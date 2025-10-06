Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Estado de excepción
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que su país enfrenta "actos de terrorismo disfrazados de protesta".EFE/ José Jácome

Gobierno renueva estado de excepción en 5 provincias ante ola de violencia

Se renueva estado de excepción por grave conmoción interna en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Bolívar

Ecuador renueva estado de excepción por grave conmoción interna en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Bolívar. El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo No. 175 que extiende por 30 días el estado de excepción en cinco provincias del Ecuador, como respuesta a la persistente violencia criminal que afecta la seguridad ciudadana y el orden democrático.

(Te puede interesar: Noboa decreta estado de excepción en 10 provincias: ¿cuáles son?)

¿Por qué se renueva el estado de excepción?

La decisión se basa en informes oficiales del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Policía Nacional, SIS ECU 911 y el Centro Nacional de Inteligencia, que evidencian: 

  • Más de 6.200 emergencias relacionadas con delitos violentos en septiembre.
  • Atentados contra funcionarios públicos, uso de explosivos y asesinatos selectivos.
  • Presencia activa de grupos armados organizados en zonas estratégicas del país.
  • Guayas concentra el 65.8% de los incidentes reportados.

Provincias y cantones bajo estado de excepción

  1. Guayas
  2. El Oro
  3. Los Ríos
  4. Manabí
  5. Cantón Echeandía (Bolívar)
RELACIONADAS
54805076836_8584eb5a79_k
Daniel Noboa emitió el decreto 175.CORTESÍA

¿Qué derechos se suspenden?

Paro Nacional

Paro Nacional: Gobierno asegura que la Conaie no responde a su llamado al diálogo

Leer más

El decreto mantiene la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, exclusivamente para facilitar: Allanamientos sin orden judicial en casos vinculados al crimen organizado e intervención de comunicaciones para prevenir delitos y desarticular redes criminales.

Estas medidas se aplican bajo los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en su dictamen 5-25-EE/25, que exige proporcionalidad, legalidad y temporalidad. El Gobierno busca garantizar el orden público y la paz social a grupos delictivos organizados y proteger derechos fundamentales como la vida y la integridad física

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Sin turno y por 2 semanas: Registro Civil emitirá pasaportes del 13 al 24 de octubre

  2. Marlon Vargas: "Nuestra lucha es contra la pobreza, no contra las ciudades"

  3. ¿Qué se celebra el 10 de octubre en Ecuador?

  4. ¿Cuándo podría Independiente del Valle ser campeón adelantado de la LigaPro 2025?

  5. Dragonas IDV: victoria con sabor a revancha ante Santa Fe en Copa Libertadores 2025

LO MÁS VISTO

  1. ¿Quién era el hombre que terminó asesinado en riña con un vecino?

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿qué hacer cuando te rechazan la solicitud?

  3. Así quedó la tabla de posiciones tras Emelec vs. Deportivo Cuenca | LigaPro 2025

  4. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  5. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

Te recomendamos