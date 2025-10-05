Noboa decreta estado de excepción en 10 provincias: ¿cuáles son?

El presidente ecuatoriano insiste en aplicar la medida, pese a la negativa de la Corte Constitucional

El presidente Daniel Noboa cumple agenda en comunidades indígenas en medio del paro nacional convocado por la Conaie.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este 5 de octubre de 2025 el estado de excepción en 10 provincias del país.

La medida fue oficializada a través del Decreto Ejecutivo 174 y tendrá una vigencia de 60 días.

Las provincias en estado de excepción

En medio de las movilizaciones por el paro nacional, el presidente Noboa decretó el estado de excepción en 10 provincias del país.

Las provincias incluidas en la medida son:

Pichincha

Cotopaxi

Tungurahua

Chimborazo

Bolívar

Cañar

Azuay

Orellana

Sucumbíos

Pastaza

Según el Decreto 174, estas provincias se encuentran en una situación de grave conmoción interna, por lo que el Ejecutivo consideró necesario el estado de excepción para permitir la intervención del Estado.

La Corte ya había anulado parte de otro estado de excepción

El 3 de octubre de 2025, la Corte Constitucional anuló el estado de excepción en cinco de las siete provincias en las que el presidente Daniel Noboa había decretado previamente esta medida.

El alto tribunal declaró inconstitucional el estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas, al no haberse verificado los hechos que justificaban la declaratoria.

Sin embargo, mantuvo la medida únicamente para las provincias de Carchi e Imbabura.

