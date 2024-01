Premios Bafta: Oppenheimer domina la competencia con 13 nominaciones

La temporada de premios cinematográficos está en su apogeo, y las expectativas para la próxima ceremonia de los premios BAFTA se han disparado con las recientes nominaciones.

La película Oppenheimer, de Christopher Nolan, ha dominado la lista con impresionantes 13 nominaciones, consolidándose como la favorita para la próxima edición de los prestigiosos galardones de la academia británica que se llevarán a cabo el 18 de febrero en Londres.

Entre las categorías destacadas, Oppenheimer compite por el premio a mejor película, director y actor, este último en referencia a Cillian Murphy.

La cinta ya cosechó un rotundo triunfo en la pasada edición de los Globos de Oro al llevarse cinco premios, incluyendo mejor película dramática, director y actor de drama.

La película está seguida de cerca por Poor things (Pobres criaturas), que ha obtenido 11 nominaciones, mientras que Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna) y The Zone of Interest acumulan nueve candidaturas cada una.

