incumplimientos de funciones, lo que ha repercutido en la falta de avances en los procesos de selección y designación de autoridades.

La revocatoria de mandato es una figura contemplada en el artículo 199 del Código de la Democracia. Según la norma, solo puede aplicarse a autoridades de elección popular, condición que cumple Fantoni, quien fue elegido por voto popular en los comicios de 2023.

