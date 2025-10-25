Doble asesinato en Puebloviejo: Adolescente de 16 años está entre las víctimas

Cuerpos fueron dejados en una carretera. Los jóvenes no tenían antecedentes ni relaciones con bandas criminales

En este sector se encontraron los cadáveres del adolescente y el joven, asesinados con disparos.

El llanto de dos madres conmovió a las personas que se encontraban observando el levantamiento de dos cadáveres en una zona rural del cantón Puebloviejo, provincia de Los Ríos.

RELACIONADAS Escalada de muertes violentas mantiene en zozobra a Los Ríos

Sus hijos, Junior Ariel Caicedo Espinoza, de 20 años, y Byron Gabriel Zamorano Fajardo, de apenas 16, fueron hallados con signos de violencia en la vía a la parroquia Puerto Pechiche. Las autoridades confirmaron que ambos estaban maniatados y con heridas de arma de fuego en la cabeza.

Las mujeres narraron con dolor los momentos previos a la tragedia. Jesenia Fajardo, madre de Zamorano, contó que él salió de casa el jueves para reparar el escape de una motocicleta y no regresó. “Lo llamé a su celular y una persona me contestó, pero enseguida colgó. Luego su teléfono se apagó y no supe más de él”, sostuvo.

Rocío Espinoza, madre de Caicedo, mencionó que lo vio por última vez alrededor de las 17:00 del jueves en una mecánica, junto al otro joven asesinado. “Mi hijo tenía una discapacidad física por una cirugía en la cabeza. Él solía estar siempre en casa pero no sabemos por qué les hicieron eso”, expresó desconsolada.

Gobierno renueva estado de excepción en 5 provincias ante ola de violencia Leer más

Víctimas sin antecedentes penales

No se hallaron indicios balísticos en el lugar del hallazgo, lo que hace presumir que los jóvenes fueron asesinados en otro lugar.

Los fallecidos no registran antecedentes penales ni vínculos con grupos delictivos. Los familiares han preferido no dar más declaraciones por temor a represalias.

La Policía sigue con las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer el doble crimen que ha dejado consternadas a sus familias.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí