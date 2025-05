Manuel García: “Cada disco es un álbum de fotos de un momento irrepetible”

“Belleza que quiero olvidar / Me llama, me viene a buscar / Me hace soñar / Es decir, que con la violencia del mar / Quisiera volver a besar / Hasta sangrar”, dice el coro de La danza de las libélulas, una de las canciones más populares del cantautor chileno Manuel García. El tema, y la colaboración que hizo con Mon Laferte al interpretarlo, fue un fenómeno desde su lanzamiento hace cinco años. Actualmente, el video acumula más de 32 millones de reproducciones en YouTube.

Uno de los grandes atractivos fue la letra poética, intensa y romántica que acompaña la melodía, rasgo distintivo en la carrera de García. Su estilo lírico lo ha convertido en una figura esencial de la nueva canción chilena. Su debut como solista ocurrió hace veinte años con el lanzamiento de su primer disco, Pánico, un trabajo que consolidó su voz autoral en la escena musical latinoamericana.

De ese álbum surgieron varios de sus temas más reconocidos, entre ellos Hablar de ti, El viejo comunista y Tanto creo en ti. Ahora, dos décadas después, el músico regresa a ese emblemático disco con una gira que rinde tributo a sus orígenes creativos.

“Tenía muchas ganas de volver a estas canciones, a las que se les han ido sumando muchas emociones y experiencias de quienes las han abrigado y atesorado a lo largo de los años. Con el tiempo me han contado tantas cosas, tantas vivencias, que siento que las historias que rodean estas canciones son incluso más valiosas que el punto de partida que tuvieron cuando las escribí”, confiesa el artista a Expresiones.

La idea de revisitar Pánico surgió el año pasado en Cuba, donde García concibió la propuesta de regrabar los temas únicamente con guitarra, en un formato íntimo y despojado.

“Me pareció maravilloso poder regrabar estos temas con la sonoridad que había buscado desde que tenía catorce años”, añade.

La gira, titulada también Pánico, recorrerá varios países de Latinoamérica y Europa, y aterrizará en Ecuador el próximo martes 27 y jueves 29 de mayo.

Volver al pasado

Para Manuel García, el amor por la música nació en casa, junto a su padre, también músico. Creció escuchando a referentes como Atahualpa Yupanqui y Violeta Parra, y con el tiempo, ese amor se transformó también en un acto de resistencia frente a la represión.

“Soy parte de una generación que se formó entendiendo la política y la sociedad a través de la canción, porque no teníamos muchas otras herramientas. Todo estaba prohibido en tiempos de dictadura. Yo era un niño en los años setenta, así que toda mi adolescencia y juventud transcurrió bajo ese régimen”, recuerda.

Volver a los temas de Pánico, señala, lo llena de nostalgia y alegría, y le permite revisitar esas canciones a la luz de las experiencias que se han ido sumando con el tiempo. “Algunos de estos temas fueron convocados por el movimiento estudiantil en Chile para acompañar ciertas luchas y realidades. El viejo comunista, por ejemplo, fue parte del funeral de José Miguel Varas, un gran intelectual chileno, y eso ha sido muy importante para mí”, comenta.

El artista interpretará las canciones del álbum, así como material inédito durante los recitales. Cortesía Anabela Gilardone

Ponerle nombre a lo que duele

Después de Pánico, Manuel García publicó una prolífica serie de discos que consolidaron su carrera como uno de los cantautores más importantes de la escena latinoamericana. Entre sus trabajos destacan Témpera, S/T, Acuario, Retrato iluminado, Harmony Lane, Los habitantes, Abrazo de hermanos, Compañera de este viaje, El caminante y La jaula de los sueños olvidados, este último lanzado el año pasado.

A lo largo de los años, García ha mantenido una intensa actividad creativa, componiendo sobre temas que lo definen: la vida, el amor, pero también la denuncia social y la reflexión política.

“Me preocupan mucho los procesos posteriores al estallido social en Chile, y la necesidad de preservar la tan frágil democracia que hemos construido. Sin embargo, siento que con los años mi música se ha vuelto mucho más alegre, más colorida, tomando inspiración de nuestros pueblos, que han sabido transformar el dolor en esperanza a través de la música”, expresa el artista.

En la gira Pánico, el músico ariqueño interpretará las trece canciones del emblemático álbum homónimo, junto con algunos de los grandes éxitos de su trayectoria y material inédito. En Guayaquil, el concierto será el martes 27 de mayo en el Teatro Sánchez Aguilar, mientras que en Quito, el recital se llevará a cabo el jueves 29 de mayo a las 19:00 en el Teatro Nacional Sucre.

Un sonido latinoamericano

“Yo creo que cada disco es como un álbum de fotos de un momento irrepetible”, afirma Manuel García. En ese sentido, explica que, además de los cambios propios de la madurez, su sonido también ha evolucionado con el paso del tiempo, incorporando una identidad musical cada vez más latinoamericana.

“Siento que, cuando escribí Pánico, había un sonido muy chileno, muy de raíz. Pero a medida que mi música fue creciendo, y empecé a viajar e interactuar con otras culturas, fui incorporando sonidos de México, de España y de otras realidades culturales”, señala.

En ese proceso, también han estado presentes los ritmos ecuatorianos. “Como me crié en el norte de Chile, en la frontera con Perú y Bolivia, estuve en contacto con la música que llegaba de esos y otros países. Entre ellos, el sanjuanito ecuatoriano, que me gusta mucho”, cuenta.

