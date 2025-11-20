Nadia Mejía: la ecuatoriana que brilló en Miss Universo 2025 con carisma y presencia

Nadia Mejía, la representante de Ecuador, se ha posicionado como una de las favoritas a ganar el Miss Universo 2025.

Nadia Mejía-Webb, hija del cantante ecuatoriano Gerardo Mejía y de la modelo estadounidense Kathy Eicher, no logró clasificar al Top 30 de Miss Universo 2025, pese a haber sido una de las candidatas más mencionadas y apoyadas en la antesala de la final en Bangkok. Tras competir por primera vez en Miss Ecuador 2024, regresó al año siguiente con mayor preparación, disciplina y enfoque, coronándose en Guayaquil en 2025 y convirtiéndose en un símbolo de perseverancia y resiliencia para muchos ecuatorianos.

Un origen ligado al arte y la televisión

Nadia Mejía-Webb nació en 1995 en California Estados Unidos, en una familia vinculada al espectáculo. Su padre, el cantante ecuatoriano Gerardo Mejía, alcanzó fama internacional en los años noventa, mientras que su madre, Kathy Eicher, fue Miss West Virginia USA en 1989. Esa mezcla de música y belleza marcó su infancia y la acercó desde temprano a los escenarios.

Entre 2014 y 2015 participó en el reality “Suave Says”, que narraba la vida de los Mejía y mostró a Nadia junto a sus hermanos Bianca y Jaden. Aunque también incursionó en la música, formó parte del grupo juvenil 4Love y cantó en el coro de su iglesia, decidió enfocarse en el modelaje y los certámenes de belleza. Con 1,80 metros de estatura y un discurso centrado en el valor de la mujer en la sociedad, comenzó a abrirse camino en concursos locales e internacionales.

Perseverancia en los certámenes

Su trayectoria en concursos de belleza refleja constancia y resiliencia. Compitió tres veces en Miss California Teen USA y dos en Miss California USA, certamen que finalmente ganó en 2016. Ese triunfo le permitió representar a su estado en el Miss USA, donde alcanzó el Top 5. Aunque no logró llegar a Miss Universo en esa ocasión, su participación fue considerada una de las más sólidas de la edición.

Más allá de la pasarela, Mejía se convirtió en vocera de la National Eating Disorders Association en Estados Unidos, compartiendo su experiencia personal con la anorexia y alertando sobre los riesgos de los estándares de belleza extremos. Esta faceta social reforzó su perfil como candidata con propósito y compromiso ciudadano.

En 2023 contrajo matrimonio con el empresario Sam Webb, mientras consolidaba su carrera como modelo en agencias internacionales. Sin embargo, la idea de representar a Ecuador en Miss Universo seguía latente.

El regreso en Miss Universo Ecuador 2024 y la coronación en 2025

En 2024, Nadia participó en el Miss Universo Ecuador, representando a la Comunidad USA. Aunque no logró coronarse, su desempeño fue recordado por la seguridad en pasarela y la autenticidad de su discurso. La ganadora de esa edición fue Mara Topic, quien culminó su reinado en 2025.

Lejos de desanimarse, Nadia tomó la experiencia como un aprendizaje. Se preparó con mayor disciplina, perfeccionó su oratoria y reforzó su compromiso social. Ese esfuerzo rindió frutos el 26 de julio de 2025, cuando fue coronada Miss Universo Ecuador en una gala celebrada en el Palacio de Cristal de Guayaquil. Su triunfo marcó un hito de resiliencia y demostró que las segundas oportunidades pueden convertirse en victorias.

Rumbo a Miss Universo 2025

Como representante oficial de Ecuador, Nadia viajó a Bangkok para competir en la final del Miss Universo 2025, que reúne a más de 120 candidatas de todo el mundo. Durante las semanas previas, participó en entrevistas privadas, desfiles preliminares y actividades sociales organizadas por la organización del certamen.

Su presencia escénica y carisma la han posicionaron entre las favoritas de la prensa internacional y la comunidad digital. En declaraciones previas a la gala, Nadia expresó: “Con corona o sin corona ya gané. Brillé para nuestro país y el resto está en manos de Dios”. Estas palabras reflejan la serenidad con la que enfrenta la competencia y la convicción de que su participación ya es un triunfo personal y nacional.

Su participación en el Miss Universo 2025 no solo representa un logro personal, sino también un momento histórico para Ecuador. Nadia Mejía se ha convertido en la primera representante casada en competir por el país en este certamen, y su desempeño la consolidaron como una de las favoritas de la región.

