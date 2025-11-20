Miss Universo 2025, EN VIVO: sigue la participación de Ecuador con Nadia Mejía

Sigue aquí el minuto a minuto de Miss Universo 2025 y la participación de Nadia Mejía

Nadia Mejía, representante de Ecuador en Miss Universo 2025, durante uno de los eventos previos en Tailandia donde destacó por su carisma, elegancia y presencia escénica.

La noche más esperada del año llegó. Este jueves 20 de noviembre (para Ecuador), el mundo conocerá a la nueva Miss Universo 2025 en la edición número 74 del certamen, que se celebrará en el Impact Arena de Bangkok, Tailandia, y que reúne a 120 candidatas de todos los continentes.

Entre ellas, la ecuatoriana Nadia Mejía, la primera representante casada en la historia de Ecuador que participa en Miss Universo, y quien ha destacado en sus apariciones previas, liderando rankings internacionales y conquistando al público tailandés con su carisma, seguridad y energía.

Desde este espacio podrás seguir EN VIVO y minuto a minuto todo lo que ocurra con ella durante la gala final.

Miss Universo 2025: horario y dónde ver la final

20:00 Ecuador (GMT-5)

21:00 Venezuela, Puerto Rico, Bolivia

22:00 Argentina, Chile, Uruguay

02:00 España (del 22 de noviembre)

Se podrá ver en:

YouTube oficial de Miss Universe (global)

Telemundo Internacional

Plataformas locales en algunos países

¿Qué está en juego esta noche?

Las 120 delegadas desfilarán ante un panel renovado de ocho jurados, quienes evaluarán: comunicación, seguridad escénica, carisma, desempeño en causas sociales, elegancia y presencia en cámara. De ellas, solo 30 serán anunciadas como semifinalistas al inicio del evento.

La representante de Ecuador desfiló en la competencia de traje de baño durante la gala preliminar del Miss Universo 2025. captura de video Miss Universo

El contexto histórico de esta edición

La edición 2025 llega marcada por hitos importantes:

Primera participación de Palestina, Arabia Saudita y Mozambique.

La presencia de 9 madres y participantes de hasta 42 años, tras la eliminación de límites de edad y maternidad.

La participación de la única candidata transgénero del año, Nguyễn Hương Giang de Vietnam.

Un concurso rodeado de polémicas, renuncias en el jurado y diferencias internas entre organizaciones.

Nadia Mejía, la carta fuerte de Ecuador

Nadia Mejía, hija de inmigrantes ecuatorianos y con carrera previa en Miss USA, compitió dos veces en Miss Ecuador antes de coronarse en 2024. Su historia de perseverancia, su mensaje de fe y su conexión emocional con el público han sido claves para generar apoyo nacional e internacional.

Durante los últimos 20 días en Tailandia, Nadia ha destacado en rankings como:

Miss Universal Power: mejores del carnaval

Manis Pageantry: Top 1 del “Standouts Magic Festival”

The King Steven: mejor latina del carnaval

Missology Costa Rica: una de las mejores del Día 9

Nadia Mejía lució un vestido celeste en la competencia de gala de la preliminar en el Miss Universo 2025. captura de video Miss Universo

El emotivo mensaje de su madre a horas de la final

Desde Bangkok, su madre Kathy Mejía publicó un mensaje que se volvió viral: “Nunca en mis sueños más salvajes estuve en Tailandia la noche antes de Miss Universo, sabiendo que mi hija caminará por ese mismo escenario. ¡Que alguien me pellizque!”.

En el video se ve a Nadia desde niña soñando con ser reina, pasando por su participación en Miss USA, hasta sus momentos más recientes en Miss Universo 2025.

Las 4 mayores polémicas de Miss Universo 2025 en Tailandia

La “cena especial” no autorizada. Miss Universo acusó a Miss Grand International de promocionar una “cena especial” sin autorización y de invitar al público a votar por las 10 misses que asistirían. MUO aclaró que esa actividad no era parte oficial del concurso y advirtió posibles acciones legales por el uso indebido de su marca. Acusación por vínculo con un casino. Nawat, presidente de MGI, denunció que Miss Universo se asoció con un patrocinador ligado a casinos en línea, ilegales en Tailandia. La policía incluso acudió al hotel de las candidatas. MUO negó las acusaciones, las calificó de malintencionadas y anunció posibles medidas legales. El insulto a Miss México. En una transmisión en vivo, Nawat mandó callar a la candidata mexicana Fátima Bosch, generando indignación internacional. El hecho provocó reacciones de ONU Mujeres y de la presidenta de México. Aunque él negó haberla insultado, terminó disculpándose repetidas veces. Renuncias y denuncias de fraude. Dos miembros del jurado renunciaron denunciando presuntas irregularidades en la selección de semifinalistas. El músico Omar Harfouch habló de “fraude y abuso de poder”. MUO lo negó rotundamente y aseguró que el proceso se mantiene en manos del comité oficial.

