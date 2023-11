Swing Original Monks: Un sonido volcánico

“Aquí te eligen a dedo, nadie cede el puesto, todos cuidan su cesto, te van jalando el guango y dando te empujan al fango. Aquí nadie respeta, si no eres distinguido de apellido y con chaqueta aquí todo es amarre, agarre lo que pueda y deje haciendo el embarre”, dice Absurdistán, una de las canciones más esperadas de Volcánico, el nuevo disco de los Swing Original Monks.

En junio de este año, la banda formada en Ecuador con músicos de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos lanzó el primer sencillo del disco, que lleva el nombre del álbum Volcánico y a este le siguieron Absurdistán y Amanecer, cada uno junto a su video musical.

Sin embargo, el disco empezó a trabajarse antes de la pandemia, y se incluyeron en él canciones que habían compuesto hasta siete años antes.

Así lo explica Álvaro Obadía, miembro de la banda. “Teníamos algún tiempo trabajando en ciertos temas y compartiéndolos entre nosotros hasta que, antes de la pandemia, decidimos ir a la costa, a casa de Juana (vocalista) y encerrarnos a componer. Hasta ese momento todo había sido componer individualmente y luego reunirnos a trabajar cada canción, pero esta era la primera vez que trabajábamos en bloque”, indica.

En ese proceso surgieron varios temas, cinco de los cuales entraron al disco. Este, al igual que sus tres álbumes anteriores, aborda temas como el amor, la fiesta, la alegría, los problemas sociales, y el poder latino.

Gabriel Baumann, vocalista de la agrupación, agrega que el trabajo para ellos surge desde la música, más no desde las letras. “Las letras toman mucho más tiempo, y eso ya lo hicimos de manera individual y compartiéndolo entre todos. Es nuestra manera de trabajar, pero lo que sí quisimos hacer fue establecer la música y los sonidos que queríamos usar.

La fanesca musical

El álbum, al que Obadía llama su trabajo más maduro, explora una amplia gama de géneros, entre ellos el merengue, rock, balkan, cumbia, vals, dembow, pasillo y la electrónica.

“No tenemos un género definido, nunca lo hemos tenido y quizás es lo que nos define, que no es puro. Lo divertido es la ambigüedad que hay entre la música y la letra”, señala el artista.

Tal vez el ejemplo más claro de ello es justamente Absurdistán, cuya letra parece abordar realidades puramente latinoamericanas, pero la música está inspirada en los sonidos balcánicos.

“La idea era generar esa sensación de confusión, de ‘qué está pasando’, de generar un contraste entre las realidades”, añade Baumann.

A esa búsqueda, los miembros de la banda le llaman “la fanesca musical”, un estilo que todos asumen como propio y que exhibe la faceta de cada uno de sus integrantes. “Nos gusta experimentar y contar historias. No hacemos fusión, no hacemos folk, o música urbana, o pop”, comenta.

El disco, que puede escucharse en plataformas como Spotify, ofrece treinta y tres minutos de ritmo y sabor.

Madurar, crecer

Otra diferencia entre Volcánico y sus discos previos, explican los integrantes, es el índice de promoción que han hecho con el disco.

“Con todas las experiencias previas que habíamos tenido, nos concentramos mucho en lanzar el disco, y luego relajarnos, pero nos dimos cuenta de que la difusión es muy necesaria, porque el mundo se mueve a un ritmo en el que constantemente te están bombardeando de nueva información. Decidimos invertirle, vimos la importancia de hacerlo, porque el disco es la comida, pero también hay que lograr que la gente lo coma”, explica Baumann.

Uno de esos cambios es el lanzamiento de los tres videos musicales que acompañaron el lanzamiento de los sencillos, el último de ellos, la cumbia ‘Amanecer’, y otro es la integración de nuevos miembros como Dome Escudero.

“Es como unirse a una familia, y no suenan como nada que había escuchado antes, me encanta”, añade esta. Comenta que unirse a la agrupación ha sido una adaptación muy sencilla, pues existe un enorme respeto por las ideas de todos los miembros. “Es muy divertido, tanto que no se siente como un trabajo, sino que es pura pasión”.

De vuelta a los escenarios

Tras ofrecer unos conciertos iniciales para promocionar el lanzamiento de Volcánico, la banda se suma al circuito de festivales con el fin de difundir sus nuevas melodías. El pasado fin de semana se presentaron en el Pacha Fest, en Riobamba, y esta semana estarán en el Festival de Loja, el 22 de noviembre, en Vilcabamba el 24 de noviembre y el 25 de noviembre se presentarán en el Quito Fest, que se llevará a cabo en el parque Itchimbía. Posteriormente, en diciembre, esperan cerrar con dos shows propios en Quito y Guayaquil.

“El próximo año estamos viendo la posibilidad de dar una gira breve por Europa. Es un mercado al que nos encantaría acceder, pero es difícil porque los festivales allá se organizan con mucha anticipación y depende de que todos los miembros pueden viajar”, señala Baumann. Agrega que en 2024 esperan también concretar conciertos en Colombia, donde ya se han presentado previamente, y en Perú.

“Ahorita, ya con el nuevo álbum listo, es cuestión de aplicar y movernos, pero esperamos lograrlo y que a la gente le guste este nuevo material”, comenta.