Hasta hoy, el orgullo de Quito ha sido su Casco Colonial. Pero una “obra de arte emblemática”, un “legado de gran valor simbólico”, un “ícono de arte público”, le hará competencia: el mural de la prefecta Paola Pabón.

Miles de turistas de todo el mundo viajarán a Quito y abarrotarán la destruida y maloliente Plaza de la República para hacerse una selfi con la obra de Pavel Égüez. La innovadora propuesta del artista de la Revolución Ciudadana es el indigenismo anacrónico.

Su bosquejo es parte del cronograma de contratación y fue presentado en diciembre. Pero después de que Quito se enteró que la prefecta Pabón le dio a su amigo un contrato a dedo por $ 480.000, el archivo no ha sido publicado. EXPRESO accedió y hoy lo devela.

El bosquejo es básicamente el mural de la Fiscalía General, pero en azul. Los mismos personajes que aparecen desde hace 40 años en las obras de Égüez se reeditan con otros trajes, pero con su característico sufrimiento a perpetuidad.

Mitad espantapájaros, mitad monigotes mal rellenados, los pueblos del Ecuador están representados como una masa doliente. Son “los hijos del sol del gran Tahuantinsuyo”, a quienes los españoles “arrebataron sus tierras”. En la parte más alta hay una luna o un sol o el Ojo de Sauron, del Señor de los Anillos. Adentro están dos rostros lastimeros.

Entre toda la masa de gente deforme emerge una mujer que sostiene en alto la bandera de Ecuador. Algo así como la Libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, pero en versión zombie. Para los que vieron Juego de Tronos sería como una reina de la noche y su ejército de caminantes azules.

Como el motivo es el Bicentenario de la Batalla de Pichincha, la mujer puede ser la ‘Matria’, como dicen los progresistas, Manuela Sáenz o un retrato de Pabón sin el grillete, porque ya fue amnistiada.

Es difícil distinguir porque en las manos de Égüez, la figurita boquiabierta es un leitmotiv. En unas obras se llama Gritos de los Volcanes, con fondo verde es Boric; junto a un maíz se titula el Grito de los excluidos y en tono morado es Libertad Paola Pabón.

La obra, con la que la prefecta quiere atraer turismo a Quito, ha permanecido oculta a los capitalinos El técnico de la obra está glosado con $ 31 millones.

Desde el 24 de mayo, los quiteños y extranjeros podrán apreciar con sus propios ojos los casi 600 metros cuadrados de cerámicas azules. ¿Cuántos negocios turísticos generará el mural? ¿Cuántos turistas llegarán a contemplarlo?

No hay una cifra, porque tampoco consta en el portal de Contratación Pública un estudio que justifique técnicamente la realización del mural, según los 18 documentos que son parte del proceso.

Por ahora, los trabajos avanzan contra reloj. Esta semana, los funcionarios de la Prefectura han preparado la pared. Han retirado una cobertura que es mezcla de mortero y pintura.

La ejecución del contrato trae un halo de opacidad. El técnico de la obra es, según Égüez, el ingeniero Julio Estupiñán. Pero el nombre que propuso en diciembre fue Édgar Andrés Troya Meneses, exgerente de Infraestructura de Yachay, glosado con $ 31,7 millones por la Contraloría. Troya aparece también como beneficiario del dinero del crowdfunding en la campaña de Andrés Arauz a la presidencia.

Pero su fidelidad al correísmo no es lo importante, sino que además de figurar en los documentos como técnico del mural, en la Contraloría consta que desde el 10 de enero de este año es especialista en Infraestructura Civil de la Empresa Turística Pichincha Mitad del Mundo, otra dependencia de la Prefectura.

Cristian Pino, director de Cultura, negó la aparente doble función de Troya, quien no ha respondido los correos de este Diario, enviados desde enero.

“El ingeniero que trabaja con Pavel Égüez no tiene ninguna relación con la Empresa Mitad del Mundo, es un tema que lo tengo claro porque he conversado con el artista”. Pino no explicó por qué él mismo aprobó a Troya como jefe de obra. “No necesariamente es un requisito que las personas que participan en el proceso (de contratación) tienen que ejecutarlo”.

Mientras las carreteras de Pichincha están destruidas y se expolia a la gente con impuestos, avanza una obra que será emblema del despilfarro.

Muralismo. Lejos de ser una crítica de arte, cuya balleza subjetiva juzgará la gente, lo que la gente reclama en las calles son obras y no impuestos o peajes.

Hay gente que está sin trabajo en esta pandemia, deberían apoyar a la gente más pobre, no poniendo más impuestos y botando la plata, pero ese mural es pura vanidad.



Nancy Játiva

​Vendedora