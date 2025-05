Paulo Londra visitará Ecuador: estas son sus mejores canciones

Paulo Londra es considerado por muchos como uno de los grandes referentes del trap y rap latinoamericano. Con millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify y Apple Music, su música ha dejado una huella en toda una generación a lo largo de su carrera. Para sus fanáticos en Ecuador, su llegada promete ser una noche llena de emociones y recuerdos.

El cantante argentino de 27 años anunció oficialmente las fechas de su gira internacional Paulo Londra - Tour 2025, despertando una gran expectativa entre el público que ha seguido su trayectoria desde sus inicios.

Este regreso a los escenarios no solo marca un nuevo capítulo en su carrera musical, sino que también constituye un emotivo reencuentro con sus seguidores, quienes lo han apoyado incondicionalmente durante los años en los que permaneció alejado del foco, debido a los conflictos legales con su antiguo sello discográfico.

Por eso, EXPRESIONES hace un repaso de sus grandes éxitos, según Spotify y algunos de sus fans, para que te prepares para la gira del artista argentino:

Nena Maldición Ft. Lenny Tavárez



Los éxitos mundiales del jazz sonarán en un concierto en la capital Leer más

Lanzada como el segundo sencillo de su álbum debut Homerun a través de Warner Music Latina, el 29 de enero de 2018, esta canción narra la historia de un joven que se siente atrapado por la intensa atracción que experimenta hacia una chica.

A lo largo de la letra, expresa su desesperación por llamar su atención y poder estar cerca de ella, destacando especialmente su fascinación por sus ojos azules y el deseo profundo de compartir momentos a su lado.

El tema fue un gran éxito comercial: alcanzó el top 5 del ranking de la CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas) y, en octubre de 2018, se posicionó en el puesto 82 de Billboard Hot 100 de Argentina, donde permaneció durante 14 semanas, llegando hasta el puesto número 61.

Adán y Eva

Alejandra Jaramillo, Mar Rendón y Jombriel en los premios Heat Leer más

Lanzada como sencillo de su álbum debut Homerun a través de Warner Music Latina, el 5 de noviembre de 2018, Adán y Eva presenta una visión idealizada del amor, inspirada en la historia bíblica de los primeros humanos. En la canción, Paulo Londra imagina una relación libre de reglas y juicios, donde él y su pareja pueden amarse de forma auténtica, natural y sin complicaciones.

Gracias al éxito del tema, Londra se convirtió en el primer artista argentino en encabezar en dos ocasiones la lista Billboard Hot 100 de Argentina, lo que consolida su lugar como una de las figuras más destacadas del trap y el pop urbano en la región.

Forever Alone

Manuel García: “Cada disco es un álbum de fotos de un momento irrepetible” Leer más

Lanzada como el sexto sencillo de su álbum Homerun a través de Warner Music Latina, el 13 de febrero del 2019, llegó ´Forever alone, tema que aborda la soledad desde una perspectiva positiva, enfocándose en aquellos chicos solteros que disfrutan de su independencia y la buena compañía de sus amigos.

Paulo Londra decidió lanzar la canción justo un día antes de San Valentín, como una contraparte a la tradicional celebración romántica, convirtiéndola en un himno para quienes pasan solo en esas fechas.

El tema fue un éxito y logró posicionarse en el puesto 16 del Billboard Hot 100 de Argentina. Además, Paulo Londra interpretó la canción en Lollapalooza junto al DJ Steve Aoki, con quien presentó un remix que fue muy bien recibido por el público.

Tal vez

Lanzada como sencillo de su álbum debut Homerun, el 3 de abril de 2019 a través de Warner Music Latina, 'Tal vez narra el proceso de enamoramiento de un joven hacia una mujer segura de sí misma, que atrae todas las miradas a donde va.

A diferencia de ella, él se percibe como alguien inseguro y, con el tiempo, se da cuenta de que sus sentimientos no son correspondidos. Atrapado en la confusión emocional, comienza a sufrir y reflexiona sobre la posibilidad de haberse enamorado demasiado rápido.

El tema fue muy bien recibido por el público y logró mantenerse durante varios días en el puesto número 10 del Billboard Hot 100 de Argentina, estrechando aún más la conexión de Paulo Londra con su audiencia.

Plan A



¿Pagos ilegales a Beyoncé y Springsteen? Trump lanza graves acusaciones Leer más

Lanzada el 23 de marzo de 2022 como el sencillo principal de su álbum de estudio Back to the game, Plan A marcó el regreso oficial de Paulo Londra tras una larga pausa causada por los conflictos legales con su antiguo sello discográfico, Big Ligas, y el productor Ovy On The Drums.

En esta canción, Londra narra la historia de una relación fallida desde la perspectiva de alguien que lo entregó todo por amor, pero no fue valorado. El protagonista expresa su frustración al darse cuenta de que fue el “plan A” de alguien que, al final, no lo eligió. Musicalmente, Plan A representa un giro en su estilo: abandona momentáneamente el trap con el que se hizo famoso para adentrarse en un sonido más cercano al pop punk y el rock alternativo.

El impacto del sencillo fue inmediato: en sus primeras 24 horas alcanzó el puesto número dos en Spotify Global, y se convirtió en el tercer tema de Londra en ingresar al Billboard Hot 100 de Argentina, junto a sus anteriores éxitos Nena Maldición (con Lenny Tavárez) y Adán y Eva.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!