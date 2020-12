Erreway anuncia que publicará un álbum inédito

Aunque la banda argentina Erreway se separó en 2003, en el año 2006 se juntaron para promocionar la novela de la que surgieron (Rebelde Way) en España. Durante ese tiempo, tres de sus integrantes originales hicieron un nuevo disco, que pese al anuncio, nunca se publicó.

El 9 de diciembre Cris Morena, creadora y directora de la telenovela, reveló en sus redes sociales que publicará el álbum 'Vuelvo', el cual no salió por nuevos compromisos profesionales de Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas. Luisana Lopilato no participó de este disco puesto no había aceptado unirse a la banda tras su desintegración en 2004. La fecha exacta del trabajo discográfica no fue confirmada, salvo que será en el año entrante.

En Twitter los fanáticos celebraron la noticia y compartieron su alegría con varios vídeos. Incluso Felipe Colombo explicó que estaba ansioso por saber lo que Cris Morena tenía entre planes. Además comentó que no recuerda el nombre de las canciones que venían.

En 2019 Rebelde Way retomó su popularidad tras ingresar al catálogo de Netflix. Publicaron tres álbumes de estudio Señales, Tiempo y Memoria.