Quito. El artista Andico Burbano presenta el mural que pintó frente al Parque Inglés, en el norte de la capital, con la colaboración de la artista Carolina Iturralde, Con C de Caro.

Los 250 mil dólares que la anterior administración de la Alcaldía de Quito invertiría en arte urbano fue considerada una cifra récord para una disciplina que suele ser excluida en las artes y condenada en el espacio público. “Es la única línea de fomento en la historia republicana del país dedicada al arte de la calle”, dice la curadora María Fernanda López (Mafo), quien fue asesora externa en el diseño de las bases de esa convocatoria, que se abrió hace un año.

Dos nuevo murales se unen al polémico con Pikachu en el centro de Quito Leer más

Los proyectos seleccionados por un comité de jurado externo fueron 14 y se agrupan en cinco categorías: infancias y adolescencias, mediano y gran formato, colectivos, fanzines y quioscos. En octubre de 2022 se hizo pública la tabla de equipos ganadores con montos que van de los $ 2.000 a los $12.500. “Lo consideramos como fomento, pero se decidió hacerlo por la vía de la contratación”, explicaba Juan Martín Cueva al dejar el cargo de Secretario Metropolitano de Cultura a fines de mayo pasado.

(También puede leer: Pikachu aparece en un mural como parte de la celebración del Bicentenario)

Había acumulado seis meses de retraso en la entrega de los fondos y reconoció que esa “experiencia piloto queda en manos de la administración nueva la transferencia de recursos a los proyectos beneficiarios”. Esta postergación dentro del Plan de Reactivación Cultural 2021 - 2023 fue asumida por la actual secretaria, Valeria Coronel, quien delegó a Paula Jácome, Directora del Centro Cultural Itchimbía, como encargada del proceso.

Se han cumplido 100 días de la Alcaldía de Pabel Muñoz y los artistas acordaron con Jácome que a mediados de septiembre firmarán los convenios para terminar de ejecutar sus proyectos entre octubre y noviembre. En las bases del concurso se estableció que los seleccionados recibirían dos desembolsos, el primero sería un anticipo del 70 % por el avance en las distintas categorías. Aunque esa entrega fue una iniciativa que ayudaría al arranque de los proyectos, tampoco se cumplió.

Mural de 'Los Jubilados' es parcialmente tapado en el Centro Histórico Leer más

“Ese anticipo habría permitido que los artistas podamos avanzar en los proyectos con informes de ejecución, pero no se llegó a concretar”, dice Carolina Iturralde (Con C de Caro), quien ha colaborado con dos de los proyectos seleccionados. Cuenta que esa garantía hizo que la línea de fomento sea más exigente técnicamente; hizo que los postulantes planificaran su trabajo durante un mes antes de inscribirse, que hicieran bocetos, levantaran un mapa de los espacios a intervenir y calcularan lo que tendrían que invertir como autogestión para que los vecinos y comunidades que estaban a la espera de los planes anunciados no tuvieran que esperar más.

Las antenas de telefonía celular y hasta la publicidad de marcas comerciales como McDonald´s proliferan en las terrazas de edificios y casas de San Carlos. Son elementos que destacan entre los bloques de multifamiliares de ese barrio al norte de la capital, en el que están tres murales de Andrés Burbano (Andico) y Emilia Salazar (Arisca).

Uno es un reflejo del Parque Inglés y está en la esquina de Hernán Cortez y Vicente Anda Aguirre. Es un niño que pasea sobre su camión Tonka, junto a su gato. La obra lleva las firmas de Burbano y con C de Caro justo sobre el letrero “La cobachita... que tiene de todito”, una tradicional tienda de barrio. Ambos artistas intervinieron el sitio con la idea que les dio el dueño de la tienda: un recuerdo de su infancia y el gato real que suele pasear por el lugar.

“Tratamos de que el espacio sea vivible, que no solo sea mercantil”, explica Andico Burbano. A unas cuadras, en la Avenida Vaca de Castro, hay vecinos que están usando garajes para poner locales de ventas variadas, pero “lo que ha golpeado las tiendas, la gran competencia son cadenas como Supermaxi o Santa María. Si en las tiendas baja el consumo, un mural puede devolver esa presencia que tenían antes. Queremos generar un corredor cultural aquí”.

Le invitamos a leer: El domador de vidrios

Pikachu en Quito: ¿Quién es el artista Okuda San Miguel? Leer más

Ese corredor llamado “Trazos: galería a cielo abierto en San Carlos” se extenderá a un gran muro aledaño, luego buscarán que el Municipio lo ilumine para que sea visible en la noche. También tienen planeado intervenir un muro más largo que ancho, pero la mediación con esos vecinos está pendiente. Arisca fue quien inició las intervenciones con la mujer de “Andina entre sueños textiles”, en la calle Luis Robalino.

Ella y Burbano son los gestores de la Casa taller San Lucas, que hace una década recuperó el nombre de “el patrono de los artistas” que en el siglo XV tenía a la Cofradía de pintores y escultores de Quito y a un miembro insigne, Bernardo de Legarda, entre sus fieles. El corredor ya había sido concebido antes de la convocatoria municipal.

“Estas activaciones son una forma de educar”, coinciden: “sirven para dialogar con la gente sobre el arte urbano que está muy satanizado por el tema del grafiti que está en la Avenida Occidental y que es distinto al muralismo, estos trabajos pueden acoplarse de distintas maneras a la comunidad”, señala el pintor.

Arisca cuenta que la inversión en tres murales iniciales ha sido de 600 dólares, sin contar la mano de obra, solo los materiales. A la gestión previa de conversar con los vecinos hubo que sumarle un día de lluvia a las seis horas que le tomó terminar su obra. El niño y el gato de La Cobachita, en cambio, lo hicieron un fin de semana soleado y tomó unas ocho horas con las pinturas. El tercer mural está en la taquería El Gallo Rojo, de las calles Hernando de Soto y Ángel Ludeña.

Mancharon al polémico 'mural de Pikachu' en Quito Leer más

Ornamenta. El arte urbano no es un tema ornamental ni estético, es de políticas públicas, de legislación cultural y de formación en artes, de gestión, concluye Mafo López.

Este proyecto va a ser nuestra prioridad y vamos a retomar el fomento desde la SECU para garantizar los derechos de los actores involucrados en este proceso.

Paula Jácome,

directora del Centro Cultural Itchimbía

El fuego de la gastronomía

Lenin Carrillo es el propietario de la taquería que tiene al gallo como insignia y se alegra de que sus amigos de la casa taller San Lucas vean más cerca la ejecución de sus murales. “Ellos pintaron la obra que es como la marca, hicieron la decoración interna y exhibimos los cuadros de Andico en el restaurante, es nuestra exposición permanente”, dice mientras se prepara para abrir la taquería a las 16:00 como cada viernes. El Gallo tiene un año, ocho meses, y aparece en el mural con la marca de fósforos homónima, una pata y la marca de Caña manaba “faja negra” a un costado.

No se pierda: La inversión privada le da brío al museo Camilo Egas

El mural de la Prefectura se construyó con inconsistencias Leer más

“Se dio una chévere simbiosis y coincidencia”, comenta Burbano, “antes de conocerlo a Lenin estaba trabajando el gallo. Encontré una fosforera antigua de mi abuelo que fumó hasta los 45 años, se me vino una nostalgia y ese símbolo empezó a ser muy fuerte”. Junto a Arisca, los aristas llegaron como clientes y le propusieron al cocinero hacer el mural por el cual ahora los clientes que llegan de varias partes de la ciudad preguntan siempre.

“La idea es que los que se han ido del barrio regresen y que los que están acá tengan esa pertenencia, comida, espacios culturales”, dice Burbano, que también es restaurador. Luego de que los murales se ejecuten, su conservación y restauración será otra preocupación.

Hay un monto destinado para materiales de conservación, cuenta Arisca, pero no para restauración de los murales. “Las condiciones externas determinarán si se mantienen cinco o diez años. Otra fase puede ser para repintarlos”.

Si quiere leer más de estas y otras noticias suscríbase a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ