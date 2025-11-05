El Pangui en emergencia: fuerte lluvia desborda quebrada Tumbayme y causa pérdidas

El desbordamiento de la quebrada Tumbayme deja viviendas afectadas y familias damnificadas

El Pangui amaneció entre lodo y desesperación. Las familias intentan recuperarse tras el aguacero que inundó sus viviendas y puso a prueba la respuesta de las autoridades.

El desbordamiento de la quebrada Tumbayme provocó inundaciones en varios barrios del cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe. Familias enteras amanecieron este miércoles 5 de noviembre con el agua dentro de sus hogares, mientras autoridades locales trabajan para restablecer los servicios básicos.

Cuatro horas de lluvia dejaron a decenas de familias sin hogar

Una noche de terror vivieron los habitantes de El Pangui tras un torrencial aguacero que se extendió por más de cuatro horas consecutivas.

El exceso de agua provocó el desbordamiento de la quebrada Tumbayme, que arrasó con todo a su paso, dejando calles convertidas en ríos y decenas de familias damnificadas.

Autoridades activan respuesta inmediata

El alcalde Jairo Herrera informó que, ante las primeras alertas, el Municipio activó un contingente de respuesta inmediata.

“Desde la madrugada estamos trabajando con directores, obreros municipales, bomberos y personal del Ministerio de Salud Pública. Restablecimos el servicio de agua potable en el barrio Oasis y realizamos limpieza de viviendas en la parte alta del plan”, explicó.

Herrera lamentó las afectaciones, pero destacó la respuesta oportuna de las instituciones.

“Las lluvias causan malestar y miedo, pero gracias a Dios se actuó a tiempo. Coordinamos con el Consejo Provincial para disponer maquinaria que permita habilitar los pasos afectados. También agradezco al Cuerpo de Bomberos y a la familia municipal que acudieron desde temprano al barrio Cristo Rey”, añadió.

Más de 25 viviendas afectadas en tres barrios

El concejal René Lojano indicó que el cabildo se mantiene desplegado en territorio.

“Estamos dando soluciones inmediatas para restablecer los servicios básicos y atender las necesidades de las familias afectadas”, dijo.

Las principales afectaciones se concentran en tres sectores:

Cristo Rey: 15 viviendas

8 de Diciembre: 8 viviendas

Santa Rita: 5 familias

El agua ingresó con fuerza a los hogares, provocando pérdidas materiales.

La quebrada Tumbayme se desbordó tras varias horas de lluvias intensas, inundando calles y viviendas en El Pangui. cortesía

Historias entre lodo y desesperación

En medio del desastre, María González, vecina del barrio Cristo Rey, relató entre lágrimas que lo perdió todo.

“El agua entró sin aviso; en minutos mi sala y los cuartos estaban llenos de lodo. Mis hijos tuvieron que subirse a las camas para no mojarse”.

En el barrio 8 de Diciembre, Luis Poma recordó la angustia de la madrugada.

“Fue como una pesadilla. El agua subió hasta las rodillas. Tuvimos que salir corriendo con lo poco que pudimos rescatar. Mi refrigeradora y televisor quedaron dañados”.

Daños en agua potable y vías

Las autoridades confirmaron daños en el sistema de agua potable.

Personal municipal trabaja para restablecer el servicio, mientras la Prefectura de Zamora Chinchipe enviará maquinaria pesada para evaluar la magnitud del daño y habilitar los pasos interrumpidos.

Zonas siguen en alerta por nuevas lluvias

El panorama en las calles es desolador: montones de lodo, muebles destruidos y familias que intentan rescatar lo poco que quedó seco.

A pesar de los esfuerzos institucionales, las lluvias continúan amenazando la zona, por lo que los habitantes y el COE Cantonal se mantienen en alerta ante posibles nuevas emergencias.

