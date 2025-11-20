Nadia Mejía deja mensaje antes del Miss Universo: "Con corona o sin corona ya gané"

La ecuatoriana Nadia Mejía, actual Miss Universo Ecuador 2025, se prepara para la gala final del concurso internacional que se celebrará este 21 de noviembre en Tailandia (20 de noviembre hora Ecuador). En declaraciones a Ecuavisa, Mejía expresó que más allá del resultado, su experiencia en el certamen ya representa una victoria: “Con corona o sin corona yo gané una experiencia espectacular, brillé para nuestro país y el resto está en las manos de Dios”.

La modelo, nacida en Estados Unidos en 1995 y nacionalizada ecuatoriana, resaltó que su participación le ha permitido cumplir un sueño y proyectar la imagen de Ecuador en un escenario global. “Yo tengo paz porque estoy dándolo todo y el resto Dios tiene el plan”, afirmó, mostrando serenidad frente a la expectativa que genera la competencia.

Una trayectoria marcada por disciplina y emoción

Nadia Mejía ha construido una carrera en el mundo de los certámenes de belleza con disciplina y constancia. Tras haber sido virreina en 2024, logró coronarse como Miss Universo Ecuador 2025, lo que le abrió las puertas al concurso internacional. Su participación en Tailandia ha estado acompañada de momentos de emoción y de la confirmación de que este será su último certamen, según lo reveló en entrevistas previas.

En la competencia preliminar del 19 de noviembre, Mejía se destacó en el desfile de traje de baño y vestido de noche, recibiendo elogios por su porte y elegancia. Su desempeño ha sido seguido de cerca por medios nacionales e internacionales, que resaltan su carisma y la energía positiva que transmite en cada aparición.

Un mensaje de esperanza para los ecuatorianos

En su declaración, Mejía también envió un mensaje directo a los ecuatorianos: “Yo quiero ser su esperanza, ok. Gracias por todo, los amo, tú eres suficiente y quiero recordártelo”. La modelo reconoció que, en medio de la competencia, ha tenido momentos de duda, pero insistió en la importancia de la autoestima y el poder de las palabras: “Tú necesitas mirarte en el espejo y decir: Tú eres suficiente, yo soy suficiente. Hay poder en nuestras palabras y vamos a brillar juntos”.

Este mensaje es un llamado a la confianza personal y a la unidad, Nadia Mejía, representante nacional busca no solo una corona, sino también inspirar a quienes la siguen desde Ecuador.

Expectativa hacia la final del certamen

La final del Miss Universo 2025 se celebrará este 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia. Ecuador acompañará a Mejía en una jornada que podría marcar un hito en la historia del país dentro del concurso. La representante nacional ha manifestado que mantiene una actitud positiva frente a los problemas internos que enfrenta la organización del certamen: “Yo no me puedo enfocar en lo malo porque este es mi sueño, y si hay problemas adentro de la organización, yo confío que todo va a estar bien”.

El certamen contará con la participación de más de 80 candidatas de distintos países, y la ecuatoriana buscará destacar en las pruebas finales de traje de gala y preguntas del jurado. Más allá del resultado, su mensaje previo refleja que la experiencia ya es considerada un triunfo personal y colectivo.

Dónde y a qué hora ver la elección de Miss Universo

La ceremonia será en el Impact Challenger Hall, de Tailandia, y en Ecuador se verá a las 20:00 de este jueves 20 de noviembre.

