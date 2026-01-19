¿Quién es Gabriela Rivadeneira? El perfil de la nueva presidenta de la RC

La correísta empezó su vida política en Pachakutik y desde 2009 ya fue elegida viceprefecta de Imbabura con Alianza País

En 2023, Gabriela Rivadeneira en una conversación con Miguel Díaz-Canel, del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Gabriela Rivadeneira —posesionada como presidenta de la Revolución Ciudadana, el domingo 18 de enero del 2026— vuelve a la política ecuatoriana, con 42 años. Es el doble de la edad con la que inició su carrera en ese mundo. A los 21 años, en 2004, ya se convirtió en concejala por Pachakutik, con el primer alcalde indígena de Otavalo, Mario Conejo. Aunque nació en Quito, se mudó a ese cantón en Imbabura, desde muy pequeña.

A los 17 años fue reina del Yamor y eso se puede confirmar en una fotografía en la que aparece con melena sobre los hombros y corona, en una galería digital de la organización del certamen. Presidió el Consejo Estudiantil del Colegio Santa Juana de Chantal.

A Rafael Correa, expresidente de Ecuador, lo conoció en el último tramo de su período como concejala, cuando era vicealcaldesa, en una fiesta del Yamor. En esa ocasión, como ella recordó años atrás, le brindó chicha. Ese evento marcó su carrera política.

En 2009, Gabriela Rivadeneira, ya con el respaldo de Alianza País, llegó a ser viceprefecta de Imbabura. En el 2011 dejó ese lugar para ser gobernadora de Imbabura. Integraba la Dirección Nacional de ese movimiento, en representación de los jóvenes.

El período de Rivadeneira en la Asamblea

Entre 2013 y 2017, Rivadeneira desempeñó su primer período legislativo. Fue la asambleísta más votada, ya que encabezó las listas. Ocupó la presidencia de la Asamblea. Las vicepresidentas fueron Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga.

En su discurso de posesión, Gabriela Rivadeneira, quien hoy dirige a la Revolución Ciudadana, causó polémica. Citó al grupo chileno Quilapayún y dijo que: “los pobres coman pan y los ricos mierda”. También fue objeto de críticas por el uso del teleprompter al dirigirse a la sala. Así como por no contar con título universitario sino hasta mayo del 2015, cuando se graduó como licenciada en Gestión para el Desarrollo Social Sostenible, en la Politécnica Salesiana.

En 2017, Rivadeneira fue reelegida como asambleísta su período terminaba en 2021. Pero ella, al igual que sus compañeros Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Fernando Molina (entonces alterno, hoy titular) se refugiaron en la embajada de México en Ecuador, el 14 de octubre del 2019, luego de que terminaran las protestas en Ecuador. El 9 de enero del 2020 ya volaron para México, donde fueron asilados.

El 31 de octubre del 2017, Gabriela Rivadeneira, como secretaria ejecutiva de lo que fue Alianza País, destituyó a Lenín Moreno. Aunque, luego ella fue sancionada por el comité de ética. Y los correístas perdieron el movimiento.

La tarea que espera cumplir la nueva presidenta de la RC

Entrevistada, Rivadeneira ha dicho que su tarea es lograr que su movimiento sintonice con el sentir del ciudadano. Recordó que con el extinto Alianza País impulsaron la formación de comités de fiscalización al sistema de salud, pese a que eran Gobierno. "Nos corresponde, en colectivo, preparar una organización política fuerte, que vuelva a sintonizar y a conectar con los intereses ciudadanos, para satisfacción de necesidades materiales y espirituales".

En julio 2025, en sus redes sociales, Gabriela Rivadeneira compartió un video en el que decía a sus coidearios que deben recordar por qué empezaron, por qué hicieron política. "Nadie se salva solo, no vinimos a administrar lo existente sino a transformarlo, no bajemos los brazos. No es un llamado desde la nostalgia sino a rechazar la corrupción, pedofilia, violencia, acción u omisión, no hablo de sororidad manipulada, reconocernos entre pares y aislar a quienes se llevan el proceso de todo un país por delante. El silencio en tiempos de oscurantismo no es una opción", dijo.

Ella habla de lo regional, no solo de Ecuador

Consultada, en Primera Plana, dijo esto sobre Venezuela: "Hay que ser lo más objetivos posibles, pasamos las elecciones de Honduras, se demoraron 46 días en dar veredicto del ganador. No importaban las actas sino el petróleo. Puede caernos mal o bien una persona. Invadir la autodeterminación de los pueblos, principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas".

¿Apoya a Venezuela? ¿No reconoce excesos de Nicolás Maduro?, le preguntaron. "El país más peligroso e inseguro es Ecuador. Un debate más profundo es qué tachamos como dictadura. ¿Qué está en juego en nuestra región? A Venezuela lo invadieron, en Ecuador está la cooperación militar estadounidense.. ¿Ecuador vive una democracia? Respondió: "Deberíamos preguntarnos si Ecuador vive una democracia".

En julio de 2014, frente a un busto de Hugo Chavez, Gabriela Rivadeneira le decía "Comandante Daniel" a Daniel Ortega quien ha estado 20 años en la Presidencia de Nicaragua.



La presidenta de la Revolución Ciudadana ha confirmado que se quedará a vivir en Ecuador. Y ha dicho que sí trabajará por temas regionales, que visitará otros países. "Soy latinoamericanista".

