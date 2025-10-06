Gobierno renueva estado de excepción en 5 provincias ante ola de violencia
Se renueva estado de excepción por grave conmoción interna en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Bolívar
Ecuador renueva estado de excepción por grave conmoción interna en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Bolívar. El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo No. 175 que extiende por 30 días el estado de excepción en cinco provincias del Ecuador, como respuesta a la persistente violencia criminal que afecta la seguridad ciudadana y el orden democrático.
(Te puede interesar: Noboa decreta estado de excepción en 10 provincias: ¿cuáles son?)
¿Por qué se renueva el estado de excepción?
La decisión se basa en informes oficiales del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Policía Nacional, SIS ECU 911 y el Centro Nacional de Inteligencia, que evidencian:
- Más de 6.200 emergencias relacionadas con delitos violentos en septiembre.
- Atentados contra funcionarios públicos, uso de explosivos y asesinatos selectivos.
- Presencia activa de grupos armados organizados en zonas estratégicas del país.
- Guayas concentra el 65.8% de los incidentes reportados.
Provincias y cantones bajo estado de excepción
- Guayas
- El Oro
- Los Ríos
- Manabí
- Cantón Echeandía (Bolívar)
¿Qué derechos se suspenden?
Paro Nacional: Gobierno asegura que la Conaie no responde a su llamado al diálogoLeer más
El decreto mantiene la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, exclusivamente para facilitar: Allanamientos sin orden judicial en casos vinculados al crimen organizado e intervención de comunicaciones para prevenir delitos y desarticular redes criminales.
Estas medidas se aplican bajo los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en su dictamen 5-25-EE/25, que exige proporcionalidad, legalidad y temporalidad. El Gobierno busca garantizar el orden público y la paz social a grupos delictivos organizados y proteger derechos fundamentales como la vida y la integridad física
Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ