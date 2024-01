Nikki Mackliff: "No me arrepiento de las decisiones que tomo"

Siempre le ha cantado al amor y al desamor. También a la superación a la que la ha obligado mantenerse durante sus 15 años de trayectoria en el mundo de la música. “Pero en este momento mi vida es el amor”.

El 2023 fue un año importante para Nikki Mackliff, pues decidió alejarse de la música. “Quise tomarme un tiempo y mi espacio. No había parado en todo este tiempo”.

Necesitaba replantearse su futuro, afirma que no se sentía feliz con lo que vivía en su carrera. “Hubo muchos cambios. Hasta sufrí una parálisis facial. Fue una acumulación de todo y es ahí cuando decidí parar”.

Vino entonces la oportunidad de participar en MasterChef Celebrity. Fue como un parteaguas. Y no es fácil salir de la zona de confort.

Fueron sus amigos quienes la motivaron. “Me dijeron que era una gran oportunidad, pero yo odiaba la cocina”. Ahora no se arrepiente de haber estado en el programa. Todo lo contrario".

“Llegué a sentirme perdida, pero me encontraron (risas). Estar en un programa de cocina fue un escape para mí, una aventura en la que me replanteé qué quería hacer, poniéndome metas a corto plazo, necesitaba vivir esa experiencia”.

Hoy, mediante este manifiesto, EXPRESIONES descubre cómo es la mujer que este año presentó públicamente a su novia Ana Aguilera.

CON NOMBRE Y APELLIDO

“Si Nikki Mackliff fuera un plato, sería un tigrillo con harto chicharrón”, dice sobre sí misma. Pero también habla de sus compañeros de programa.

Yilda Banchón sería un seco de pollo.

Luciana Guschmer sería un encebollado.

Danilo Carrera, un plato de patacones.

Macarena Valarezo sería un llapingacho .

EN POCAS PALABRAS

Vitamina: Familia.

Familia: Amor.

Olores: Ricos.

Sabores: Deliciosos.

Música: La que me gusta.

Una dupla: Con Daniel Beta.

Casamiento: Anhelo.

Amor: Paz.

FRENTE A FRENTE CON LA COCINA

1 “Los momentos más bonitos de la vida deberían ser valorados a fuego lento, deteniendo en algo el tiempo para así alargarlos”.

2 “Le echo sal a las mentiras y endulzo la paz, que es lo que necesitamos ahora los ecuatorianos”.

3 “Metería dentro de un horno microondas a todos los ‘haters’ (risas), a todos aquellos que me insultaron con palabras horribles”.

4 “Si pudiera caer a tomatazos a alguien, sería a un primo hermano que se llama Antoine".

5 “Haría un jugo de tomate con aquellos profesores del colegio que me hicieron la vida imposible porque yo solo quería hacer música”.

LAS REDES SOCIALES

1 “La gente que sigue un reality se apasiona bastante. Te mentiría si te digo que no me hace ni cosquillas lo que leo. Me pueden afectar ciertos comentarios, pero no es algo que me haga perder la cabeza lo que escribe gente que no me conoce”.

2 “Las personas se toman en serio todo lo que ven en la pantalla. Es como una novela al que se le van al villano encima cuando lo ven en la calle”.

3 “Me hicieron bullying por no saber pelar verdes, fue muy ‘heavy’, confieso que me dieron duro”.

No descarta volver a la música este año y retomar su carrera musical. Zaky Monroe

SU PASO POR EL REALITY

La cantante y competidora de Masterchef Celebrity, de no saber pelar un verde, hoy es una de las favoritas para ganar la competencia.

1 “Me gustó el proceso que experimenté en la televisión, una evolución. Siempre he sido una persona que vive en constantes cambios y los disfruta”.

2 “Me dicen ‘Miss Tomates’ porque me olvidé de sacar los tomates del horno. Fue tanta la adrenalina que me salió del alma gritar ‘mis tomates’ (risas)”.

3 “Antes de estar en MasterChef Celebrity lo que había experimentado en redes sociales era por el gusto de una canción o cómo me vestía en una presentación o si utilizaba autotune, pero estar en un reality es otra cosa”.

4 “Desfogué todos mis nervios y mi ansiedad mientras estuve en MasterChef. Aquí pude manejar a full mis emociones”.

5 “Aprendí a convivir con otras personas. Hoy puedo vivir hasta en la vecindad del Chavo, donde sería el chavo (risas)”.

