José Hidalgo: "Esperen a saber cuáles son las condiciones del certamen"

Más de 200 mujeres se inscribieron para participar en Miss Universo Ecuador, entre ellas, famosas. Pero solo se inscribieron, no son candidatas oficiales, según CNB, organizadora del concurso. Primero deben hacer un casting y un comité decidirá si pasan a la otra fase. Sin embargo con publicaciones que algunas han hecho en las redes sociales dan a entender que ya están dentro.

Aquello está generando confusión, mala información y creando expectativas. Si una de las que se hacen publicidad, no entra, lo más probable es que sus seguidores atacarán a la organización, al certamen y a Raymundo y todo el mundo. En CNB dicen que ellos no son responsables, y no pueden evitar ni controlar que las jóvenes inscritas se hagan publicidad, pero consideran que no es lo más indicado. Cuando cualquiera de las aspirantes sea candidata oficial, entonces firmará un contrato y deberá cumplir con los respectivos reglamentos.

El asesor de reinas de belleza, José Hidalgo, quien tiene mucha experiencia en certámenes, comenta “este es uno de los tantos efectos de las redes sociales, de este mundo en que vivimos en el que queremos comunicar todo lo que hacemos. Hasta ahora todas son precandidatas o inscritas al casting del concurso. He visto que varias chicas, inclusive, han obtenido hasta canjes con distintas marcas de belleza para hacerse tratamientos. Si no llegan por cualquier razón, igual deberán responder.

Creería que lo mejor es que esperen a saber cuáles son las condiciones y exigencias del certamen, además si tendrán el tiempo suficiente para invertirlo en la preparación y el proceso que se requiere, y que este nuevo reto no obstaculice metas y proyectos ya planteados o en marcha en sus vidas personales y profesionales. Una sugerencia que les doy siempre a mis candidatas, ‘lo mejor es trabajar en silencio para sorprender al final’”.

Tras los hechos violentos que han ocurrido en el país, CNB debió hacer cambios. El casting que estaba programado para el domingo 14 de enero en un hotel de la ciudad, ahora será virtual. Es algo con lo que no contaban. Armar aquello es un proceso.

