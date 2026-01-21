Gabriela Rivadeneira: “Hay discursos de falsa valentía; no me fui a pasear”

Entrevista | La nueva presidenta del correísmo habló de sus objetivos. Pero también del voto de confianza a Wilman Terán

Gabriela Rivadeneira dice que antes de elegir candidatos se concentrará en reorganizar al correísmo.

El correísmo cambió de directiva, pero con la presentación de una lista única. Ahora, Gabriela Rivadeneira habla de reorganización y unidad. En diálogo con EXPRESO expuso sus objetivos, posición frente a regímenes autoritarios y también del voto de confianza al expresidente de la Judicatura y sentenciado por delincuencia organizada Wilman Terán.

Anunció ya un acercamiento con las autoridades seccionales de la RC. ¿Cuál será la línea que se planteará?

Creamos la Secretaría de Gobiernos Autónomos, tanto para los gobiernos parroquiales, alcaldías y prefecturas. Ese va a ser el espacio para el debate, la consolidación de un plan estratégico y también para ponernos de acuerdo cuál es la línea conductual.

Este año arrancamos un proceso electoral. En octubre vamos a tener que inscribir candidaturas. Voy a proponer y tendré reuniones con todas las autoridades locales para un cambio de la visión. No queremos saber quién va a ser nuestro candidato o candidata; queremos saber cómo vamos a organizar el movimiento político para que esté listo para la disputa de esos espacios de poder.

Habla mucho de reorganizar. ¿Esa reorganización pasa por reconocer que hay una crisis en la RC?

Hay diferentes etapas. Creo que estos momentos han sido, además, años de muchas lecciones, pero también de mucha valentía. Tanto Andrés Arauz como Luisa González, que asumieron el movimiento en sus determinadas etapas, aun con amenazas de muerte, siguieron al frente. En ese sentido, la organización política está absolutamente clara de que en este momento tenemos que hacer un fuerte llamado a la unidad. Estamos hablando de cómo presentar al país una alternativa real. No puede ser que un ‘junior’ improvisado abandone tanto el país.

Ha dicho que hubo quienes se quedaron. Se le ha criticado por liderar después de haber estado tanto tiempo fuera del país? ¿Qué piensa?

Hay estos falsos discursos de falsas valentías. Creo que hemos superado ese momento y una cosa es estar ausente físicamente y otra cosa es estar todo el tiempo en comunicación con nuestros compañeros en territorio. He estado muy activa en asambleas, en procesos de formación, en el exilio. No es que me fui a pasear.

¿Cómo está la relación con Muñoz, Pabón, Orlando y Lloret? No aparecen en ningún cargo directivo. ¿Es alto el costo político por cuestionar a la dirigencia correísta?

No, al contrario. Primero, en la dirección actual no hay ninguna autoridad de elección local, salvo en el Consejo de Ética y Disciplina. Pero en política cuenta tanto el fondo como la forma. No rehusamos a una crítica. De eso se aprende. Pero también exigimos elevar el nivel del debate y la madurez para poder tratar en los espacios adecuados estos temas que nos puedan estar molestando al interior de la organización. Una cosa es que un alcalde, una alcaldesa, prefecto, prefecta se siente con una autoridad de gobierno a exigir que le cumplan la asignación presupuestaria. Otra es estar en eventos sociales, reírse con quienes están acabando el país.

¿Se refiere al caso de Marcela Aguiñaga?

A quienes tienen unas formas diferentes de operar la política. No tengo confrontación con nadie en particular. Estoy segura de que son muchas más las cosas que nos unen porque, además, somos personas que hemos compartido muchos años de militancia en esta organización y es el llamado a la coherencia y lealtad.

El Comité de Ética revisará el caso de la alcaldesa de Simón Bolívar. Pero las alertas estuvieron desde que fue candidata. ¿Qué pasó?

Creo que una cosa es la vida personal y otra cosa ya son las acciones políticas que eso puede causar. Eso es lo que entra en los parámetros de las funciones de la organización política al Consejo de Ética. Soy clara. En esto no podemos permitir que sean cortinas de humo. Todo tiene que ser tratado en su respectiva dimensión y responsabilidad. Pero en este preciso momento deberíamos estar debatiendo qué está pasando con el caso Blasti.

¿La relación con gente vinculada al narcotráfico es parte de la vida privada?

Aquí hay dos cosas. Una es la moral, ética. Somos absolutamente claros en el movimiento. Otra cosa es meternos a opinar sobre la vida privada de una persona. Pero otra cosa es saber que hay representantes que tienen que ser absolutamente conscientes con sus funciones de esa representación. Y en este momento el país no puede someterse a ese tipo de escándalos que estamos viviendo, un escándalo mayor que se llama ‘un junior en Carondelet’.

A propósito de su candidatura, resucitaron videos de usted hablando de Díaz-Canel, Cuba, Nicaragua y del mismo Maduro. ¿Reafirma esa posición?

La geoeconomía va cambiando. A Estados Unidos no le interesa la democracia de nuestros países. Al gobierno de Donald Trump lo que le interesa son los recursos que están bajo nuestro territorio.

A Estados Unidos no le interesa la democracia en Venezuela. ¿A Nicolás Maduro sí?

Por favor: resistieron. Yo digo, podemos incluso entrar al debate si nos gustan las formas de expresión, de discurso. Ok. Estamos hablando de autodeterminación de los pueblos.

¿Habrá algún cambio en la Asamblea con la bancada correísta?

La bancada no se pierde. Nuestros votos están listos para arrancar un proceso de fiscalización al Consejo de la Judicatura. Ahora hay que preguntar cuáles otros votos de otras bancadas se van a sumar con firmeza a la lucha y al combate contra el crimen organizado y el narcotráfico.

El juicio a Godoy va a revelar posiciones. ¿Buscarán los votos para la censura?

No deberíamos buscar los votos, deberían estar los votos, si el gobierno no tiene nada que ocultar. Ese es un llamado. La historia es muy sabia. También la historia castiga. Uno tiene que elegir en qué camino estar.

¿Se arrepienten del voto en el juicio contra Wilman Terán?

Hay decisiones que, por supuesto, nos dejan grandes lecciones. Hay cosas que hemos aprendido: que la confianza en sí misma, a ojo cerrado, no es una hoja en blanco.

¿Confiaban en Wilman Terán?

Pues no en la persona; confiamos en que se lleve un proceso decente. Jorge Glas confiaba en que iba a haber un juicio decente. Y ahora debería estar libre y sigue como el mayor preso político de este país.

