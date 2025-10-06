Gobierno renueva estado de excepción en 5 provincias ante ola de violencia

Se renueva estado de excepción por grave conmoción interna en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Bolívar

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que su país enfrenta "actos de terrorismo disfrazados de protesta".

Ecuador renueva estado de excepción por grave conmoción interna en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Bolívar. El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo No. 175 que extiende por 30 días el estado de excepción en cinco provincias del Ecuador, como respuesta a la persistente violencia criminal que afecta la seguridad ciudadana y el orden democrático.

¿Por qué se renueva el estado de excepción?

La decisión se basa en informes oficiales del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Policía Nacional, SIS ECU 911 y el Centro Nacional de Inteligencia, que evidencian:

Más de 6.200 emergencias relacionadas con delitos violentos en septiembre.

Atentados contra funcionarios públicos, uso de explosivos y asesinatos selectivos.

Presencia activa de grupos armados organizados en zonas estratégicas del país.

Guayas concentra el 65.8% de los incidentes reportados.

Provincias y cantones bajo estado de excepción

Guayas El Oro Los Ríos Manabí Cantón Echeandía (Bolívar)

Daniel Noboa emitió el decreto 175. CORTESÍA

¿Qué derechos se suspenden?

El decreto mantiene la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, exclusivamente para facilitar: Allanamientos sin orden judicial en casos vinculados al crimen organizado e intervención de comunicaciones para prevenir delitos y desarticular redes criminales.

Estas medidas se aplican bajo los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en su dictamen 5-25-EE/25, que exige proporcionalidad, legalidad y temporalidad. El Gobierno busca garantizar el orden público y la paz social a grupos delictivos organizados y proteger derechos fundamentales como la vida y la integridad física

