Critics Choice Awards: 'Barbie' volvió a perder ante 'Oppenheimer'

Caras jóvenes y otras no tanto formaron parte de la edición 29 de los Critics Choice Awards que tuvieron lugar este domingo 14 de enero de 2024 en el Barker Hangar, en Santa Mónica, California.

Estrellas variopintas como Angela Basset, Bella Ramsey, Meg Ryan, Daniel Levy y Oprah Winfrey fungieron de presentadores en un evento que premió a series y películas, entre las que destacaron Barbie, Oppenheimer, The Holdovers, Poor Things, The Morning Show, The Bear y Sucession. Todas ellas luchando por obtener un lugar destacado en las categorías más importantes.

Oppenheimer sepultó a Barbie en la categoría Mejor película, un título que al parecer la cinta de la muñeca más famosa del mundo no va a poder acariciar. El director Christopher Nolan resultó ganador como mejor director, en tanto que la fotografía de la cinta histórica, responsabilidad de Hoyte van Hoytema, también obtuvo un galardón. A esto se suma el de mejores efectos visuales y mejor edición.

Beef, de Netflix, ocupa el primer lugar de la lista Mejor serie limitada, en una contienda en la que se enfrentó a Daisy Jones y los Seis, Fargo, Fellow Traverlers, Lessons in Chemistry, Love and Death, A Murder at the End of World y Small Light. Su protagonista Steven Yeun ganó como Actor de serie limitada o película para televisión, Ali Wong en el apartado femenino y Ebon Moss Bachrach como actor de reparto.

El premio de Sucession como serie dramática fue para muchos muy merecida, pues el título ha sido uno de los preferidos en este periodo. Kieran Culkin, uno de sus protagonistas, fue elegido mejor actor de serie dramática, y Sarah Snook igual distinción pero en el apartado femenino.

Ayo Edebiri, de The Bear, se alzó con el reconocimiento a mejor actriz de serie de comedia, en una producción que también fue elegida como mejor serie.

Barbie no podía faltar en la lista de ganadoras. En esta ocasión, por peluquería y maquillaje, una categoría que muchos daban casi por descontada, aunque entre sus contendores estaban Maestro, Oppenheimer y Priscilla. Igualmente, el trabajo de Greta Gerwing y Noah Baumbach obtuvo el premio de Mejor guion original, y Sara Greenwood y Katie Spencer por diseño de producción. La canción I'm just Ken Barbie fue elegida Mejor canción.

Pero si alguien fue el gran ganador, ese fue Harrison Ford quien, con 81 años, fue homenajeado por su legado con un premio a su trayectoria profesional. Al subir al pódium, fue ovacionado de pie luego de que el público disfrutara de una recopilación de algunos de sus éxitos cinematográficos.

“Estoy aquí gracias a una combinación de suerte y al trabajo de maravillosos escritores, directores y cineastas. Me siento enormemente afortunado. Estoy feliz por este honor y lo aprecio mucho”, dijo emocionado.

Pero también agradeció a su esposa, Calista Flockhart, a quien conoció hace más de 30 años y con quien oficializó la relación en 2010.

