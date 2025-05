Los éxitos mundiales del jazz sonarán en un concierto en la capital

Éxitos históricos del jazz como ’My way’, ’Fly me to the moon’, ’Summertime’ y ’Caravan’ sonarán en la Casa de la Música de la capital.

El recital sinfónico será interpretado por los músicos de la Fundación Orquesta Ciudad de Quito, y contará con la participación de la solista Alexandra Cabanilla, el violinista Felipe Aizaga, y un trío especializado en el emblemático género.

”Escogimos los temas más icónicos del jazz, entonces diseñamos un repertorio con los éxitos de los años veinte, treinta y cuarenta del siglo pasado, pero con un formato sinfónico, lo que genera un show realmente impresionante”, explica Lorena Suárez, directora del ensamble.

A la propuesta musical se suman temas nacionales que han sido adaptados al jazz con los arreglos del músico y compositor Ghandy Rubio ”Tenemos como una sorpresa para el público, una serie de pasillos ecuatorianos muy populares, adaptados al jazz que esperamos que le encanten a la gente”, indica.

Un género con mucha acogida

Para Suárez, la idea de montar el recital no era solo una manera de rendir tributo al género nacido en Estados Unidos, sino ofrecer un espacio musical para los fans del jazz en Quito.

"Quito tiene seguidores del jazz de larga data y ha sido sede de festivales emblemáticos, como el Ecuador Jazz. Nuestra idea, no obstante, era llevarlo a un público más grande y ofrecer el jazz en una fusión sinfónica, y en un escenario gigantesco", agrega.

El ensamble, que contará con sesenta músicos en escena, ha ensayados durante varios meses, y ha sido un desafío, como comenta Suárez. "Ha sido un reto, por que se trata de una puesta en escena enorme, y de unos arreglos complejos. Sin embargo, nos hemos esforzado para brindar un concierto de muy alto nivel.

El recital será el jueves 22 de mayo a las 20:00. El costo de ingreso es de $ 20.

