Patricia Terán: “No necesito a alguien que me baje las estrellas”

Muchos la recuerdan como la presentadora de noticias de Teleamazonas, que por 20 años logró conectar con el público en el informativo 24 horas.

Ahora con su participación en MasterChef celebrity, Patricia Terán atrapó a una nueva generación al verla competir por el mejor plato de cocina. Para ella, esta experiencia resultó un desafío, pues nunca había participado en este formato caracterizado por retos.

¿Cómo fue ese salto de entrevistadora política a concursante de un reality?

No fue fácil. Cuando acepté la propuesta me vi rodeada de personas, todas conocidas y que querían ganar.

¿Y en qué se considera una ganadora?

En muchos aspectos. Yo he tenido altos y bajos, pero soy una mujer apasionada. En los momentos más álgidos estuve sola, sacando adelante a mis hijos, pagando colegio, universidad, apoyando a mis papás. Ese propósito de ponerle ganas ha sido mi motor. Ahora estoy en una etapa de mi vida más relajada, hago un programa de salud con Mariela Viteri. Me siento ganadora en muchas cosas, si no hay la oportunidad yo la busco. Siempre me sale la fortaleza y Dios ha sido generoso conmigo.

¿Qué tal haber llegado al sexto piso y cómo se ve en esta etapa?

Me siento muy bien físicamente, me encanta hacer ejercicio, comer bien. Me cuido más que antes, desde que llegó la menopausia (risas), no me importa decirlo. El metabolismo cambia y muchas mujeres se descuidan y se abandonan, tengo tres intervenciones por la columna y en la última me dijeron que no podía subir una sola libra. Ha sido lo mejor, porque me obliga a tener una disciplina, de alimentación y ejercicio. Para mí es nuevo reto en mi vida.

¿Podría ser referente para otras mujeres?

Eso espero (sonríe), así me dicen algunas. Me preguntan qué hago. Respondo ejercicios y la actitud es importante. Hay quienes me critican que ¿por qué el pelo largo?, ¿por qué me pinto los labios de rojo? Y yo les digo: ‘Me encanta estar así, me siento feliz’.

¿Qué tanta importancia le da a las críticas?

Algunas pueden bajonearte y molestarte. No las puedes evitar, pero lo que sí puedes hacer es no pararles bola. Para mí, el físico nunca ha sido un referente. He hecho radio y lo mejor ha sido ir sin maquillaje y con calentador, no pasa nada. Lo que importa es lo que tienes en la cabeza y llenarla de conocimiento, mientras más lo obtengas, más seguro te sientes.

¿Entonces es muy difícil que alguien la pueda ‘bajonear’?

No creas, he llegado a mi casa llorando.

¿Y qué puede ocasionar eso?

He estado sola mucho tiempo, sin pareja. La soledad no me encanta, quisiera alguien con quien compartir un viaje, contemplar la belleza de un lugar. Y nO decirle a un extraño que me tome una foto. O que estés en tu casa y te duela algo y no haya esa persona que te diga: ‘¿Qué te molesta?’, ‘¿necesitas algo?’, ‘te compro una pastilla’.

La comunicadora quiteña hoy está volcada a su pódcast Ladies Room y a un programa de salud, junto a Mariela Viteri. Miguel Canales

¿Y cómo quiere Patricia?

Yo soy muy querendona, me gusta mucho tocar, besar, mimar, y mis hijos ya están grandes, ya no puedo hacer eso.

Sofía Vergara, hace poco, en el programa del español Pablo Motos indicó qué requisitos necesita reunir el hombre que la conquiste, ¿cuáles son los suyos?

Si eres una persona pública, necesitas un hombre maduro, que no le moleste que alguien te pida una foto.

¿Tenía problemas con sus ex por ese motivo?

Fíjate que les atraje por eso, les llamaba la atención, pero cuando ya me conquistaban, se morían de las iras, les molestaba.

Bueno, ya tenemos la madurez, ¿qué otro requisito?

El físico no es importante, pero sí lo es el cerebro.

Pero no creo que se enamoraría de Cuasimodo.

Mira, con que me guste a mí es lo importante. Debe tener, además, actitud, ser inteligente, sensible, preocupado por mí y que no cele por tonteras. A estas alturas no necesito alguien que me baje las estrellas, solo un buen compañero, que tenga buenos valores, principios y que nunca se quede quieto.

DEBE SABER QUE...

Tiene un pódcast que se llama Ladies Room, que comparte con Macarena Valarezo y se estrenó el 17 de enero.

Es la conductora de Salud 360 junto a Mariela Viteri, que se emite por Teleamazonas.

Laboró por muchos en radios como Platinum y FM Mundo.

Podría comer camarones todos los días.

Su canción preferida es Si no te hubieras ido, de Marco Antonio Solís.

Su frase es “Soy guerrera y valiente”.

Su madre y sus hijos son las personas que más admira.

