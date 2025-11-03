Dos detenidos por un homicidio ocurrido en el sur de Quito

Operativo policial permitió detener al presunto autor del asesinato ocurrido en el sur de la capital

La Policía Nacional capturó al presunto autor del homicidio registrado en una vivienda del barrio 2 de Febrero, en el sur de Quito.

La Policía Nacional logró la aprehensión de dos personas presuntamente involucradas en un homicidio ocurrido la madrugada del 2 de noviembre en el sector de La Ecuatoriana, al sur de Quito. El hecho se habría originado tras una riña entre conocidos mientras consumían bebidas alcohólicas.

Le invitamos a que lea: Conductor Elegido vuelve a Quito: la campaña que busca salvar vidas en las vías

Se identificó a los agresores por las cámaras de videovigilancia

Según las primeras investigaciones, tres ciudadanos se encontraban reunidos en una vivienda del barrio 2 de Febrero, cuando se produjo una discusión por un dinero extraviado. Durante el altercado, uno de ellos habría atacado con un arma blanca a otro de los presentes, provocándole la muerte en el lugar.

En Calderón, el Día de Difuntos se celebra con música y rituales Leer más

El hecho fue reportado al ECU 911, que coordinó la presencia de agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) y de Criminalística. En la escena, los uniformados hallaron varias prendas de vestir, teléfonos celulares, un arma blanca, documentos personales y envases de bebidas, los cuales fueron levantados como indicios para la investigación.

El cuerpo de la víctima, un joven ecuatoriano de 26 años, fue trasladado al Departamento de Medicina Legal para la autopsia respectiva, luego de que la Fiscalía dispusiera el levantamiento del cadáver.

De acuerdo con el parte policial, el análisis de cámaras de videovigilancia permitió identificar a dos personas que, alrededor de las 02:30 del domingo, salieron del inmueble cargando a la víctima. Gracias a este material audiovisual y a labores de seguimiento, los agentes lograron identificar a los presuntos responsables: un hombre de 23 años y un adolescente de 17.

Operativo para la captura

El operativo de captura se desarrolló en dos puntos. El menor de edad fue aislado en el sector El Tránsito, al sur de la capital, mientras que el principal sospechoso fue aprehendido en la provincia de Cotopaxi, cantón Salcedo, donde presuntamente se ocultaba tras el crimen.

Durante las diligencias, también se localizó a una mujer que residía en el inmueble donde ocurrió el hecho. En su teléfono móvil, los investigadores hallaron mensajes en los que uno de los sospechosos le pedía eliminar posibles evidencias del ataque.

Las autoridades continúan con los procesos judiciales y pericias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del suceso y la participación de los implicados. La Policía informó que los resultados de la investigación serán puestos en conocimiento de la Fiscalía, que decidirá las medidas legales pertinentes.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.