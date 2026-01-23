Tres historias universales dan vida al Segundo Festival Internacional de Ballet

Kitri, hija de un posadero, se enfrenta a un destino impuesto: debe casarse con el rico Camacho, aunque su corazón pertenece a Basilio, un joven barbero. En la plaza de un mercado animado por fiestas y danzas, los amantes buscan la manera de estar juntos mientras la música entreteje ritmo y emoción, capturando la vitalidad del mundo popular que los rodea.

Don Quijote y su leal escudero, Sancho Panza, irrumpen en este escenario con el idealismo y la energía propios del caballero andante, integrándose a la trama con un humor que remite de forma directa a la obra de Miguel de Cervantes. Esta versión del ballet, centrada en el episodio de Las bodas de Camacho, narra las aventuras de Kitri y Basilio en su lucha por el amor verdadero frente a las convenciones sociales y los malentendidos que surgen en el camino.

Con este relato de amor, fiesta, desafío y celebración final se inauguró Quito el Segundo Festival Internacional de Ballet 2026, una propuesta que busca atraer a nuevos públicos al universo de la danza clásica a través de historias que combinan movimiento, música y dramatismo escénico.

El festival, señala Cristina Rodas, directora de El Teatro, espacio que acoge el encuentro, llegó por primera vez al país el año pasado gracias a una propuesta de la productora chilena Sonia Jiménez, quien planteó traer a la capital dos títulos del repertorio infantil: La Cenicienta y La Bella Durmiente.

Rodas reconoce que inicialmente tuvo dudas, especialmente sobre la acogida que podrían tener estas obras en formato de ballet dirigidas al público infantil. Sin embargo, las funciones con localidades completamente agotadas terminaron por despejar cualquier incertidumbre y confirmar que el encuentro debía continuar. “A mí me parece que el ballet es la disciplina más difícil de todas las artes, porque los bailarines trabajan incansablemente. Aun así, no teníamos certezas de cómo iba a ser la respuesta, pero hubo una conexión tremenda con el público, especialmente con los niños”, señala.

Esa respuesta del público motivó la continuidad del proyecto y la consolidación de una segunda edición. Por ello, la programación de este año, que se llevará a cabo exclusivamente en la sede del centro comercial Scala Shopping, responde a una combinación entre propuestas dirigidas a públicos infantiles y obras pensadas para espectadores adultos, en una apuesta por ampliar audiencias y sostener una oferta permanente de ballet en la escena cultural quiteña.

El icónico bailarín Jaime Pinto dará vida al personaje de Don Quijote en la obra. Cortesía

Dos piezas para reír y soñar

Las piezas que conforman el festival funcionan también como un espacio de encuentro entre artistas internacionales y talentos locales.

Las producciones cuentan con bailarines de distintas nacionalidades y con la participación de intérpretes ecuatorianos, incluidos jóvenes en formación y un elenco infantil. Para la productora Sonia Jiménez, esta dimensión es central dentro del proyecto: “Para nosotros es sumamente importante conectar no solo con el público, sino también con artistas locales. Esta es una gran oportunidad para que los jóvenes talentos de la danza puedan participar junto a grandes bailarines, compartir escenario, procesos de ensayo y una experiencia profesional de primer nivel”.

Las tres obras que integran la programación son adaptaciones de ballets originalmente concebidos para funciones de más de dos horas. En este caso, las versiones fueron ajustadas a un formato de una hora y media, sin perder la claridad narrativa. “Obviamente, por el tiempo no son los títulos completos porque, normalmente, un ballet dura dos horas y media. Son adaptaciones más manejables donde mostramos los pasajes más atractivos de cada ballet, los que mejor cuentan la historia”, explica Jiménez.

Un fragmento de las piezas que son parte del encuentro se presentó en la plaza central del Centro Comercial Scala Shopping. Leonardo Velasco Palomeque

Estas versiones priorizan las escenas esenciales de cada relato y se apoyan en recursos visuales que sustituyen la escenografía tradicional, permitiendo una puesta en escena dinámica acorde al espacio.

El trabajo de adaptación también implicó una preparación paralela en distintos países antes del encuentro en Quito. El coreógrafo Carlos Hinostroza detalla que el proceso se desarrolló en dos frentes: “Trajimos un elenco desde Santiago con el que venimos trabajando hace más de un mes y medio, preparando todos los títulos, y en paralelo acá se seleccionaron a los chicos ecuatorianos, que llevan varias semanas ensayando”.

El viernes 23 de enero a las 19:00 se presentará una última función de Don Quijote.

En Blancanieves, que se presentará los días 24, 25 y 31 de enero y 1 de febrero, el montaje pone énfasis en el carácter narrativo del cuento y en su dimensión visual.

La obra recupera el enfrentamiento entre la joven princesa y la Reina Malvada, el intento de huida, el refugio junto a los siete enanitos y el episodio de la manzana envenenada.

Pasión a flor de piel

El cierre del festival llega con Carmen, el 29 y 30 de enero, una obra marcada por la tragedia y una gran intensidad emocional. La historia se centra en el encuentro entre Don José, un soldado disciplinado, y Carmen, una mujer libre y seductora que desafía las normas sociales y se rige por sus propios deseos. Desde el inicio, la relación entre ambos se construye en medio de la atracción, la tensión y el conflicto, elementos que se intensifican con la aparición de Escamillo, un carismático torero que introduce un nuevo eje de deseo y confrontación en la trama.

Carmen, emblemática obra de Georges Bizet es la pieza elegida para cerrar el encuentro Leonardo Velasco Palomeque

A lo largo de la obra, el vínculo entre ellos se transforma en un triángulo atravesado por la pasión, los celos y las decisiones irreversibles. Carmen defiende su libertad frente a cualquier intento de posesión, mientras Don José se ve arrastrado por una obsesión que lo conduce a romper con su vida anterior. En escena, la danza y la música refuerzan ese clima de fatalidad que avanza de forma progresiva hacia un desenlace conocido, pero no por ello menos contundente dentro del repertorio clásico.

Para Hinostroza, Carmen representa un contraste claro con los otros títulos del festival y una oportunidad para volver a conectar con el público desde otro registro emocional. “Tenemos tres títulos que son muy distintos uno del otro: Don Quijote es una comedia, Blancanieves es fantasía, y Carmen ya es tragedia, es pasión, es celos, es todo. La expectativa es volver a enamorar al público, que rían, que se emocionen y que se vayan tan contentos como el año pasado”, señala.

