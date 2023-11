Hay historias que marcan la vida de los fanáticos y la de los actores. Es como si el tiempo se quedara detenido en esa época de sus vidas y para ninguno ha pasado el tiempo, aunque los hechos digan lo contrario.

Incluso, en la mente de los individuos, esos artistas no tuvieron cambios físicos, aunque las canas hayan aparecido y la madurez esté en su esplendor.

Ser un ídolo adolescente a sus flamantes 40 años es algo que al mexicano de corazón argentino Felipe Colombo lo enternece, pero a la vez lo encapsula. Le es grata su etapa actoral juvenil, con títulos tan poderosos para la cultura pop latinoamericana como Chiquititas, Rebelde Way y Floricienta. Haber formado parte de la maquinaria artística de Cris Morena cambió su vida, pero a 20 años de sus protagónicos en esas historias, hay muchas más cosas que contar y ver en este artista que viene trabajando desde los cinco años.

El proyecto actual que presenta Feli, como cariñosamente le dicen cada uno de los que se le acerca para pedirle una foto, es musical. Un EP al que no ha definido su nombre pero del cual ha presentado ya varios sencillos. Frida, Fantasía Retro y Reflector.

Erreway anuncia que publicará un álbum inédito Leer más

“La música no la he dejado nunca. Siempre he hecho temas para otros. Ahora tengo este EP que está listo pero no lo he sacado todavía porque se juntó con mi temporada teatral”.

El lanzamiento se acerca, pero antes quiere ir disfrutando de cada single, puesto que es lo más personal que ha hecho. “Con este EP he querido hacer todo. Aprender todo el proceso de la producción, la composición…”.

Y aquí, Felipe saca su lado más rockero, ese que tiene como íconos a los Beatles. “Trato de ir haciendo lo que me acerque cada vez a lo que realmente quiero. En cada letra, sonido. Quiero hacer canciones que me diviertan sobre el escenario”.

Pero no está solo, también tiene un equipo de producción al que le agradece. “A esta altura de la vida me he dado cuenta de que es más importante crear un buen equipo que tu idea magnífica que tienes en la cabeza”.

Hablando de la edad, a pocas semanas de cumplir 41 años, el cantante y actor ha aprendido a librarse de asuntos innecesarios. “Me he librado de la ansiedad de tratar de demostrar algo. Pero es de un tiempo para acá. Yo hablo abiertamente de que voy a terapia. La salud psicológica, la salud económica, todo tiene que estar bien”. Con esto hace referencia también a la fama, porque afirma que la gente puede pensar que por el reconocimiento hay estabilidad.

Exintegrante de Erreway pide un concierto de RBD en Argentina Leer más

“Más allá de que te vaya bien o mal, o la fantasía de que puede haber de que porque eres famoso ya estás acomodado económicamente es mentira. Hay baches enormes”.

Felipe es honesto sobre cómo le afecta la situación económica de Argentina al gremio actoral. Suelta tajante un “es complicadísimo”. “Estamos muy lejos por la inflación, también hay trabas. Cuando pones una entrada a un precio tienes que ir subiendo de valor para que rinda. El público empieza a desistir”. A esto le agrega: “Hay menos secciones en la tele, cada vez menos telenovelas”.

Pero el teatro es el gran amor, que ha ido cuidando tanto como su matrimonio con la asesora de moda Cecilia Coronado.

La simpleza de su nueva música y nuevo espectáculo es lo que más le motiva a crear. “Es un reto. Me puse a hacerlo todo yo. Y si llenarlo de elementos sería como ponerme una trampa para no sacar nada”.

Su paso en Ecuador se dio por un evento de encuentros de fans y artistas, llamado Wow Expo Fest. Allí, pudo firmar autógrafos, tomarse fotos y encontrarse con el público que a veces le sigue diciendo Manuel. Hoy su carrera está basada en Buenos Aires, con una rica escena teatral y con la ilusión de cantar los temas que creó de puño y letra.

“Son canciones que hice para hacer lo que me da la gana, pero con la responsabilidad de sonar bien”, asienta.

Christian Chávez reemplaza a Anahí tras enfermedad Leer más

Más allá de Erreway

La pandemia provocó una ola de nostalgia. Quizá porque al estar más en casa fue más fácil escarbar entre los recuerdos. Por eso, varios de los íconos de la TV y el cine tuvieron encuentros especiales. Entre ellos Erreway, agrupación argentina que nació de la telenovela Rebelde Way y que lanzó a la fama mundial a Felipe Colombo, junto a sus compañeros Benjamín Rojas, Luisana Lopilato y Camila Bordonaba. En 2021, sorpresivamente, lanzaron un nuevo disco, Vuelvo. Uno que quedó listo en 2007, pero que nunca vio la luz por incompatibilidad de agendas. Además, a principios de año visitó Israel en una gira musical junto a Florencia Bertotti. “Fue interesante volver a ensayar y recordar esas canciones. Me comencé a acordar de todo lo que me pasaba en el en vivo. Las canciones se transformaban mucho”. Estos shows le enseñaron la forma de hacer que lo que cantaba en Erreway convivan con las de Felipe Colombo. “Me planteé, ¿cómo hago yo para que lo que me gusta hacer en música vaya bien con Erreway? Y lo encontré”.

¿Le siguen representando esas canciones de adolescencia? Es honesto y dice que hay varias que ya no van con su estilo, como el éxito Bonita de más. “Me van a odiar porque es de las que más les gusta. Igual siempre me la piden”, bromea. La que más le gusta es Te soñé.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!