Hombre fue asesinado dentro de un cementerio en el Día de los Difuntos

Un acompañante también resultó herido en el ataque La hipótesis de la Policía es que se trataría de un ajuste de cuentas

Tres sujetos dejaron la escena del crimen en medio del temor de las personas en el cementerio.

“Solo estaba visitando la tumba de su tío”, repitió con voz temblorosa una allegada de Julio César Vega Santos, de 32 años. Minutos antes, el hombre había sido asesinado dentro del cementerio de la parroquia Buenavista, en el cantón Pasaje, provincia de El Oro, mientras acompañaba a su familia en la tradicional visita por el Día de los Difuntos.

Te invitamos a leer: Dos detenidos por un homicidio ocurrido en el sur de Quito

Según los testigos, al anochecer del domingo 2 de noviembre, el cementerio estaba lleno de familias que oraban por sus seres queridos, pero a las 18:35 el camposanto se convirtió en una escena de terror. Entre flores y velas encendidas, los visitantes corrieron despavoridos cuando tres hombres armados irrumpieron en el cementerio y abrieron fuego contra Julio y su acompañante.

La víctima cayó de inmediato junto a una lápida, alcanzada por varios disparos en la cabeza. Su amigo resultó herido y fue trasladado de urgencia al hospital.

Según la Policía Nacional, los agresores aprovecharon que el cementerio no cuenta con cerramiento ni control de acceso en esa zona para ingresar y atacar directamente a Vega.

El asesinato y desmembramiento de Martha Solís, hallada en una vivienda de Sauces 9, apunta a su hija Andreína Lamota Solís como principal sospechosa. Registros judiciales revelan que no sería la primera vez que habría intentado matar a alguien.



Más datos:… pic.twitter.com/tJoGGifuE1 — Diario Expreso (@Expresoec) October 23, 2025

Los testigos relataron que los desconocidos se acercaron sin decir palabra y dispararon varias veces. Julio Vega recibió tres impactos de bala en la cabeza y murió de inmediato, mientras su acompañante cayó herido a pocos metros.

Agentes de la Policía Nacional que daban seguridad en el ingreso principal del cementerio escucharon los disparos y corrieron hacia el interior, pero los atacantes ya habían escapado.

De acuerdo con los reportes policiales, los sicarios huyeron en dos motocicletas, tomando una vía secundaria que conecta con sectores rurales de la parroquia Buenavista.

En el lugar quedaron casquillos de bala y el cuerpo de Vega tendido junto a una lápida, mientras su amigo era atendido por paramédicos. El herido fue trasladado de urgencia al hospital de Pasaje, donde permanece con pronóstico reservado.

Doble asesinato en Puebloviejo: Adolescente de 16 años está entre las víctimas Leer más

¿Cuál es la hipótesis del caso?

Peritos de Criminalística y agentes de la Dinased realizaron el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios.

La Policía informó que trabaja en la revisión de cámaras de seguridad cercanas y en la toma de testimonios para identificar a los responsables.

Según las primeras hipótesis, el ataque habría sido dirigido y estaría relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas delictivas que operan en la zona del cantón Pasaje.

El crimen ha causado conmoción entre los habitantes de Buenavista, que cada año visitan el cementerio con tranquilidad y devoción, pero que esta vez salieron con miedo y tristeza.

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ