Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

El presidente Daniel Noboa cumple agenda en comunidades indígenas en medio del paro nacional convocado por la Conaie.
El presidente Daniel Noboa cumple agenda en comunidades indígenas en medio del paro nacional convocado por la Conaie.CORTESÍA

Noboa decreta estado de excepción en 10 provincias: ¿cuáles son?

El presidente ecuatoriano insiste en aplicar la medida, pese a la negativa de la Corte Constitucional

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este 5 de octubre de 2025 el estado de excepción en 10 provincias del país.

RELACIONADAS

La medida fue oficializada a través del Decreto Ejecutivo 174 y tendrá una vigencia de 60 días.

Las provincias en estado de excepción

En medio de las movilizaciones por el paro nacional, el presidente Noboa decretó el estado de excepción en 10 provincias del país.

Las provincias incluidas en la medida son:

  • Pichincha
  • Cotopaxi
  • Tungurahua
  • Chimborazo
  • Bolívar
  • Cañar
  • Azuay
  • Orellana
  • Sucumbíos
  • Pastaza
Sede temporal del Ejecutivo

Latacunga como sede ejecutiva: ¿Hasta cuándo puede aguantar?

Leer más

Según el Decreto 174, estas provincias se encuentran en una situación de grave conmoción interna, por lo que el Ejecutivo consideró necesario el estado de excepción para permitir la intervención del Estado.

La Corte ya había anulado parte de otro estado de excepción

El 3 de octubre de 2025, la Corte Constitucional anuló el estado de excepción en cinco de las siete provincias en las que el presidente Daniel Noboa había decretado previamente esta medida.

RELACIONADAS

El alto tribunal declaró inconstitucional el estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas, al no haberse verificado los hechos que justificaban la declaratoria.

Sin embargo, mantuvo la medida únicamente para las provincias de Carchi e Imbabura.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Marlon Vargas: "Vamos a tomarnos Quito, el paro continúa"

  2. Sevilla vs. FC Barcelona: dónde ver EN VIVO el partido de LaLiga

  3. Noboa decreta estado de excepción en 10 provincias: ¿cuáles son?

  4. Haití no cree en plan para reprimir​las bandas

  5. Autos en Ecuador, de los más caros de la región

LO MÁS VISTO

  1. ¿Quién era el hombre que terminó asesinado en riña con un vecino?

  2. Consulta popular 2025: La RC es calificada para hacer campaña contra la Constituyente

  3. Así quedó la tabla de posiciones tras Emelec vs. Deportivo Cuenca | LigaPro 2025

  4. Devolución del IVA: la audiencia por acción de protección cambia de fecha

  5. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

Te recomendamos