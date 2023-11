Pablo Alborán: "Hay que proteger mucho la inspiración"

Conversar con artistas como Pablo Alborán es un privilegio. Por eso, sus más de diez años de carrera, sólidos, hablan por sí solos. Personas como él, que se dedican a la música y que son reconocidas a nivel mundial, saborean ciertos privilegios que el común denominador no, y eso a veces puede jugar en contra. Pero esta vez no fue así.

No había expectativas para este encuentro, sin embargo, al final, Pablo logró girar la balanza para que todo resultara positivo. Su cercanía, interés y humildad provocaron que esta entrevista fuera una charla natural en la que, como debe ser, promocionó su trabajo, pero también compartió pensamientos más personales.

EXPRESIONES fue testigo de quién es el hombre que está detrás de su arte y comprobó que lo que hace viene desde su lado de expresión más honesto. Los artistas españoles tienen un trato muy distinto con los medios de comunicación, de igual a igual. Sobre todo aquellos que llevan ya décadas en la profesión. Y sin desestimar a ninguno, los andaluces sí que tienen un color especial.

LA ENTREVISTA

La gente suele pensar que detrás de premiaciones y eventos de la industria hay mucho glamour, ¿cómo lo vive y rompe con ese mito?

(Risas) El juego es ese, tenemos que hacer soñar a la gente, porque ellos son lo más importante. Cuando vean unos premios o una alfombra roja, tiene que ser como si estuvieran viendo una película. Pero la realidad es otra, hay mucho trabajo detrás, mucho comer a deshoras, mucho viaje, mucho ensayo, mucho cansancio.

La Cuarta hoja, su último disco, ha recibido muchos reconocimientos, ¿qué canción considera que engloba el concepto de esta producción?

Diría que Amigos, el featuring con María Becerra, ya que envuelve mis melismas flamencos y mi particular manera de cantar. Luego eso se mezcla con alguien más que no tiene nada que ver con mi mundo. Es una canción para bailar, pero que también tiene un toque romántico. Habla de la amistad desde una visión romántica de la vida. Creo que resume muy bien musicalmente este álbum. También está la balada Soy capaz, que empezó siendo un bolero. Fue la primera patita de este disco y por eso se ha quedado ahí media desapercibida, pero es muy importante para mí.

Los artistas pasan todo el tiempo buscando ideas y creando, ¿cómo se ve una vida comprometida con la creatividad?, ¿cómo la alimenta?

Con cuidado. La alimento con cuidado, porque creo que todo, sin querer, te alimenta y te inspira. Incluso cuando estás pensando en no hacer nada, ese silencio también te está dando ideas. Creo que en mi caso, que vivo ahora con esta rapidez en el mundo de la música, intento aprender lo bueno que tiene, pero también me protejo de lo malo. Yo creo que el silencio me viene muy bien para escribir, el tener tiempo de barbecho, quitarte un poco de los focos y volver a pensar qué quieres decir en tus canciones, no solo sacar música por tener streamings. Es importante el mensaje que quieres mandar, es importante ver qué hay de ti en las canciones pasadas y que ya no. Reflexionar lo que queremos hacer, algo que no se nos olvida muchas veces. La música es nuestro idioma.

Eso le permite discernir entre las ideas que llegan y no prestarle atención a todas…

Sí, pero también me permito el lujo de experimentar. De hacer cosas que a lo mejor salen de tu norma, yo soy muy cuadriculado. Este disco, por ejemplo, lo creé a destiempo. En un momento saqué un tema, luego me puse a escribir con otros artistas, después me puse a producir. También es un aprendizaje bonito el ver que eres capaz de salirte de tus propios esquemas, es bueno. Pero hay que proteger la inspiración, mucho.

Los medios, en España sobre todo, lo han catalogado como el ‘niño bueno de la industria’, ¿cómo se logra uno despojar de las etiquetas repetitivas e impuestas?

No tengo la necesidad de ser alguien que no soy, no tengo la necesidad de ser un niño malo. Quien me quiera conocer, me va a conocer. Desde luego que es imposible que en un artículo o en una entrevista te conozcan al cien por cien. Es normal que pongamos nuestras etiquetas o prejuicios, pero yo he aprendido con el tiempo que quien me quiera conocer lo hará, como te dije. Si te tomas el tiempo de escuchar mis canciones también puedes aprender muchas cosas de mí.

2023, UN AÑO DE MUCHA FIESTA

Antes de comenzar el tour de La Cuarta Hoja, título de su último álbum, el artista hizo una gira de teatros en un formato más pequeño y conceptual, en la que la energía era distinta. En mayo de este año, el inicio de esta nueva etapa la hizo en Málaga, su tierra.

“No me esperaba ese recibimiento. Veníamos de algo muy diferente y, de pronto, abrir las puertas de un espectáculo tan grande de esa manera fue ‘wow’. Una inyección de adrenalina y motivación brutal”, revela. Luego, viajó a Centroamérica, y México el primer país que visitó. Después bajó a Argentina, donde ofreció dos shows ‘sold out’ en el Movistar Arena de Buenos Aires a inicios de noviembre.

Allí terminó esta primera parte de la gira y se dio un break que incluyó su participación en los Premios Grammy Latinos 2023 en Sevilla.

La próxima semana, Alborán viajará de nuevo a Latinoamérica y el primer show que ofrecerá será en Guayaquil el miércoles 29 en el Coliseo Voltaire Paladines Polo.

Al día siguiente se presentará en el Coliseo General Rumiñahui de Quito. La gira también incluye Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá y Chile, donde cierra su visita a este continente. En febrero y marzo del 2024, emprenderá un recorrido por Estados Unidos, por ciudades como Miami, Washington y Boston.

ALBORÁN ESCUCHA A DICAPO

El artista español estará ofreciendo dos shows en Ecuador. Recuerda al público muy amoroso por todos los recibimientos que ha tenido en el aeropuerto de la capital cada vez que llega.

Sin embargo, esta es una visita especial, ya que estará por primera vez en Guayaquil (29 de noviembre). Durante la conversación, Pablo preguntó sobre los lugares que debe visitar y lo que debe comer. También a cuál de sus colegas debe escuchar. Ante su inquietud, le recomendamos el Malecón 2000, lugar icónico del Puerto Principal.

En cuanto a la gastronomía, insistimos en que debe probar el ceviche y el bolón, y que Luz Pinos y Dicapo son dos artistas locales que le pueden gustar.

Mientras sacaba su celular para buscarlos en la plataforma de streaming que utiliza, dijo: “A ver, espérame, a mí me suena Dicapo. Aquí lo tengo, he escuchado varias veces la canción Travolta, la tengo guardada”.

